Удар РФ по Днепру: погибла 21-летняя Лариса Стягайло и ее муж. ВІДЕО+ФОТО
В результате вчерашнего вражеского удара по ЖК "Новодворянский" в Днепре погибла 21-летняя Лариса Стягайло и ее муж.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечается, девушка получила серьезные ранения, врачи боролись за ее жизнь. Но, к сожалению, спасти днепрянку не удалось. Ее муж от травм погиб на месте.
Местные телеграмм-каналы также публикуют кадры, на которых зафиксировано, как волонтеры вместе со спасателями и полицией находят 21-летнюю Ларису Стягайло еле живой.
"Через завалы девушку спустили по лестнице вниз и передали медикам. К сожалению, спасти молодую днепрянку не смогли, она умерла в больнице", - написали в соцсетях.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 26 июля враг нанес комбинированный удар по Днепру и области. В результате атаки РФ 3 погибших, 6 раненых, повреждены многоэтажки, промпредприятия и ТЦ.
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Родичам дівчини глибокі співчуття.
Русня за це має горіти і у пеклі, і на землі. Вбивати, вбивати і ще раз вбивати.
Ви чули, що вони казали, коли намагалися переносити цю нещасну дівчину? Що простирадло рветься (супроводжуючи це все відбірними матюками). У мене питання: рятівники та парамедики тепер на завдання виїжджають без необхідного мінімуму? І шукають все на місці пригоди???
що ти верзеш
питайте коломойського
він колись батальйони створив,
щоб кацапи не сунулись туди......
просто сил не вистачає дивитись, як гинуть наші,
а їхні живуть. В Криму на пляжах
сотнями тюленів валяються
чому туди не закинути, щоб вмилися кров"ю
по вокзалах, аеропортах
де найбільше цих тварин скупчується
провести лише опитування і побачите,
скільки переповнених горем українців ХОЧУТЬ ЦЬОГО.
і це буде торжество СПРАВЕДЛИВОСТІ
і перемога над цими нелюдями у війні.
вони самі себе ********
Суки прокляті, щоб ви здохли всі там на своїй токсичній раші...