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Новости Бюджет Евросоюза
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Орбан: Венгрия не поддержит бюджет ЕС, направленный на "войну с Россией"

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит новый семилетний бюджет Европейского союза, потому что тот якобы ориентирован на продолжение войны с Россией.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Миллиарды для Украины, крохи для фермеров и развития. Их цель: победить Россию, установить либеральных союзников и расширить сферу своего влияния. Мы отвергаем их фантазии, мы отвергаем их предложение - европейцы заслуживают Союз, который ставит их на первое место", - отметил Орбан.

Он считает, что 20% бюджета ЕС планируется направить на поддержку Украины, а остальное - на военные цели.

По его мнению, цель ЕС - "военное ослабление России для смены власти в Кремле", а бюджет якобы "не поддерживает развитие или сельское хозяйство". Венгрия, по словам Орбана, не будет поддерживать это предложение, потому что "нуждается в бюджете мира".

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предлагает выделить Украине 100 миллиардов евро из долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы.

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Автор: 

россия (96693) Евросоюз (17439) Орбан Виктор (511)


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Топ комментарии
+14
мудяри самі кацапи прийшли з під уралу
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28.07.2025 11:18 Ответить
+12
Хочеш кацапів в Будапешті? - їбанат!
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28.07.2025 11:16 Ответить
+5
дайте йому пургену
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28.07.2025 11:16 Ответить
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Хочеш кацапів в Будапешті? - їбанат!
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28.07.2025 11:16 Ответить
мудяри самі кацапи прийшли з під уралу
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28.07.2025 11:18 Ответить
Кажуть шо це було давно - 1000 р назад і вони вже прониклись західною цивілізацією
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28.07.2025 11:22 Ответить
Ага, особливо як шо пройдетесь по спашльних районах Будапешта, Дебрецена, Нюренхази тощо то там ТАКИЙ ДУХ їх МУДЬЯрськой цівілізації та стільки сміття! Мабуть як у смт Мудіщево Бухаловського району пензенськоій області Парашной *********.
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28.07.2025 12:12 Ответить
одін на рот
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28.07.2025 11:19 Ответить
Воно вже заявляло, що чинити спротив збройній агресії кацапів - це "безвідповідально" і Угорщина б одразу здалась і не чинила б опору.
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28.07.2025 11:19 Ответить
І відправила своїх громадян до війська агресора,як у ІІ ww.
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28.07.2025 11:24 Ответить
Йому пофіг, він бажає гроші від ху...ла
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28.07.2025 11:27 Ответить
дайте йому пургену
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28.07.2025 11:16 Ответить
на хитрого вітька й халявної кави вистачить.
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28.07.2025 12:15 Ответить
Мета Обана інша! Зменшеня мільярдних дотацій ЄС для Угорщини - ось що його реально турбує!
Можна порівняти рівень дотацій від ЄС на одного громадянина Угорщини і України,де 70% бюджету позики і транші ,а не дотації.
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28.07.2025 11:22 Ответить
Мета у нього одна, робити все щоб ху...ло йому гроші платив.
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28.07.2025 11:26 Ответить
Навіщо йому копійки ху,коли в нього є мільярди € від ЄС?!
Ні,йому треба ЛЕГАЛЬНА торгівля з рашею,з вігідними ДЛЯ СЕБЕ умовами,і тіньовимі відкатами,але так,щоб його не порівнювали з Шрьодером!
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28.07.2025 11:33 Ответить
Цей мільярд йде на державу, там ще вкрасти надо, та не попасти, а ху...ло дає йому і не перед кім звітувати не треба
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28.07.2025 11:47 Ответить
Якраз у ЄС,США,UK,Kaнаді звітувати ТРЕБА,бо легко і за грати потрапити!
А от розпиляти дотації-легко,складніше,ніж на гвеликому годівницві" зє,але легше,ніж в Пороха.
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28.07.2025 12:06 Ответить
Підху...ловик ху...ла, як таку тварину може витримувати ЄС, да і народ Угорщини, мабуть орбанутий потомок тих хто допомогал срср убивати його граждан у 1956 році
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28.07.2025 11:24 Ответить
Як? Без будь яких ускладнень,як вибори в Україні 2019.
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28.07.2025 11:26 Ответить
Вибори були нормальні, як виявилось, вибрали не того
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28.07.2025 11:30 Ответить
Саме так! Не того. А попереджали,отримуючи у відповідь глузуваня,та звинуваченя у неадекватності.
Зараз багато з тих 73% уникають контактів.
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28.07.2025 11:36 Ответить
Надо було довести народ щоб вибрали 🤡.
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28.07.2025 11:49 Ответить
Ага заставили малий і середній бізнес легалізувати найманих працівників. Точно, смертельна образа.
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28.07.2025 12:05 Ответить
А зараз навіть забрали ті "піввареника"! Що,краще стало,чи " гірше не стало"?
Як подивитися! Депутангу,який тоді крав пляшки з пивом в супермаркеті,а зараз "депутат президентського моно" звісно краще!
Так за це голосували обираючи от це🐷?!
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28.07.2025 12:12 Ответить
ЄС З КУЙЛОМ використовують один і той же вигідний і ЄС І КУЙЛУ "РУЧНИЙ УГОРСЬКИЙ ТОРМОЗ" ЄС, для зменшення.або взалі не фінансування України.а куйлу.для окупації України.без європейського фінансування
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28.07.2025 11:27 Ответить
Мабуть дебіл, якщо так про ЄС думаєш, хоча вам в резервації трампонутий і не те розповість
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28.07.2025 11:33 Ответить
Не там виних треба шукати,а в діях зє! Навіщо копіювати зелених молодих ригів?
Сховатись за "угорський тормоз" дійсно зручніше,ніж визнати "торомз і відкат взад" від зє!
Бо є така штука,як громадськисть,яка може в них запитати"а навіщо допомагати і запрошувати до ЄС клон авторитарних РБ,РФ?!"
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28.07.2025 11:59 Ответить
Орбан! Міжнародне право, мир, законність, мораль, людська гідність, свобода та справедливість для всіх - ні, не чув !?
Чувирло пропутінське...
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28.07.2025 11:29 Ответить
Ця вугорська жаба вже як і Китай відкрито вже стала на сторону Сосії. Раніше воно шукало інші причини не голосувати за санкції проти Сосії або бюджети ЕС. Скільки ще ЕС і НАТО будуть терпіти цих кремлівських агентів які працюють на розвал Европи і НАТО?
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28.07.2025 11:30 Ответить
Йорбан прямо сказав, що він підтримує куйла.
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28.07.2025 11:39 Ответить
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28.07.2025 11:42 Ответить
Орбан-це не Угорщина. Орбан-це шмат підараса.
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28.07.2025 11:43 Ответить
Точніше буде, орбанутий не гей, він підорас
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28.07.2025 11:50 Ответить
Аэрофлот УНИЧТОЖЕН хакерами. Взлом просто снес всю айти-инфраструктуру, а компании приходится отменять рейс за рейсом. Злоумышленники заявили, что занимались операцией ЦЕЛЫЙ ГОД.

