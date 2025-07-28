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Новости Торговое соглашение между США и ЕС
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Европарламентарии критикуют торговое соглашение ЕС с США из-за 15% пошлины, - СМИ

Администрация Трампа и ЕС согласились с необходимостью оказывать максимальное давление на РФ

Новое рамочное торговое соглашение между ЕС и США, заключенное 27 июля, вызвало волну критики в Европарламенте из-за установления 15-процентных пошлин на европейский импорт в США.

Об этом сообщает ARD, пишет Цензор.НЕТ.

Председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге (СДПГ) заявил, что тарифы в четыре раза выше предыдущих, тогда как США получат нулевые пошлины на экспорт в ЕС. Он также раскритиковал обещание инвестировать 600 млрд евро в американскую экономику, что, по его словам, не принесет пользы европейцам.

Лидер "Левых" Мартиш Ширдеван считает соглашение чрезмерной уступкой, которая "принесет миллиарды Трампу" и поставит под угрозу тысячи рабочих мест в ЕС.

Спикер "Зеленых" Анна Каваццини назвала документ "крайне неравным" и заявила, что пошлины на сталь и алюминий остались, а импорт американского СПГ противоречит климатическим целям ЕС.

Даже представители ЕНП, партии президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявили, что 15% тариф - это нарушение принципов честной торговли. В то же время некоторые депутаты ХДС считают, что соглашение помогло избежать торговой войны.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц: Соглашение США-ЕС помогло избежать торгового конфликта

Автор: 

соглашение (1360) США (27574) Евросоюз (17439)


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Топ комментарии
+7
ЄС теж можна зрозуміти . Ну а що робити коли на чолі США - неадекват без гальм .!? З цим прийдеться якось рахуватись наступні 3 роки .
Торгівельна війна однозначно - коштуватиме значно дорожче . Тому ЄС довелося обирати між поганим варіантом і дуже поганим .
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28.07.2025 11:44 Ответить
+3
С какого ***, весь мир должен доплачивать 15% самой богатой стране мира?!?!
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28.07.2025 11:31 Ответить
+3
У вас британський прапор - так ось всі смартфони і всі компи Епла базуюься на процесорних ядрах від ARM . А це британська компанія . Обладнання для випуску чипів ( найкраще ) роблять в Нідерландах і Японії . Такшо США не монополіст вже такшо якось ось так .
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28.07.2025 12:24 Ответить
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імпорт американського СПГ суперечить кліматичним цілям ЄС.
А що не так із газом? Викиди від нього мінімальні...

Можна говорити про енергетичну незалежність ЄС у цьому контексті, але точно не про екологію!
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28.07.2025 11:29 Ответить
С какого ***, весь мир должен доплачивать 15% самой богатой стране мира?!?!
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28.07.2025 11:31 Ответить
От власне!
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28.07.2025 12:00 Ответить
Коли 11 років, замість того, щоб будувати 24/7 військову промисловість, жереш жаб і висловлюєш занепокоєність (а в самих крайніх випадках - глибоку занепокоєність), то потім приходить черговий полоумний дід у водить пісюном по губах кому хоче і як хоче.
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28.07.2025 13:24 Ответить
"трамбон" , і в ЄС КИНУВ "КІСТКУ НЕ ЗГОДИ " ."хаос" - рашистська метода з якої рашист завжи має вигоду...
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28.07.2025 11:31 Ответить
Нужно вводить бойкот на все товары и услуги из США!!
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28.07.2025 11:32 Ответить
швидко вимикай комп або телефон і відключай інтернет
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28.07.2025 12:13 Ответить
У вас британський прапор - так ось всі смартфони і всі компи Епла базуюься на процесорних ядрах від ARM . А це британська компанія . Обладнання для випуску чипів ( найкраще ) роблять в Нідерландах і Японії . Такшо США не монополіст вже такшо якось ось так .
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28.07.2025 12:24 Ответить
то зможете зібрати або купити комп без комплектуючих з США?
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28.07.2025 12:33 Ответить
А вони ті комплектуючі в США випускаються ? Навіть Інтел замовляє виробництво своїх чипів в Тайвані - а оперативку вже років 30 випускають виключно в Азії ( відсотків так напевно 95%).
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28.07.2025 12:40 Ответить
15 % мита ше куди не йшло - Трамп лякав 150%
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28.07.2025 11:37 Ответить
ЄС теж можна зрозуміти . Ну а що робити коли на чолі США - неадекват без гальм .!? З цим прийдеться якось рахуватись наступні 3 роки .
Торгівельна війна однозначно - коштуватиме значно дорожче . Тому ЄС довелося обирати між поганим варіантом і дуже поганим .
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28.07.2025 11:44 Ответить
Что то слабовато Трамп прощучил этих хитрозадых еэсовцев.
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28.07.2025 11:57 Ответить
Флаг одной из таких стран находится рядом с вашим шильдом. Попробуйте мыслить головой и хотя бы закончить среднюю школу. Ваше невежество столь же велико, сколь и Ваша безграмотность.
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28.07.2025 12:36 Ответить
Я легко могу доказать свою правоту,а у вас из арсенала аргументов против моих золотых утверждений только примитивные эмоции и жалобное тявканье.
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28.07.2025 12:54 Ответить
Невже імпорт кацапського газу кліматичним цілям ЄС не суперечить?
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28.07.2025 12:21 Ответить
А тупой Трамп таки добивается своих целей. Может он не такой уж и тупой. Просто он не политики а барыга, но такие как он прекрасно понимают нынешнюю бюрократическую систему. Понимает что ее проще продавить внаглую чем пытаться договорится. ***** это кстати тоже поняло. Но ему ресурсов не хватило на продавить, а договариваться оно не умеет. В принципе он прямой как ствол. Об этом он и в своей книге писал. Требуй максимума и если не можешь дать что-то взамен сделай так чтобы отказ от сделки выглядел для контрагента хедшим сценарием чем согласие. Все как по нотам. Очевидно, просто,но с нынешними бюрократами работает на раз два. В принципе своих целей он пока добивается, пусть и с сопутствующими потерями, но по другому не бывает.
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28.07.2025 12:25 Ответить
Трамп витер пол Урсулою і викинув з Білого дому. Вона весь час дебільно посміхалася і підлизувалася.
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28.07.2025 12:41 Ответить
 
 