Беспилотники сбили десятки российских дронов этой ночью, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку РФ, отметил, что подразделения беспилотных систем, армейской авиации и авиации Воздушных сил, зенитчики, подразделения ПВО, мобильные огневые группы уничтожили несколько сотен российских ударных дронов.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Всего на счету защитников неба только за одну эту ночь несколько сотен российских ударных дронов. Хорошие результаты у беспилотной защиты против "шахедов" - десятки сбиваний российских дронов. Сбиты за ночь также несколько ракет. К сожалению, не все, были и попадания.
Но мы постоянно укрепляем украинский воздушный щит, и очень важно поддерживать полное понимание у партнеров, чем именно они могут помочь. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов, и на этой неделе будут новые мои разговоры с партнерами относительно этой задачи. Министр обороны Украины и секретарь СНБО выполняют соответствующие поручения на своем уровне", - говорится в сообщении.
Также президент отметил, что сейчас в результате российских ударов известно о 8 раненых.
Продолжаются восстановительные и спасательные работы. В частности, это касается электроснабжения.
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і лише один гундосик?
Ви ж обіцяли - "Будемо відповідати на кожен російський удар" https://censor.net/ua/news/3565449/zelenskyyi-vidpovidatymemo-na-kojen-rosiyiskyyi-udar
Знову обманюєте електорат... і не соромно?