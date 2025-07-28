Сутки на Запорожье: армия РФ нанесла более 500 ударов, есть разрушения

За прошедшие сутки враг бил из авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня, запустил чуть ли не 400 беспилотников, преимущественно FPV по населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

27 июля оккупанты применили по городам и селам области 379 беспилотников (преимущественно FPV), совершили 2 обстрела из реактивных систем залпового огня, 137 - из артиллерии, и 5 раз ударили из авиации. Правоохранители зарегистрировали 4 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

Вчера оккупанты атаковали Червоноднепровку Запорожского района, Степногорск, Каменское Васильевского района, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Малиновку, Сладкое, Преображенку, Чаривне Пологовского района.

В результате обстрелов в прифронтовых населенных пунктах повреждены частные и многоквартирные дома мирного населения.

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