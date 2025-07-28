Атака на Київщину: пошкоджено авто у Вишгородському районі

У ніч на 28 липня російські війська атакували Київську область дронами та ракетами.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

В області працювали сили ППО, знищено ворожі цілі. Постраждалих немає.

"Влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.



Унаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі пошкоджено легковий автомобіль", - зазначили в ОВА.

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