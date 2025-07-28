Орбан: Венгрия не поддержит бюджет ЕС, направленный на "войну с Россией"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит новый семилетний бюджет Европейского союза, потому что тот якобы ориентирован на продолжение войны с Россией.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Миллиарды для Украины, крохи для фермеров и развития. Их цель: победить Россию, установить либеральных союзников и расширить сферу своего влияния. Мы отвергаем их фантазии, мы отвергаем их предложение - европейцы заслуживают Союз, который ставит их на первое место", - отметил Орбан.

Он считает, что 20% бюджета ЕС планируется направить на поддержку Украины, а остальное - на военные цели.

По его мнению, цель ЕС - "военное ослабление России для смены власти в Кремле", а бюджет якобы "не поддерживает развитие или сельское хозяйство". Венгрия, по словам Орбана, не будет поддерживать это предложение, потому что "нуждается в бюджете мира".

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предлагает выделить Украине 100 миллиардов евро из долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и ЕС заключили торговое соглашение, - Трамп