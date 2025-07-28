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Новости Обстрелы Запорожской области
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Сутки на Запорожье: армия РФ нанесла более 500 ударов, есть разрушения

Обстрелы Запорожской области

За прошедшие сутки враг бил из авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня, запустил чуть ли не 400 беспилотников, преимущественно FPV по населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

27 июля оккупанты применили по городам и селам области 379 беспилотников (преимущественно FPV), совершили 2 обстрела из реактивных систем залпового огня, 137 - из артиллерии, и 5 раз ударили из авиации. Правоохранители зарегистрировали 4 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

Вчера оккупанты атаковали Червоноднепровку Запорожского района, Степногорск, Каменское Васильевского района, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Малиновку, Сладкое, Преображенку, Чаривне Пологовского района.

В результате обстрелов в прифронтовых населенных пунктах повреждены частные и многоквартирные дома мирного населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тела двух человек обнаружили в Степногорске на Запорожье. За сутки обстрелам подверглись 12 населенных пунктов области. ФОТОрепортаж

Запорожье
Запорожье
Запорожье
Запорожье

Автор: 

обстрел (28740) Запорожская область (3345)


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Біснуватий ****** мізуліної, казиться, від свого, очевидного кінця, тому і намагається нагадити в Мирній Україні!!
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28.07.2025 10:36 Ответить
 
 