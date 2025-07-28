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Новости Обстрелы Херсона
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Россияне обстреляли Херсон: поврежден дом, ранены два человека (обновлено)

вибух

В понедельник утром, около 5:00, российские войска обстреляли жилые кварталы Корабельного района Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

Один из снарядов попал в частный дом. На момент обстрела людей в нем не было.

"Социальные работники Херсонской городской военной администрации оперативно выехали на места "прилетов". Пообщались со свидетелями, организовали первоочередные меры по ликвидации последствий обстрелов", - отметили в ГВА.

Кроме того, по данным Херсонской ОГА, в больницу обратилась 73-летняя жительница Белозерки, которая пострадала во время предыдущего обстрела. У нее диагностированы контузия, взрывная травма и сотрясение мозга. Женщина госпитализирована.

Обновлено

Около 7:00 враг открыл огонь по Днепровскому району города. По информации Херсонской ГВА, пострадали 48-летняя женщина и 70-летний мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, обратились к медикам самостоятельно, будут лечиться амбулаторно.

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обстрел (28740) Херсон (2978) Херсонская область (5053) Херсонский район (470)


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