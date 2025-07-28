Орбан: Угорщина не підтримає бюджет ЄС, спрямований на "війну з Росією"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не підтримає новий семирічний бюджет Європейського союзу, бо той нібито орієнтований на продовження війни з Росією.
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Мільярди для України, крихти для фермерів та розвитку. Їхня мета: перемогти Росію, встановити ліберальних союзників та розширити сферу свого впливу. Ми відкидаємо їхні фантазії, ми відкидаємо їхню пропозицію - європейці заслуговують на Союз, який ставить їх на перше місце", - зазначив Орбан.
Він вважає, що 20% бюджету ЄС планується спрямувати на підтримку України, а решту - на військові цілі.
На його думку, мета ЄС - "військове послаблення Росії для зміни влади в Кремлі", а бюджет нібито "не підтримує розвиток чи сільське господарство". Угорщина, за словами Орбана, не буде підтримувати цю пропозицію, бо "потребує бюджету миру".
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія пропонує виділити Україні 100 мільярдів євро з довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки.
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Можна порівняти рівень дотацій від ЄС на одного громадянина Угорщини і України,де 70% бюджету позики і транші ,а не дотації.
Ні,йому треба ЛЕГАЛЬНА торгівля з рашею,з вігідними ДЛЯ СЕБЕ умовами,і тіньовимі відкатами,але так,щоб його не порівнювали з Шрьодером!
А от розпиляти дотації-легко,складніше,ніж на гвеликому годівницві" зє,але легше,ніж в Пороха.
Зараз багато з тих 73% уникають контактів.
Як подивитися! Депутангу,який тоді крав пляшки з пивом в супермаркеті,а зараз "депутат президентського моно" звісно краще!
Так за це голосували обираючи от це🐷?!
Сховатись за "угорський тормоз" дійсно зручніше,ніж визнати "торомз і відкат взад" від зє!
Бо є така штука,як громадськисть,яка може в них запитати"а навіщо допомагати і запрошувати до ЄС клон авторитарних РБ,РФ?!"
Чувирло пропутінське...
В общем утекло безумных 20 терабайт внутренних данных - от базы рейсов до личных сведений работников. На данный момент хакеры уничтожили около 7 тысяч серверов компании. (с)
Сподіваюсь буде і Павутина-2 -3, -4 і до фіналу!! 🙏 Бо колись же вони оговтаються, у ссср взагалі без комп'ютерів все керувалося - мабуть факси, телетайпи та телеграфи були для зв'язку
Занть вона сильна,
Шо гавка на сона.
Натягнуть тобі, Вітя, твоє око на твою жирну сраку і підпишеш.
15 березня 1939 р. за наказом Горті угорські війська окупували державу Карпатська Україна. Протягом Другої світової війни Горті стійко тримався союзу з Німеччиною, відправляв війська на Східний фронт.
То що Ви хочете від Орбана? Достойний нащадок.
Історикам і політологам не дрімати!! Після війни обов'язково всьому світу розказати про фашизм салашистів!! Що з Румунії і Венгрії зольдатен були більш жорстокими фашистами ніж вермахт ( не путати з сс/ZZ , які вмі нацисти)