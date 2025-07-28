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Новини Торговельна угода між США та ЄС
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Мерц: Угода США-ЄС допомогла уникнути торгового конфлікту

Фрідріх Мерц про необхідність узгодження ударів України по Росії між Європою і США

Угода про торгівлю між Сполученими Штатами та Європейським союзом дала змогу запобігти ескалації трансатлантичних торгівельних відносин.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

За його словами, домовленість особливо важлива для експортноорієнтованої економіки Німеччини, зокрема автомобільної промисловості, оскільки тарифи США на імпорт авто знижуються з 27,5% до 15%.

Мерц зазначив, що ключову роль у досягненні угоди відіграли єдність країн ЄС та наполеглива дипломатична робота. Канцлер також висловив сподівання на подальше спрощення трансатлантичної торгівлі.

"Усі виграють від стабільних і передбачуваних торгівельних відносин із доступом на ринок для обох сторін - як по цей бік Атлантики, так і по той, як підприємства, так і споживачі", - підкреслив він.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.

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28.07.2025 10:50 Відповісти
Урсула погодилася на все, аби не сваритися. Купуватимуть американський газ, зброю, сільгосппродукцію, причому обсяги заздалегідь обговорені і вони величезні. Трамп сам прихуел. Швондер Мерц як і очікувалося розповідає про потужні досягнення.
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28.07.2025 11:06 Відповісти
 
 