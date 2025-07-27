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Новости Фото Атака на Днепр
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Удар РФ по Днепру: погибла 21-летняя Лариса Стягайло и ее муж. ВІДЕО+ФОТО

В результате вчерашнего вражеского удара по ЖК "Новодворянский" в Днепре погибла 21-летняя Лариса Стягайло и ее муж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, девушка получила серьезные ранения, врачи боролись за ее жизнь. Но, к сожалению, спасти днепрянку не удалось. Ее муж от травм погиб на месте.

Лариса Стягайло

Также читайте: Последствия атаки РФ на Днепропетровщину: 3 погибших, 6 раненых, повреждены многоэтажки, промпредприятия и ТЦ (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Местные телеграмм-каналы также публикуют кадры, на которых зафиксировано, как волонтеры вместе со спасателями и полицией находят 21-летнюю Ларису Стягайло еле живой.

"Через завалы девушку спустили по лестнице вниз и передали медикам. К сожалению, спасти молодую днепрянку не смогли, она умерла в больнице", - написали в соцсетях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 26 июля враг нанес комбинированный удар по Днепру и области. В результате атаки РФ 3 погибших, 6 раненых, повреждены многоэтажки, промпредприятия и ТЦ.

Автор: 

Днепр (4483) обстрел (28724) жертва (316) Днепропетровская область (4280) Днепровский район (141)


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Топ комментарии
+26
Загинула молода дівчина за що ? коли буде відплата по рашиських злочинцях і колоборантах.Коли вже нарешті здохне кривавий рашиський терорист путін ?Будь проклята нациська терористична росія.
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27.07.2025 09:06 Ответить
+16
Ударів у відповідь від оманського зрадника не буде, бо він ще й українофоб
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27.07.2025 08:48 Ответить
+11
Мда... На простирадлі виносити це дещо... А ноші якісь складані їм не видають? Вони поки цю нещасну дівчину отак несли, то могли їй заподіяти ще більше шкоди. Медбрат на швидкій наче спав замість того, щоб швидко перемістити постраждалу до салону. Коротше кажучи, суцільний непрофесіоналізм...

Родичам дівчини глибокі співчуття.

Русня за це має горіти і у пеклі, і на землі. Вбивати, вбивати і ще раз вбивати.
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27.07.2025 09:15 Ответить
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Якась невідома сила зачистила політичне поле так, що і команди, яка б замінила соросівських деградант-мародерів, зібрати нема з кого, навіть за підтримки Трампа. Вільне і відкрите суспільство, ха-ха.
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27.07.2025 09:41 Ответить
Ударів у відповідь від оманського зрадника не буде, бо він ще й українофоб
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27.07.2025 08:48 Ответить
Загинула молода дівчина за що ? коли буде відплата по рашиських злочинцях і колоборантах.Коли вже нарешті здохне кривавий рашиський терорист путін ?Будь проклята нациська терористична росія.
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27.07.2025 09:06 Ответить
Ну і дебіл.
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27.07.2025 09:20 Ответить
Мда... На простирадлі виносити це дещо... А ноші якісь складані їм не видають? Вони поки цю нещасну дівчину отак несли, то могли їй заподіяти ще більше шкоди. Медбрат на швидкій наче спав замість того, щоб швидко перемістити постраждалу до салону. Коротше кажучи, суцільний непрофесіоналізм...

Родичам дівчини глибокі співчуття.

Русня за це має горіти і у пеклі, і на землі. Вбивати, вбивати і ще раз вбивати.
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27.07.2025 09:15 Ответить
В мене, в Запоріжжі, три місяці тому, як мати впала з табуретки і отримала перелом хребта, так швидка дала гнучкі ноші, що все ж краще ковдри і сказала шукай людей, хто винесе. Зараз чоловіків знайти важко, ще й вдень, хто допоможе. Один сусід, який вдома працює, руку зламав. Прийшла сестра з роботи поруч і один сусід, дивом був дома, виходив з квартири. Так 60 кг, нести на гнучких ношах, навіть з третього поверху, дуже незручно, м'яко кажучи, коли все навантаження на центр практично. Важко цей центр самому тримати було. Не розумію, чому в них там таких медичних нош немає. В них там достатньо людей і вони б могли швидше і безпечніше зробити. В таких випадках звісно, краще корсетом хребет зафіксувати і бандажем шию. Але, схоже, що це фантастика, що в швидкої ще буде з собою це все. Добре що хоч швидка є просто і є люди, які там працюють. Подяка їм.
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27.07.2025 10:18 Ответить
Ноші однозначно краще.

