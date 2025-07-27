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Новини Фото Атака на Дніпро
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Удар РФ по Дніпру: загинула 21-річна Лариса Стягайло та її чоловік. ВІДЕО+ФОТО

Внаслідок вчорашнього ворожого удару по ЖК "Новодворянський" у Дніпрі загинула 21-річна Лариса Стягайло та її чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначається, дівчина отримала серйозні поранення, лікарі боролись за її життя. Але, на жаль, врятувати дніпрянку не вдалось. Її чоловік від  травм загинув на місці.

Лариса Стягайло

Також читайте: Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину: 3 загиблих, 6 поранених, пошкоджено багатоповерхівку, промпідприємства та ТЦ (оновлено). ФОТОрепортаж

Місцеві телеграм-канали також публікують кадри, на яких зафіксовано, як волонтери разом з рятувальниками та поліцією знаходять 21-річну Ларису Стягайло ледве живою.

"Через завали дівчину спустили сходами униз та передали медикам. На жаль, врятувати молоду дніпрянку не змогли, вона померла у лікарні", - нагадують у соцмережах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 26 липня ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області. Внаслідок атаки РФ 3 загиблих, 6 поранених, пошкоджено багатоповерхівку, промпідприємства та ТЦ.

Автор: 

Дніпро (3343) обстріл (30048) жертва (267) Дніпропетровська область (4067) Дніпровський район (143)


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Топ коментарі
+24
Загинула молода дівчина за що ? коли буде відплата по рашиських злочинцях і колоборантах.Коли вже нарешті здохне кривавий рашиський терорист путін ?Будь проклята нациська терористична росія.
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27.07.2025 09:06 Відповісти
+14
Ударів у відповідь від оманського зрадника не буде, бо він ще й українофоб
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27.07.2025 08:48 Відповісти
+10
Мда... На простирадлі виносити це дещо... А ноші якісь складані їм не видають? Вони поки цю нещасну дівчину отак несли, то могли їй заподіяти ще більше шкоди. Медбрат на швидкій наче спав замість того, щоб швидко перемістити постраждалу до салону. Коротше кажучи, суцільний непрофесіоналізм...

Родичам дівчини глибокі співчуття.

Русня за це має горіти і у пеклі, і на землі. Вбивати, вбивати і ще раз вбивати.
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27.07.2025 09:15 Відповісти
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Якась невідома сила зачистила політичне поле так, що і команди, яка б замінила соросівських деградант-мародерів, зібрати нема з кого, навіть за підтримки Трампа. Вільне і відкрите суспільство, ха-ха.
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27.07.2025 09:41 Відповісти
Ударів у відповідь від оманського зрадника не буде, бо він ще й українофоб
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27.07.2025 08:48 Відповісти
Загинула молода дівчина за що ? коли буде відплата по рашиських злочинцях і колоборантах.Коли вже нарешті здохне кривавий рашиський терорист путін ?Будь проклята нациська терористична росія.
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27.07.2025 09:06 Відповісти
Ну і дебіл.
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27.07.2025 09:20 Відповісти
Хто відплатить? ВасяДвамагазина? У ВасіДвамагазина зовсім інші приорітети- беззавітно служити Вові **********.
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27.07.2025 17:27 Відповісти
Мда... На простирадлі виносити це дещо... А ноші якісь складані їм не видають? Вони поки цю нещасну дівчину отак несли, то могли їй заподіяти ще більше шкоди. Медбрат на швидкій наче спав замість того, щоб швидко перемістити постраждалу до салону. Коротше кажучи, суцільний непрофесіоналізм...

Родичам дівчини глибокі співчуття.

Русня за це має горіти і у пеклі, і на землі. Вбивати, вбивати і ще раз вбивати.
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27.07.2025 09:15 Відповісти
В мене, в Запоріжжі, три місяці тому, як мати впала з табуретки і отримала перелом хребта, так швидка дала гнучкі ноші, що все ж краще ковдри і сказала шукай людей, хто винесе. Зараз чоловіків знайти важко, ще й вдень, хто допоможе. Один сусід, який вдома працює, руку зламав. Прийшла сестра з роботи поруч і один сусід, дивом був дома, виходив з квартири. Так 60 кг, нести на гнучких ношах, навіть з третього поверху, дуже незручно, м'яко кажучи, коли все навантаження на центр практично. Важко цей центр самому тримати було. Не розумію, чому в них там таких медичних нош немає. В них там достатньо людей і вони б могли швидше і безпечніше зробити. В таких випадках звісно, краще корсетом хребет зафіксувати і бандажем шию. Але, схоже, що це фантастика, що в швидкої ще буде з собою це все. Добре що хоч швидка є просто і є люди, які там працюють. Подяка їм.
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27.07.2025 10:18 Відповісти
Ноші однозначно краще.

