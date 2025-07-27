Удар РФ по Дніпру: загинула 21-річна Лариса Стягайло та її чоловік. ВІДЕО+ФОТО
Внаслідок вчорашнього ворожого удару по ЖК "Новодворянський" у Дніпрі загинула 21-річна Лариса Стягайло та її чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ.
Як зазначається, дівчина отримала серйозні поранення, лікарі боролись за її життя. Але, на жаль, врятувати дніпрянку не вдалось. Її чоловік від травм загинув на місці.
Місцеві телеграм-канали також публікують кадри, на яких зафіксовано, як волонтери разом з рятувальниками та поліцією знаходять 21-річну Ларису Стягайло ледве живою.
"Через завали дівчину спустили сходами униз та передали медикам. На жаль, врятувати молоду дніпрянку не змогли, вона померла у лікарні", - нагадують у соцмережах.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 26 липня ворог завдав комбінованого удару по Дніпру та області. Внаслідок атаки РФ 3 загиблих, 6 поранених, пошкоджено багатоповерхівку, промпідприємства та ТЦ.
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Родичам дівчини глибокі співчуття.
Русня за це має горіти і у пеклі, і на землі. Вбивати, вбивати і ще раз вбивати.
Ви чули, що вони казали, коли намагалися переносити цю нещасну дівчину? Що простирадло рветься (супроводжуючи це все відбірними матюками). У мене питання: рятівники та парамедики тепер на завдання виїжджають без необхідного мінімуму? І шукають все на місці пригоди???
що ти верзеш
питайте коломойського
він колись батальйони створив,
щоб кацапи не сунулись туди......
просто сил не вистачає дивитись, як гинуть наші,
а їхні живуть. В Криму на пляжах
сотнями тюленів валяються
чому туди не закинути, щоб вмилися кров"ю
по вокзалах, аеропортах
де найбільше цих тварин скупчується
провести лише опитування і побачите,
скільки переповнених горем українців ХОЧУТЬ ЦЬОГО.
і це буде торжество СПРАВЕДЛИВОСТІ
і перемога над цими нелюдями у війні.
вони самі себе ********
Суки прокляті, щоб ви здохли всі там на своїй токсичній раші...