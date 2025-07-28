Мерц: Угода США-ЄС допомогла уникнути торгового конфлікту

Угода про торгівлю між Сполученими Штатами та Європейським союзом дала змогу запобігти ескалації трансатлантичних торгівельних відносин.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

За його словами, домовленість особливо важлива для експортноорієнтованої економіки Німеччини, зокрема автомобільної промисловості, оскільки тарифи США на імпорт авто знижуються з 27,5% до 15%.

Мерц зазначив, що ключову роль у досягненні угоди відіграли єдність країн ЄС та наполеглива дипломатична робота. Канцлер також висловив сподівання на подальше спрощення трансатлантичної торгівлі.

"Усі виграють від стабільних і передбачуваних торгівельних відносин із доступом на ринок для обох сторін - як по цей бік Атлантики, так і по той, як підприємства, так і споживачі", - підкреслив він.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.

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