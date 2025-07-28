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Новини Масований ракетний обстріл
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Безпілотники збили десятки російських дронів цієї ночі, - Зеленський

Обстріл 28 липня 2025 року Працювали дрони перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку РФ, зазначив, що підрозділи  безпілотних систем, армійської авіації та авіації Повітряних сил, зенітники, підрозділи ППО, мобільні вогневі групи знищили кілька сотень російських ударних дронів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти "шахедів" – десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання.

Але ми постійно зміцнюємо український повітряний щит, і дуже важливо підтримувати повне розуміння в партнерів, чим саме вони можуть допомогти. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, і цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї задачі. Міністр оборони України та секретар РНБО виконують відповідні доручення на своєму рівні", - йдеться в повідомленні.

Також президент зазначив, що наразі внаслідок російських ударів відомо про 8 поранених.

Тривають відновлювальні й рятувальні роботи. Зокрема, це стосується електропостачання.

Читайте: Збито 2 з 4 ракет та 309 дронів. "Кинджали" цілі не досягли, - Повітряні сили

Автор: 

Зеленський Володимир (24890) обстріл (30064) ППО (3433)


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Топ коментарі
+20
*********** пнх чорт
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28.07.2025 10:31 Відповісти
+17
Де прийнятий та підписаний закон про незалежність САП,НАБУ мразота? Як руйнувати то вам і 5 годин вистачило,паскуди ригозелені !!!! Про кількість збитих дронів я і від мо почую,а ти справами державними займись,наволоч,сидить *** з вумною пикою хрень усяку розповідає блд.
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28.07.2025 10:41 Відповісти
+14
Татаров сбивал! *** буду
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28.07.2025 10:28 Відповісти
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На удар по Україні відповів ударом по рашці?
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28.07.2025 10:27 Відповісти
Языком по жопе
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28.07.2025 10:30 Відповісти
Татаров сбивал! *** буду
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28.07.2025 10:28 Відповісти
Зачем ответ! Он ***** пугал дронами за 200К в ленинграде!Интересно если бы эти дроны за его личный счет выпускали отправил бы?
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28.07.2025 10:41 Відповісти
*********** пнх чорт
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28.07.2025 10:31 Відповісти
"Десятки"..."сотні"

.
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28.07.2025 10:36 Відповісти
Наснилось: "У відповідь на масовану атаку дронів і ракет ми припиняємо красти і гадити"(черговий відосік по єдиним новинам)
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28.07.2025 10:36 Відповісти
Де прийнятий та підписаний закон про незалежність САП,НАБУ мразота? Як руйнувати то вам і 5 годин вистачило,паскуди ригозелені !!!! Про кількість збитих дронів я і від мо почую,а ти справами державними займись,наволоч,сидить *** з вумною пикою хрень усяку розповідає блд.
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28.07.2025 10:41 Відповісти
Зачекайте, ще не всі носії з матеріалом про зелену корупцію вилучено
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28.07.2025 10:47 Відповісти
хапайте наркомана
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28.07.2025 10:45 Відповісти
Мальчонка шустрій,попробуй його хапнути..
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28.07.2025 12:25 Відповісти
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28.07.2025 10:49 Відповісти
а що в цій новині не так?
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28.07.2025 11:07 Відповісти
Ну якщо випробування пройшли успішно, то мабуть вже повинно бути налагоджене виробництво. За майже рік, можно було б виробити декілька ракет...
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28.07.2025 11:15 Відповісти
сиди пацюк в киеве в хрущёвке и не вылазь,и не вздумай сваливать зелупёнышь
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28.07.2025 10:56 Відповісти
Отже маємо "кілька сотень російських ударних дронів", "кілька ракет", "були й влучання",
і лише один гундосик?

Ви ж обіцяли - "Будемо відповідати на кожен російський удар" https://censor.net/ua/news/3565449/zelenskyyi-vidpovidatymemo-na-kojen-rosiyiskyyi-udar

Знову обманюєте електорат... і не соромно?

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28.07.2025 11:01 Відповісти
соромка відсохла
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28.07.2025 11:08 Відповісти
підтримує повне розуміння партнерів, знищуючи антикорупційні органи,,,, а що там на фронтах? може про це розкаже...
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28.07.2025 11:06 Відповісти
"Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти "шахедів" - десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання. ---"зелена жирна брехня"
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28.07.2025 11:15 Відповісти
Україна як порноктриса! Так Вова?
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28.07.2025 11:18 Відповісти
Всіх переміг за ніч... Слава найвеличнішому!!!
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28.07.2025 11:46 Відповісти
Безпілотники збили,коли буде тисячу ударних бпла в черговий раз атакували московію???
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28.07.2025 11:53 Відповісти
Лежали з Єрмаком під ковдрою, і рахували?
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28.07.2025 11:56 Відповісти
Ти то, скотина воровськая та брехливая, яким боком до цього, сидячи у бункеру разом з дЕрьмаком?
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28.07.2025 12:07 Відповісти
Кажуть, що баба Юля без грошей, не голосує! Скільки ж, безпілотникків - перехоплювачів можна було-б купити за гроші з останнього голосування…
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28.07.2025 12:20 Відповісти
цікаво, як татаров вночі безпілотниками збивав шахеди?
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28.07.2025 12:44 Відповісти
 
 