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Новости Результат работы ПВО
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Сбито 2 из 4 ракет и 309 дронов. "Кинжалы" цели не достигли, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 28 июля 2025 года войска РФ атаковали Украину 331-м средством воздушного нападения. В частности, было применено 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, оккупанты атаковали Украину:

  • 324 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;
  • 4 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл;
  • 3 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл.

"Основное направление удара - Староконстантинов, Хмельницкая область!", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:

- 309 ударных БпЛА;
- 2 крылатые ракеты Х-101.

Последствия

Зафиксировано попадание 2 ракет различных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) - на нескольких локациях. Аэробаллистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей!

Автор: 

беспилотник (4013) ПВО (2988) ракеты (3672) Воздушные силы (2549)


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Топ комментарии
+8
Тобто, кинжали цілей не досягли?
Втомилися і впали самі?
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28.07.2025 09:54 Ответить
+7
Краще б їхні ,, кинжали" впали на голови кацапів 😡
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28.07.2025 09:59 Ответить
+2
Повідомлялося що вночі злетіли 6 бомбардувальників. Це вони вшістьох запустили аж 4 крилатих ракети?
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28.07.2025 10:01 Ответить
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Тобто, кинжали цілей не досягли?
Втомилися і впали самі?
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28.07.2025 09:54 Ответить
Ціль змінила розташування
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28.07.2025 09:59 Ответить
або просто не влучили, адже через гіперзвук вони малокеровані.
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28.07.2025 10:02 Ответить
Вони взагалі не керовані,
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28.07.2025 10:04 Ответить
скажімо так умовно керовані на кінцевому етапі.
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28.07.2025 10:13 Ответить
Тобто русня щось підкрутила у Х-101.
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28.07.2025 09:56 Ответить
Краще б їхні ,, кинжали" впали на голови кацапів 😡
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28.07.2025 09:59 Ответить
6 ту-95, але 4 крилаті. Цікаво.
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28.07.2025 10:00 Ответить
Повідомлялося що вночі злетіли 6 бомбардувальників. Це вони вшістьох запустили аж 4 крилатих ракети?
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28.07.2025 10:01 Ответить
Можливо ще і тренувальний політ був деяких бортів...
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28.07.2025 10:09 Ответить
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28.07.2025 10:14 Ответить
У мене зараз мозок вибухне! Ще раз по кроках: летіли 6 бомбардувальників, запустили 4 ракети Х-101, дві збили, ще дві "різних типів" влучили. це як? Модифікувались у повітрі?
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28.07.2025 10:36 Ответить
Шмигалю треба швидше засекретити повідомлення ІГНАТовців, бо стільки повідомлень (атак), що у людей вуха пухнуть від такої інформації, може дійти до того, що вже "Сармати" почнуть збивати.
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28.07.2025 14:19 Ответить
 
 