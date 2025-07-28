Европарламентарии критикуют торговое соглашение ЕС с США из-за 15% пошлины, - СМИ

Новое рамочное торговое соглашение между ЕС и США, заключенное 27 июля, вызвало волну критики в Европарламенте из-за установления 15-процентных пошлин на европейский импорт в США.

Об этом сообщает ARD, пишет Цензор.НЕТ.

Председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге (СДПГ) заявил, что тарифы в четыре раза выше предыдущих, тогда как США получат нулевые пошлины на экспорт в ЕС. Он также раскритиковал обещание инвестировать 600 млрд евро в американскую экономику, что, по его словам, не принесет пользы европейцам.

Лидер "Левых" Мартиш Ширдеван считает соглашение чрезмерной уступкой, которая "принесет миллиарды Трампу" и поставит под угрозу тысячи рабочих мест в ЕС.

Спикер "Зеленых" Анна Каваццини назвала документ "крайне неравным" и заявила, что пошлины на сталь и алюминий остались, а импорт американского СПГ противоречит климатическим целям ЕС.

Даже представители ЕНП, партии президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявили, что 15% тариф - это нарушение принципов честной торговли. В то же время некоторые депутаты ХДС считают, что соглашение помогло избежать торговой войны.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.

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