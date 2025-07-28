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Новости Массированный ракетный обстрел
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Беспилотники сбили десятки российских дронов этой ночью, - Зеленский

Обстрел 28 июля 2025 года Работали дроны перехватчиков

Президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку РФ, отметил, что подразделения беспилотных систем, армейской авиации и авиации Воздушных сил, зенитчики, подразделения ПВО, мобильные огневые группы уничтожили несколько сотен российских ударных дронов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего на счету защитников неба только за одну эту ночь несколько сотен российских ударных дронов. Хорошие результаты у беспилотной защиты против "шахедов" - десятки сбиваний российских дронов. Сбиты за ночь также несколько ракет. К сожалению, не все, были и попадания.

Но мы постоянно укрепляем украинский воздушный щит, и очень важно поддерживать полное понимание у партнеров, чем именно они могут помочь. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов, и на этой неделе будут новые мои разговоры с партнерами относительно этой задачи. Министр обороны Украины и секретарь СНБО выполняют соответствующие поручения на своем уровне", - говорится в сообщении.

Также президент отметил, что сейчас в результате российских ударов известно о 8 раненых.

Продолжаются восстановительные и спасательные работы. В частности, это касается электроснабжения.

Читайте: Сбиты 2 из 4 ракет и 309 дронов. "Кинжалы" цели не достигли, - Воздушные силы

Автор: 

Зеленский Владимир (21368) обстрел (28740) ПВО (2988)


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Топ комментарии
+20
*********** пнх чорт
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28.07.2025 10:31 Ответить
+17
Де прийнятий та підписаний закон про незалежність САП,НАБУ мразота? Як руйнувати то вам і 5 годин вистачило,паскуди ригозелені !!!! Про кількість збитих дронів я і від мо почую,а ти справами державними займись,наволоч,сидить *** з вумною пикою хрень усяку розповідає блд.
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28.07.2025 10:41 Ответить
+14
Татаров сбивал! *** буду
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28.07.2025 10:28 Ответить
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На удар по Україні відповів ударом по рашці?
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28.07.2025 10:27 Ответить
Языком по жопе
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28.07.2025 10:30 Ответить
Татаров сбивал! *** буду
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28.07.2025 10:28 Ответить
Зачем ответ! Он ***** пугал дронами за 200К в ленинграде!Интересно если бы эти дроны за его личный счет выпускали отправил бы?
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28.07.2025 10:41 Ответить
*********** пнх чорт
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28.07.2025 10:31 Ответить
"Десятки"..."сотні"

.
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28.07.2025 10:36 Ответить
Наснилось: "У відповідь на масовану атаку дронів і ракет ми припиняємо красти і гадити"(черговий відосік по єдиним новинам)
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28.07.2025 10:36 Ответить
Де прийнятий та підписаний закон про незалежність САП,НАБУ мразота? Як руйнувати то вам і 5 годин вистачило,паскуди ригозелені !!!! Про кількість збитих дронів я і від мо почую,а ти справами державними займись,наволоч,сидить *** з вумною пикою хрень усяку розповідає блд.
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28.07.2025 10:41 Ответить
Зачекайте, ще не всі носії з матеріалом про зелену корупцію вилучено
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28.07.2025 10:47 Ответить
хапайте наркомана
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28.07.2025 10:45 Ответить
Мальчонка шустрій,попробуй його хапнути..
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28.07.2025 12:25 Ответить
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28.07.2025 10:49 Ответить
а що в цій новині не так?
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28.07.2025 11:07 Ответить
Ну якщо випробування пройшли успішно, то мабуть вже повинно бути налагоджене виробництво. За майже рік, можно було б виробити декілька ракет...
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28.07.2025 11:15 Ответить
Хуцпатий ************
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28.07.2025 14:43 Ответить
сиди пацюк в киеве в хрущёвке и не вылазь,и не вздумай сваливать зелупёнышь
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28.07.2025 10:56 Ответить
Отже маємо "кілька сотень російських ударних дронів", "кілька ракет", "були й влучання",
і лише один гундосик?

Ви ж обіцяли - "Будемо відповідати на кожен російський удар" https://censor.net/ua/news/3565449/zelenskyyi-vidpovidatymemo-na-kojen-rosiyiskyyi-udar

Знову обманюєте електорат... і не соромно?

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28.07.2025 11:01 Ответить
соромка відсохла
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28.07.2025 11:08 Ответить
підтримує повне розуміння партнерів, знищуючи антикорупційні органи,,,, а що там на фронтах? може про це розкаже...
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28.07.2025 11:06 Ответить
"Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти "шахедів" - десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання. ---"зелена жирна брехня"
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28.07.2025 11:15 Ответить
Україна як порноктриса! Так Вова?
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28.07.2025 11:18 Ответить
Всіх переміг за ніч... Слава найвеличнішому!!!
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28.07.2025 11:46 Ответить
Безпілотники збили,коли буде тисячу ударних бпла в черговий раз атакували московію???
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28.07.2025 11:53 Ответить
Лежали з Єрмаком під ковдрою, і рахували?
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28.07.2025 11:56 Ответить
Ти то, скотина воровськая та брехливая, яким боком до цього, сидячи у бункеру разом з дЕрьмаком?
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28.07.2025 12:07 Ответить
Кажуть, що баба Юля без грошей, не голосує! Скільки ж, безпілотникків - перехоплювачів можна було-б купити за гроші з останнього голосування…
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28.07.2025 12:20 Ответить
цікаво, як татаров вночі безпілотниками збивав шахеди?
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28.07.2025 12:44 Ответить
 
 