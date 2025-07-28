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Новини Результат роботи ППО
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Збито 2 з 4 ракет та 309 дронів. "Кинджали" цілі не досягли, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 28 липня 2025 року війська РФ атакували Україну 331-м засобом повітряного нападу. Зокрема, було застосовано 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, окупанти атакували Україну:

  • 324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
  • 4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл;
  • 3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл.

"Основний напрямок удару - Старокостянтинів, Хмельниччина!", - йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: В Росії злетіли 6 бомбардувальників Ту-95мс, - моніторингові канали

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

- 309 ударних БпЛА;
- 2 крилаті ракети Х-101.

Наслідки

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей!

Автор: 

безпілотник (4607) ППО (3433) ракети (4132) Повітряні сили (2890)


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Топ коментарі
+4
Тобто, кинжали цілей не досягли?
Втомилися і впали самі?
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28.07.2025 09:54 Відповісти
+3
Краще б їхні ,, кинжали" впали на голови кацапів 😡
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28.07.2025 09:59 Відповісти
+2
Повідомлялося що вночі злетіли 6 бомбардувальників. Це вони вшістьох запустили аж 4 крилатих ракети?
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28.07.2025 10:01 Відповісти
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Тобто, кинжали цілей не досягли?
Втомилися і впали самі?
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28.07.2025 09:54 Відповісти
Ціль змінила розташування
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28.07.2025 09:59 Відповісти
або просто не влучили, адже через гіперзвук вони малокеровані.
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28.07.2025 10:02 Відповісти
Вони взагалі не керовані,
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28.07.2025 10:04 Відповісти
скажімо так умовно керовані на кінцевому етапі.
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28.07.2025 10:13 Відповісти
Тобто русня щось підкрутила у Х-101.
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28.07.2025 09:56 Відповісти
Краще б їхні ,, кинжали" впали на голови кацапів 😡
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28.07.2025 09:59 Відповісти
6 ту-95, але 4 крилаті. Цікаво.
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28.07.2025 10:00 Відповісти
Повідомлялося що вночі злетіли 6 бомбардувальників. Це вони вшістьох запустили аж 4 крилатих ракети?
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28.07.2025 10:01 Відповісти
Можливо ще і тренувальний політ був деяких бортів...
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28.07.2025 10:09 Відповісти
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28.07.2025 10:14 Відповісти
У мене зараз мозок вибухне! Ще раз по кроках: летіли 6 бомбардувальників, запустили 4 ракети Х-101, дві збили, ще дві "різних типів" влучили. це як? Модифікувались у повітрі?
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28.07.2025 10:36 Відповісти
 
 