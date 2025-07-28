Беспилотники сбили десятки российских дронов этой ночью, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку РФ, отметил, что подразделения беспилотных систем, армейской авиации и авиации Воздушных сил, зенитчики, подразделения ПВО, мобильные огневые группы уничтожили несколько сотен российских ударных дронов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего на счету защитников неба только за одну эту ночь несколько сотен российских ударных дронов. Хорошие результаты у беспилотной защиты против "шахедов" - десятки сбиваний российских дронов. Сбиты за ночь также несколько ракет. К сожалению, не все, были и попадания.



Но мы постоянно укрепляем украинский воздушный щит, и очень важно поддерживать полное понимание у партнеров, чем именно они могут помочь. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов, и на этой неделе будут новые мои разговоры с партнерами относительно этой задачи. Министр обороны Украины и секретарь СНБО выполняют соответствующие поручения на своем уровне", - говорится в сообщении.

Также президент отметил, что сейчас в результате российских ударов известно о 8 раненых.

Продолжаются восстановительные и спасательные работы. В частности, это касается электроснабжения.

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