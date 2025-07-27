Удар РФ по Дніпру: загинула 21-річна Лариса Стягайло та її чоловік. ВІДЕО+ФОТО

Внаслідок вчорашнього ворожого удару по ЖК "Новодворянський" у Дніпрі загинула 21-річна Лариса Стягайло та її чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначається, дівчина отримала серйозні поранення, лікарі боролись за її життя. Але, на жаль, врятувати дніпрянку не вдалось. Її чоловік від травм загинув на місці.

Також читайте: Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину: 3 загиблих, 6 поранених, пошкоджено багатоповерхівку, промпідприємства та ТЦ (оновлено). ФОТОрепортаж

Місцеві телеграм-канали також публікують кадри, на яких зафіксовано, як волонтери разом з рятувальниками та поліцією знаходять 21-річну Ларису Стягайло ледве живою.

"Через завали дівчину спустили сходами униз та передали медикам. На жаль, врятувати молоду дніпрянку не змогли, вона померла у лікарні", - нагадують у соцмережах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 26 липня ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області. Внаслідок атаки РФ 3 загиблих, 6 поранених, пошкоджено багатоповерхівку, промпідприємства та ТЦ.