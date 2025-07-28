Збито 2 з 4 ракет та 309 дронів. "Кинджали" цілі не досягли, - Повітряні сили

У ніч на 28 липня 2025 року війська РФ атакували Україну 331-м засобом повітряного нападу. Зокрема, було застосовано 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, окупанти атакували Україну:

324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл;

3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл.

"Основний напрямок удару - Старокостянтинів, Хмельниччина!", - йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

- 309 ударних БпЛА;

- 2 крилаті ракети Х-101.

Наслідки

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей!