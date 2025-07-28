Збито 2 з 4 ракет та 309 дронів. "Кинджали" цілі не досягли, - Повітряні сили
У ніч на 28 липня 2025 року війська РФ атакували Україну 331-м засобом повітряного нападу. Зокрема, було застосовано 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, окупанти атакували Україну:
- 324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
- 4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл;
- 3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл.
"Основний напрямок удару - Старокостянтинів, Хмельниччина!", - йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:
- 309 ударних БпЛА;
- 2 крилаті ракети Х-101.
Наслідки
Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей!
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