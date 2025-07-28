Сбито 2 из 4 ракет и 309 дронов. "Кинжалы" цели не достигли, - Воздушные силы

В ночь на 28 июля 2025 года войска РФ атаковали Украину 331-м средством воздушного нападения. В частности, было применено 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, оккупанты атаковали Украину:

324 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;

4 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл;

3 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл.

"Основное направление удара - Староконстантинов, Хмельницкая область!", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:

- 309 ударных БпЛА;

- 2 крылатые ракеты Х-101.

Последствия

Зафиксировано попадание 2 ракет различных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) - на нескольких локациях. Аэробаллистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей!