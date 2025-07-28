УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет Євросоюзу
2 009 40

Орбан: Угорщина не підтримає бюджет ЄС, спрямований на "війну з Росією"

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не підтримає новий семирічний бюджет Європейського союзу, бо той нібито орієнтований на продовження війни з Росією.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Мільярди для України, крихти для фермерів та розвитку. Їхня мета: перемогти Росію, встановити ліберальних союзників та розширити сферу свого впливу. Ми відкидаємо їхні фантазії, ми відкидаємо їхню пропозицію - європейці заслуговують на Союз, який ставить їх на перше місце", - зазначив Орбан.

Він вважає, що 20% бюджету ЄС планується спрямувати на підтримку України, а решту - на військові цілі.

На його думку, мета ЄС - "військове послаблення Росії для зміни влади в Кремлі", а бюджет нібито "не підтримує розвиток чи сільське господарство". Угорщина, за словами Орбана, не буде підтримувати цю пропозицію, бо "потребує бюджету миру".

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія пропонує виділити Україні 100 мільярдів євро з довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та ЄС уклали торговельну угоду, - Трамп

Автор: 

росія (66879) Євросоюз (13932) Орбан Віктор (606)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
мудяри самі кацапи прийшли з під уралу
показати весь коментар
28.07.2025 11:18 Відповісти
+11
Хочеш кацапів в Будапешті? - їбанат!
показати весь коментар
28.07.2025 11:16 Відповісти
+5
дайте йому пургену
показати весь коментар
28.07.2025 11:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хочеш кацапів в Будапешті? - їбанат!
показати весь коментар
28.07.2025 11:16 Відповісти
мудяри самі кацапи прийшли з під уралу
показати весь коментар
28.07.2025 11:18 Відповісти
Кажуть шо це було давно - 1000 р назад і вони вже прониклись західною цивілізацією
показати весь коментар
28.07.2025 11:22 Відповісти
Ага, особливо як шо пройдетесь по спашльних районах Будапешта, Дебрецена, Нюренхази тощо то там ТАКИЙ ДУХ їх МУДЬЯрськой цівілізації та стільки сміття! Мабуть як у смт Мудіщево Бухаловського району пензенськоій області Парашной *********.
показати весь коментар
28.07.2025 12:12 Відповісти
одін на рот
показати весь коментар
28.07.2025 11:19 Відповісти
Воно вже заявляло, що чинити спротив збройній агресії кацапів - це "безвідповідально" і Угорщина б одразу здалась і не чинила б опору.
показати весь коментар
28.07.2025 11:19 Відповісти
І відправила своїх громадян до війська агресора,як у ІІ ww.
показати весь коментар
28.07.2025 11:24 Відповісти
Йому пофіг, він бажає гроші від ху...ла
показати весь коментар
28.07.2025 11:27 Відповісти
дайте йому пургену
показати весь коментар
28.07.2025 11:16 Відповісти
на хитрого вітька й халявної кави вистачить.
показати весь коментар
28.07.2025 12:15 Відповісти
Мета Обана інша! Зменшеня мільярдних дотацій ЄС для Угорщини - ось що його реально турбує!
Можна порівняти рівень дотацій від ЄС на одного громадянина Угорщини і України,де 70% бюджету позики і транші ,а не дотації.
показати весь коментар
28.07.2025 11:22 Відповісти
Мета у нього одна, робити все щоб ху...ло йому гроші платив.
показати весь коментар
28.07.2025 11:26 Відповісти
Навіщо йому копійки ху,коли в нього є мільярди € від ЄС?!
Ні,йому треба ЛЕГАЛЬНА торгівля з рашею,з вігідними ДЛЯ СЕБЕ умовами,і тіньовимі відкатами,але так,щоб його не порівнювали з Шрьодером!
показати весь коментар
28.07.2025 11:33 Відповісти
Цей мільярд йде на державу, там ще вкрасти надо, та не попасти, а ху...ло дає йому і не перед кім звітувати не треба
показати весь коментар
28.07.2025 11:47 Відповісти
Якраз у ЄС,США,UK,Kaнаді звітувати ТРЕБА,бо легко і за грати потрапити!
А от розпиляти дотації-легко,складніше,ніж на гвеликому годівницві" зє,але легше,ніж в Пороха.
показати весь коментар
28.07.2025 12:06 Відповісти
Підху...ловик ху...ла, як таку тварину може витримувати ЄС, да і народ Угорщини, мабуть орбанутий потомок тих хто допомогал срср убивати його граждан у 1956 році
показати весь коментар
28.07.2025 11:24 Відповісти
Як? Без будь яких ускладнень,як вибори в Україні 2019.
показати весь коментар
28.07.2025 11:26 Відповісти
Вибори були нормальні, як виявилось, вибрали не того
показати весь коментар
28.07.2025 11:30 Відповісти
Саме так! Не того. А попереджали,отримуючи у відповідь глузуваня,та звинуваченя у неадекватності.
Зараз багато з тих 73% уникають контактів.
показати весь коментар
28.07.2025 11:36 Відповісти
Надо було довести народ щоб вибрали 🤡.
показати весь коментар
28.07.2025 11:49 Відповісти
Ага заставили малий і середній бізнес легалізувати найманих працівників. Точно, смертельна образа.
показати весь коментар
28.07.2025 12:05 Відповісти
А зараз навіть забрали ті "піввареника"! Що,краще стало,чи " гірше не стало"?
Як подивитися! Депутангу,який тоді крав пляшки з пивом в супермаркеті,а зараз "депутат президентського моно" звісно краще!
Так за це голосували обираючи от це🐷?!
показати весь коментар
28.07.2025 12:12 Відповісти
ЄС З КУЙЛОМ використовують один і той же вигідний і ЄС І КУЙЛУ "РУЧНИЙ УГОРСЬКИЙ ТОРМОЗ" ЄС, для зменшення.або взалі не фінансування України.а куйлу.для окупації України.без європейського фінансування
показати весь коментар
28.07.2025 11:27 Відповісти
Мабуть дебіл, якщо так про ЄС думаєш, хоча вам в резервації трампонутий і не те розповість
показати весь коментар
28.07.2025 11:33 Відповісти
Не там виних треба шукати,а в діях зє! Навіщо копіювати зелених молодих ригів?
Сховатись за "угорський тормоз" дійсно зручніше,ніж визнати "торомз і відкат взад" від зє!
Бо є така штука,як громадськисть,яка може в них запитати"а навіщо допомагати і запрошувати до ЄС клон авторитарних РБ,РФ?!"
показати весь коментар
28.07.2025 11:59 Відповісти
Орбан! Міжнародне право, мир, законність, мораль, людська гідність, свобода та справедливість для всіх - ні, не чув !?
Чувирло пропутінське...
показати весь коментар
28.07.2025 11:29 Відповісти
Ця вугорська жаба вже як і Китай відкрито вже стала на сторону Сосії. Раніше воно шукало інші причини не голосувати за санкції проти Сосії або бюджети ЕС. Скільки ще ЕС і НАТО будуть терпіти цих кремлівських агентів які працюють на розвал Европи і НАТО?
показати весь коментар
28.07.2025 11:30 Відповісти
Йорбан прямо сказав, що він підтримує куйла.
показати весь коментар
28.07.2025 11:39 Відповісти
показати весь коментар
28.07.2025 11:42 Відповісти
Орбан-це не Угорщина. Орбан-це шмат підараса.
показати весь коментар
28.07.2025 11:43 Відповісти
Точніше буде, орбанутий не гей, він підорас
показати весь коментар
28.07.2025 11:50 Відповісти
Аэрофлот УНИЧТОЖЕН хакерами. Взлом просто снес всю айти-инфраструктуру, а компании приходится отменять рейс за рейсом. Злоумышленники заявили, что занимались операцией ЦЕЛЫЙ ГОД.