Ви чули, що вони казали, коли намагалися переносити цю нещасну дівчину? Що простирадло рветься (супроводжуючи це все відбірними матюками). У мене питання: рятівники та парамедики тепер на завдання виїжджають без необхідного мінімуму? І шукають все на місці пригоди???
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27.07.2025 10:33 Відповісти
Або в них їх не було, або їх використовували інші, або це просто недбалість. Це повинно встановлювати їх керівництво, чому вони вирішили її тягти на підручних матеріалах, а не на гнучких ношах. Може вирішили, що чекати, поки їх принесуть - це велика втрата часу і треба ризикувати. Без їх пояснень не можна ж об'єктивно оцінити ситуацію зі сторони.
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27.07.2025 10:54 Відповісти
Розбиті внутрішні органи, внутрішні кровотечі, не тільки хребет
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27.07.2025 12:25 Відповісти
Хребет хребтом, там йде крововтрата, внутрішня
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27.07.2025 12:27 Відповісти
Зрозуміло, що якщо є перелом кісток тазу, то там крововтрата може бути більше 3 літрів і легко від цього можна померти і дуже швидко. Тому там кожна хвилина на рахунку. Про пошкодження артерій теж мова не йде, в цьому випадку також дуже швидко настає смерть і стабіліцая хребта, то вже другорядна річ.
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27.07.2025 12:53 Відповісти
у костях тазу нема судин
що ти верзеш
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27.07.2025 16:19 Відповісти
Чоловік..у 2023 від інсульту загинув. Не було світла, зв'язку й чоловіків-сусідів. Швидку викликали через поліціантів, але 6 осіб, щоб несли...було проблематично.
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27.07.2025 14:59 Відповісти
Ниче. Мы им в отместку рейс в Анталью задержи. Пусть знают суки!
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27.07.2025 10:02 Відповісти
ваших? це яких.? чмобіков із оркостану? Взагалі, з якого ... ти суди приперла, кацапська шмара
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27.07.2025 11:09 Відповісти
для того, щоб захистити Дніпро,
питайте коломойського
він колись батальйони створив,
щоб кацапи не сунулись туди......
просто сил не вистачає дивитись, як гинуть наші,
а їхні живуть. В Криму на пляжах
сотнями тюленів валяються
чому туди не закинути, щоб вмилися кров"ю
по вокзалах, аеропортах
де найбільше цих тварин скупчується
провести лише опитування і побачите,
скільки переповнених горем українців ХОЧУТЬ ЦЬОГО.
і це буде торжество СПРАВЕДЛИВОСТІ
і перемога над цими нелюдями у війні.
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27.07.2025 11:22 Відповісти
Як тільки ми це зробимо, нам одразу припинять допомагати. Путін тільки цього й чекає. Своїх людей йому не шкода, але роспропаганда змішає українців з гімном і добре висвітлить новину американцям і європейцям з жахивими фото крупним планом.
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27.07.2025 11:27 Відповісти
нас там немає
вони самі себе ********
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27.07.2025 13:58 Відповісти
вже посрати, нема вибору вже
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27.07.2025 16:20 Відповісти
Співчуваю. Як боляче. Прокляті московити!
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27.07.2025 11:23 Відповісти
Душа крається(((. Дітки наші, рашистський підар вкрав в наших дітей дитинство, забирає життя. Дівчинка сонечко(. Боляче.. Спочивай у мирі, дитино! Співчуття близьким Лариси та її чоловіка.. З п'ятниці на суботу було пекло в Дніпрі.. підари гатили так, що все місто трусилось((.
Суки прокляті, щоб ви здохли всі там на своїй токсичній раші...
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27.07.2025 16:17 Відповісти
 
 