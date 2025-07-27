Тіла двох людей виявили у Степногірську на Запоріжжі. За добу обстрілів зазнали 12 населених пунктів області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдали 810 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Тіла двох людей сьогодні виявили на згарищі на місці зруйнованого росією будинку у Степногірську", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог ударив по прифронтовому селищу реактивними системами залпового вогню вчора.

Унаслідок влучання зруйновано приватний будинок, виникла пожежа. Загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік.

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Обстріли Запорізької області за добу

Як зазначається, росіяни застосовували для атак на область авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

Війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів по Оріхову, Гуляйполю, Щербакам та Білогірʼю.

579 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Омельник, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

4 обстріли із РСЗВ накрили Юрківку та Новоданилівку.

201 артилерійський удар завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

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Повідомляється, що надійшло 16 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури.

За даними ГУ Нацполіції в Запорізькій області, учора під прицілом росіян перебували Юрківка, Біленьке Запорізького, Кам’янське Василівського, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Білогір’я, Новоандріївка, Омельник, Новоданилівка, Мала Токмачка та Чарівне Пологівського районів.











