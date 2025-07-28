Росіяни обстріляли Херсон: пошкоджено будинок, поранено двох людей (оновлено)

У понеділок вранці, близько 5:00, російські війська обстріляли житлові квартали Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

Один зі снарядів влучив у приватний будинок. На момент обстрілу людей у ньому не було.

"Соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації оперативно виїхали на місця "прильотів". Поспілкувалися зі свідками, організували першочергові заходи з ліквідації наслідків обстрілів", - зазначили в МВА.

Крім того, за даними Херсонської ОВА, до лікарні звернулася 73-річна жителька Білозерки, яка постраждала під час попереднього обстрілу. У неї діагностовано контузію, вибухову травму та струс мозку. Жінку госпіталізовано.

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Близько 7:00 ворог відкрив вогонь по Дніпровському району міста. За інформацією Херсонської МВА, постраждали 48-річна жінка та 70-річний чоловік. Вони отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, звернулися до медиків самостійно, лікуватимуться амбулаторно.

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