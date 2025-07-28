Мерц: Соглашение США-ЕС помогло избежать торгового конфликта

Соглашение о торговле между Соединенными Штатами и Европейским союзом позволило предотвратить эскалацию трансатлантических торговых отношений.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, договоренность особенно важна для экспортноориентированной экономики Германии, в частности автомобильной промышленности, поскольку тарифы США на импорт авто снижаются с 27,5% до 15%.

Мерц отметил, что ключевую роль в достижении соглашения сыграли единство стран ЕС и упорная дипломатическая работа. Канцлер также выразил надежду на дальнейшее упрощение трансатлантической торговли.

"Все выигрывают от стабильных и предсказуемых торговых отношений с доступом на рынок для обеих сторон - как по эту сторону Атлантики, так и по ту, как предприятия, так и потребители", - подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.

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