Атака на Київщину: пошкоджено авто у Вишгородському районі
У ніч на 28 липня російські війська атакували Київську область дронами та ракетами.
Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
В області працювали сили ППО, знищено ворожі цілі. Постраждалих немає.
"Влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.
Унаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі пошкоджено легковий автомобіль", - зазначили в ОВА.
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✔️Голландський https://tsn.ua/tags/%D1%81%D1%83%D0%B4 суд у Гаазі скасував арешт активів російської енергетичної компанії «Газпром», які перебували на території Нідерландів.
Під арешт раніше потрапили акції «Газпрому» у двох спільних підприємствах - Wintershall Noordzee і Gazprom International Projects B.V. Арешт було накладено в межах справ, ініційованих українськими компаніями «Славутич-Інвест» та «Жнива», які вимагали компенсації за збитки, завдані внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
«Суд дійшов висновку, що активи не можуть бути арештовані, оскільки належать або пов'язані з іноземною державою. Відтак, юрисдикція Нідерландів не поширюється на розгляд таких справ», - йдеться у рішенні.