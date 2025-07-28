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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Атака на Київщину: пошкоджено авто у Вишгородському районі

Атака шахедів та ракет на Київщині 28 липня Що відомо про наслідки

У ніч на 28 липня російські війська атакували Київську область дронами та ракетами.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

В області працювали сили ППО, знищено ворожі цілі. Постраждалих немає.

"Влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

Унаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі пошкоджено легковий автомобіль", - зазначили в ОВА.

Читайте: Били КАБами та БпЛА: окупанти атакували три населених пункти Харківщини

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Київська область (4171) обстріл (30064) Вишгородський район (25)


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ЦІКАВО , а за які гроши будуть відновлювати Україну, якщо раша витягує свої арештовані активи через суди ?
✔️Голландський https://tsn.ua/tags/%D1%81%D1%83%D0%B4 суд у Гаазі скасував арешт активів російської енергетичної компанії «Газпром», які перебували на території Нідерландів.
Під арешт раніше потрапили акції «Газпрому» у двох спільних підприємствах - Wintershall Noordzee і Gazprom International Projects B.V. Арешт було накладено в межах справ, ініційованих українськими компаніями «Славутич-Інвест» та «Жнива», які вимагали компенсації за збитки, завдані внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
«Суд дійшов висновку, що активи не можуть бути арештовані, оскільки належать або пов'язані з іноземною державою. Відтак, юрисдикція Нідерландів не поширюється на розгляд таких справ», - йдеться у рішенні.
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28.07.2025 10:08 Відповісти
 
 