Орбан: Угорщина не підтримає бюджет ЄС, спрямований на "війну з Росією"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не підтримає новий семирічний бюджет Європейського союзу, бо той нібито орієнтований на продовження війни з Росією.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Мільярди для України, крихти для фермерів та розвитку. Їхня мета: перемогти Росію, встановити ліберальних союзників та розширити сферу свого впливу. Ми відкидаємо їхні фантазії, ми відкидаємо їхню пропозицію - європейці заслуговують на Союз, який ставить їх на перше місце", - зазначив Орбан.

Він вважає, що 20% бюджету ЄС планується спрямувати на підтримку України, а решту - на військові цілі.

На його думку, мета ЄС - "військове послаблення Росії для зміни влади в Кремлі", а бюджет нібито "не підтримує розвиток чи сільське господарство". Угорщина, за словами Орбана, не буде підтримувати цю пропозицію, бо "потребує бюджету миру".

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія пропонує виділити Україні 100 мільярдів євро з довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки.

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