Удар РФ по Днепру: погибла 21-летняя Лариса Стягайло и ее муж. ВІДЕО+ФОТО

В результате вчерашнего вражеского удара по ЖК "Новодворянский" в Днепре погибла 21-летняя Лариса Стягайло и ее муж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, девушка получила серьезные ранения, врачи боролись за ее жизнь. Но, к сожалению, спасти днепрянку не удалось. Ее муж от травм погиб на месте.

Также читайте: Последствия атаки РФ на Днепропетровщину: 3 погибших, 6 раненых, повреждены многоэтажки, промпредприятия и ТЦ (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Местные телеграмм-каналы также публикуют кадры, на которых зафиксировано, как волонтеры вместе со спасателями и полицией находят 21-летнюю Ларису Стягайло еле живой.

"Через завалы девушку спустили по лестнице вниз и передали медикам. К сожалению, спасти молодую днепрянку не смогли, она умерла в больнице", - написали в соцсетях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 26 июля враг нанес комбинированный удар по Днепру и области. В результате атаки РФ 3 погибших, 6 раненых, повреждены многоэтажки, промпредприятия и ТЦ.