В общем утекло безумных 20 терабайт внутренних данных - от базы рейсов до личных сведений работников. На данный момент хакеры уничтожили около 7 тысяч серверов компании. (с)
показати весь коментар
28.07.2025 11:45 Відповісти
Це добре.
Сподіваюсь буде і Павутина-2 -3, -4 і до фіналу!! 🙏 Бо колись же вони оговтаються, у ссср взагалі без комп'ютерів все керувалося - мабуть факси, телетайпи та телеграфи були для зв'язку
показати весь коментар
28.07.2025 12:43 Відповісти
Як переймається за фермерів!!! Жаба путлеровська -пнх!!!
показати весь коментар
28.07.2025 11:48 Відповісти
Коли ця коровата ханти-мансійська жаба вже вгамується...? Він для ЄС як п"яте колесо до воза...Зате наші "потужні"менеджери відновили постачання московитськоі нафти до унгарів,та ще розблокували унгарський ОТП банк в Україні ,з яких таких заслуг наші можновладці надають найбільш сприятливі умови для цього унгарського утирка ? Або є щось,чого ми не знаємо...
показати весь коментар
28.07.2025 11:54 Відповісти
Ну ж ГНИДИЩЕ....
показати весь коментар
28.07.2025 11:56 Відповісти
Ось шавка,
Занть вона сильна,
Шо гавка на сона.

Натягнуть тобі, Вітя, твоє око на твою жирну сраку і підпишеш.
показати весь коментар
28.07.2025 12:04 Відповісти
Просто згадайте угорського політичного та військового діяча Міклоша Горті:

15 березня 1939 р. за наказом Горті угорські війська окупували державу Карпатська Україна. Протягом Другої світової війни Горті стійко тримався союзу з Німеччиною, відправляв війська на Східний фронт.

То що Ви хочете від Орбана? Достойний нащадок.
показати весь коментар
28.07.2025 12:22 Відповісти
Все маємо пам'ятати!!
Історикам і політологам не дрімати!! Після війни обов'язково всьому світу розказати про фашизм салашистів!! Що з Румунії і Венгрії зольдатен були більш жорстокими фашистами ніж вермахт ( не путати з сс/ZZ , які вмі нацисти)
показати весь коментар
28.07.2025 12:40 Відповісти
Схоже, що цей йорбанутий виконує в Європі таку роль, як безмозгла у єрмака, цінний кадр.
показати весь коментар
28.07.2025 12:49 Відповісти
 
 