Ви чули, що вони казали, коли намагалися переносити цю нещасну дівчину? Що простирадло рветься (супроводжуючи це все відбірними матюками). У мене питання: рятівники та парамедики тепер на завдання виїжджають без необхідного мінімуму? І шукають все на місці пригоди???
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27.07.2025 10:33 Ответить
Або в них їх не було, або їх використовували інші, або це просто недбалість. Це повинно встановлювати їх керівництво, чому вони вирішили її тягти на підручних матеріалах, а не на гнучких ношах. Може вирішили, що чекати, поки їх принесуть - це велика втрата часу і треба ризикувати. Без їх пояснень не можна ж об'єктивно оцінити ситуацію зі сторони.
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27.07.2025 10:54 Ответить
Розбиті внутрішні органи, внутрішні кровотечі, не тільки хребет
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27.07.2025 12:25 Ответить
Хребет хребтом, там йде крововтрата, внутрішня
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27.07.2025 12:27 Ответить
Зрозуміло, що якщо є перелом кісток тазу, то там крововтрата може бути більше 3 літрів і легко від цього можна померти і дуже швидко. Тому там кожна хвилина на рахунку. Про пошкодження артерій теж мова не йде, в цьому випадку також дуже швидко настає смерть і стабіліцая хребта, то вже другорядна річ.
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27.07.2025 12:53 Ответить
у костях тазу нема судин
що ти верзеш
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27.07.2025 16:19 Ответить
Чоловік..у 2023 від інсульту загинув. Не було світла, зв'язку й чоловіків-сусідів. Швидку викликали через поліціантів, але 6 осіб, щоб несли...було проблематично.
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27.07.2025 14:59 Ответить
Ниче. Мы им в отместку рейс в Анталью задержи. Пусть знают суки!
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27.07.2025 10:02 Ответить
ваших? це яких.? чмобіков із оркостану? Взагалі, з якого ... ти суди приперла, кацапська шмара
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27.07.2025 11:09 Ответить
для того, щоб захистити Дніпро,
питайте коломойського
він колись батальйони створив,
щоб кацапи не сунулись туди......
просто сил не вистачає дивитись, як гинуть наші,
а їхні живуть. В Криму на пляжах
сотнями тюленів валяються
чому туди не закинути, щоб вмилися кров"ю
по вокзалах, аеропортах
де найбільше цих тварин скупчується
провести лише опитування і побачите,
скільки переповнених горем українців ХОЧУТЬ ЦЬОГО.
і це буде торжество СПРАВЕДЛИВОСТІ
і перемога над цими нелюдями у війні.
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27.07.2025 11:22 Ответить
Як тільки ми це зробимо, нам одразу припинять допомагати. Путін тільки цього й чекає. Своїх людей йому не шкода, але роспропаганда змішає українців з гімном і добре висвітлить новину американцям і європейцям з жахивими фото крупним планом.
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27.07.2025 11:27 Ответить
нас там немає
вони самі себе ********
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27.07.2025 13:58 Ответить
вже посрати, нема вибору вже
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27.07.2025 16:20 Ответить
Співчуваю. Як боляче. Прокляті московити!
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27.07.2025 11:23 Ответить
Душа крається(((. Дітки наші, рашистський підар вкрав в наших дітей дитинство, забирає життя. Дівчинка сонечко(. Боляче.. Спочивай у мирі, дитино! Співчуття близьким Лариси та її чоловіка.. З п'ятниці на суботу було пекло в Дніпрі.. підари гатили так, що все місто трусилось((.
Суки прокляті, щоб ви здохли всі там на своїй токсичній раші...
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27.07.2025 16:17 Ответить
 
 