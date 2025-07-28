Доба на Запоріжжі: армія РФ завдала понад 500 ударів, є руйнування

Минулої доби ворог гатив з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, запустив мало не 400 безпілотників, переважно FPV по населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

27 липня окупанти застосували по містах і селах області 379 безпілотників (переважно FPV), здійснили 2 обстріли із реактивних систем залпового вогню, 137 – з артилерії, та 5 разів вгатили з авіації. Правоохоронці зареєстрували 4 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Учора окупанти атакували Червонодніпровку Запорізького району, Степногірськ, Кам'янське Василівського району, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Малинівку, Солодке, Преображенку, Чарівне Пологівського району.

У результаті обстрілів у прифронтових населених пунктах пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки мирного населення.

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