Тела двух человек обнаружили в Степногорске в Запорожской области. За сутки обстрелов подверглись 12 населенных пунктов области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска нанесли 810 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Тела двух человек сегодня обнаружили на пепелище на месте разрушенного россией дома в Степногорске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг ударил по прифронтовому селению реактивными системами залпового огня вчера.

В результате попадания разрушен частный дом, возник пожар. Погибли 74-летняя женщина и 66-летний мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись в Запорожской области и на Донетчине, - DeepState

Обстрелы Запорожской области за сутки

Как отмечается, россияне применяли для атак на область авиацию, БПЛА разной модификации, РСЗО и артиллерию.

Войска РФ нанесли 26 авиационных ударов по Орехово, Гуляйполю, Щербакам и Белогорью.

579 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Орехово, Щербаки, Новоандреевку, Омельник, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.

4 обстрела из РСЗО накрыли Юрковку и Новоданиловку.

201 артиллерийский удар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Орехово, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Днепру: погибла 21-летняя Лариса Стягайло и ее муж. ВІДЕО+ФОТО

Сообщается, что поступило 16 сообщений о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей и объектах инфраструктуры.

По данным ГУ Нацполиции в Запорожской области, вчера под прицелом россиян находились Юрковка, Беленькое Запорожского, Каменское Васильевского, Орехово, Гуляйполе, Щербаки, Белогорье, Новоандреевка, Омельник, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Пологовского районов.











