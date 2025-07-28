Безпілотники збили десятки російських дронів цієї ночі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку РФ, зазначив, що підрозділи безпілотних систем, армійської авіації та авіації Повітряних сил, зенітники, підрозділи ППО, мобільні вогневі групи знищили кілька сотень російських ударних дронів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти "шахедів" – десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання.



Але ми постійно зміцнюємо український повітряний щит, і дуже важливо підтримувати повне розуміння в партнерів, чим саме вони можуть допомогти. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, і цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї задачі. Міністр оборони України та секретар РНБО виконують відповідні доручення на своєму рівні", - йдеться в повідомленні.

Також президент зазначив, що наразі внаслідок російських ударів відомо про 8 поранених.

Тривають відновлювальні й рятувальні роботи. Зокрема, це стосується електропостачання.

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