В общем утекло безумных 20 терабайт внутренних данных - от базы рейсов до личных сведений работников. На данный момент хакеры уничтожили около 7 тысяч серверов компании. (с)
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28.07.2025 11:45 Ответить
Це добре.
Сподіваюсь буде і Павутина-2 -3, -4 і до фіналу!! 🙏 Бо колись же вони оговтаються, у ссср взагалі без комп'ютерів все керувалося - мабуть факси, телетайпи та телеграфи були для зв'язку
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28.07.2025 12:43 Ответить
Як переймається за фермерів!!! Жаба путлеровська -пнх!!!
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28.07.2025 11:48 Ответить
Коли ця коровата ханти-мансійська жаба вже вгамується...? Він для ЄС як п"яте колесо до воза...Зате наші "потужні"менеджери відновили постачання московитськоі нафти до унгарів,та ще розблокували унгарський ОТП банк в Україні ,з яких таких заслуг наші можновладці надають найбільш сприятливі умови для цього унгарського утирка ? Або є щось,чого ми не знаємо...
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28.07.2025 11:54 Ответить
Ну ж ГНИДИЩЕ....
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28.07.2025 11:56 Ответить
Ось шавка,
Занть вона сильна,
Шо гавка на сона.

Натягнуть тобі, Вітя, твоє око на твою жирну сраку і підпишеш.
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28.07.2025 12:04 Ответить
Просто згадайте угорського політичного та військового діяча Міклоша Горті:

15 березня 1939 р. за наказом Горті угорські війська окупували державу Карпатська Україна. Протягом Другої світової війни Горті стійко тримався союзу з Німеччиною, відправляв війська на Східний фронт.

То що Ви хочете від Орбана? Достойний нащадок.
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28.07.2025 12:22 Ответить
Все маємо пам'ятати!!
Історикам і політологам не дрімати!! Після війни обов'язково всьому світу розказати про фашизм салашистів!! Що з Румунії і Венгрії зольдатен були більш жорстокими фашистами ніж вермахт ( не путати з сс/ZZ , які вмі нацисти)
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28.07.2025 12:40 Ответить
Схоже, що цей йорбанутий виконує в Європі таку роль, як безмозгла у єрмака, цінний кадр.
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28.07.2025 12:49 Ответить
 
 