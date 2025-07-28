Орбан: Венгрия не поддержит бюджет ЕС, направленный на "войну с Россией"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит новый семилетний бюджет Европейского союза, потому что тот якобы ориентирован на продолжение войны с Россией.
Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Миллиарды для Украины, крохи для фермеров и развития. Их цель: победить Россию, установить либеральных союзников и расширить сферу своего влияния. Мы отвергаем их фантазии, мы отвергаем их предложение - европейцы заслуживают Союз, который ставит их на первое место", - отметил Орбан.
Он считает, что 20% бюджета ЕС планируется направить на поддержку Украины, а остальное - на военные цели.
По его мнению, цель ЕС - "военное ослабление России для смены власти в Кремле", а бюджет якобы "не поддерживает развитие или сельское хозяйство". Венгрия, по словам Орбана, не будет поддерживать это предложение, потому что "нуждается в бюджете мира".
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предлагает выделить Украине 100 миллиардов евро из долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы.
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Можна порівняти рівень дотацій від ЄС на одного громадянина Угорщини і України,де 70% бюджету позики і транші ,а не дотації.
Ні,йому треба ЛЕГАЛЬНА торгівля з рашею,з вігідними ДЛЯ СЕБЕ умовами,і тіньовимі відкатами,але так,щоб його не порівнювали з Шрьодером!
А от розпиляти дотації-легко,складніше,ніж на гвеликому годівницві" зє,але легше,ніж в Пороха.
Зараз багато з тих 73% уникають контактів.
Як подивитися! Депутангу,який тоді крав пляшки з пивом в супермаркеті,а зараз "депутат президентського моно" звісно краще!
Так за це голосували обираючи от це🐷?!
Сховатись за "угорський тормоз" дійсно зручніше,ніж визнати "торомз і відкат взад" від зє!
Бо є така штука,як громадськисть,яка може в них запитати"а навіщо допомагати і запрошувати до ЄС клон авторитарних РБ,РФ?!"
Чувирло пропутінське...
В общем утекло безумных 20 терабайт внутренних данных - от базы рейсов до личных сведений работников. На данный момент хакеры уничтожили около 7 тысяч серверов компании. (с)
Сподіваюсь буде і Павутина-2 -3, -4 і до фіналу!! 🙏 Бо колись же вони оговтаються, у ссср взагалі без комп'ютерів все керувалося - мабуть факси, телетайпи та телеграфи були для зв'язку
Занть вона сильна,
Шо гавка на сона.
Натягнуть тобі, Вітя, твоє око на твою жирну сраку і підпишеш.
15 березня 1939 р. за наказом Горті угорські війська окупували державу Карпатська Україна. Протягом Другої світової війни Горті стійко тримався союзу з Німеччиною, відправляв війська на Східний фронт.
То що Ви хочете від Орбана? Достойний нащадок.
Історикам і політологам не дрімати!! Після війни обов'язково всьому світу розказати про фашизм салашистів!! Що з Румунії і Венгрії зольдатен були більш жорстокими фашистами ніж вермахт ( не путати з сс/ZZ , які вмі нацисти)