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Новини Торговельна угода між США та ЄС
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Європарламентарі критикують торговельну угоду ЄС зі США через 15% мита, - ЗМІ

Адміністрація Трампа та ЄС погодилися з необхідністю здійснювати максимальний тиск на РФ

Нова рамкова торгова угода між ЄС та США, укладена 27 липня, викликала хвилю критики в Європарламенті через встановлення 15-відсоткових мит на європейський імпорт до США.

Про це повідомляє ARD, пише Цензор.НЕТ.

Голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге (СДПН) заявив, що тарифи в чотири рази вищі за попередні, тоді як США отримають нульові мита на експорт до ЄС. Він також розкритикував обіцянку інвестувати 600 млрд євро в американську економіку, що, за його словами, не принесе користі європейцям.

Лідер "Лівих" Мартіш Шірдеван вважає угоду надмірною поступкою, яка "принесе мільярди Трампу" і поставить під загрозу тисячі робочих місць у ЄС.

Речниця "Зелених" Анна Кавацціні назвала документ "вкрай нерівним" і заявила, що мита на сталь і алюміній залишилися, а імпорт американського СПГ суперечить кліматичним цілям ЄС.

Навіть представники ЄНП, партії президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, заявили, що 15% тариф - це порушення принципів чесної торгівлі. Водночас деякі депутати ХДС вважають, що угода допомогла уникнути торгової війни.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц: Угода США-ЄС допомогла уникнути торгового конфлікту

Автор: 

угода (692) США (23889) Євросоюз (13932)


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Топ коментарі
+6
ЄС теж можна зрозуміти . Ну а що робити коли на чолі США - неадекват без гальм .!? З цим прийдеться якось рахуватись наступні 3 роки .
Торгівельна війна однозначно - коштуватиме значно дорожче . Тому ЄС довелося обирати між поганим варіантом і дуже поганим .
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28.07.2025 11:44 Відповісти
+3
С какого ***, весь мир должен доплачивать 15% самой богатой стране мира?!?!
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28.07.2025 11:31 Відповісти
+3
У вас британський прапор - так ось всі смартфони і всі компи Епла базуюься на процесорних ядрах від ARM . А це британська компанія . Обладнання для випуску чипів ( найкраще ) роблять в Нідерландах і Японії . Такшо США не монополіст вже такшо якось ось так .
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28.07.2025 12:24 Відповісти
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імпорт американського СПГ суперечить кліматичним цілям ЄС.
А що не так із газом? Викиди від нього мінімальні...

Можна говорити про енергетичну незалежність ЄС у цьому контексті, але точно не про екологію!
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28.07.2025 11:29 Відповісти
С какого ***, весь мир должен доплачивать 15% самой богатой стране мира?!?!
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28.07.2025 11:31 Відповісти
От власне!
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28.07.2025 12:00 Відповісти
Коли 11 років, замість того, щоб будувати 24/7 військову промисловість, жереш жаб і висловлюєш занепокоєність (а в самих крайніх випадках - глибоку занепокоєність), то потім приходить черговий полоумний дід у водить пісюном по губах кому хоче і як хоче.
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28.07.2025 13:24 Відповісти
"трамбон" , і в ЄС КИНУВ "КІСТКУ НЕ ЗГОДИ " ."хаос" - рашистська метода з якої рашист завжи має вигоду...
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28.07.2025 11:31 Відповісти
Нужно вводить бойкот на все товары и услуги из США!!
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28.07.2025 11:32 Відповісти
швидко вимикай комп або телефон і відключай інтернет
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28.07.2025 12:13 Відповісти
У вас британський прапор - так ось всі смартфони і всі компи Епла базуюься на процесорних ядрах від ARM . А це британська компанія . Обладнання для випуску чипів ( найкраще ) роблять в Нідерландах і Японії . Такшо США не монополіст вже такшо якось ось так .
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28.07.2025 12:24 Відповісти
то зможете зібрати або купити комп без комплектуючих з США?
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28.07.2025 12:33 Відповісти
А вони ті комплектуючі в США випускаються ? Навіть Інтел замовляє виробництво своїх чипів в Тайвані - а оперативку вже років 30 випускають виключно в Азії ( відсотків так напевно 95%).
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28.07.2025 12:40 Відповісти
15 % мита ше куди не йшло - Трамп лякав 150%
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28.07.2025 11:37 Відповісти
ЄС теж можна зрозуміти . Ну а що робити коли на чолі США - неадекват без гальм .!? З цим прийдеться якось рахуватись наступні 3 роки .
Торгівельна війна однозначно - коштуватиме значно дорожче . Тому ЄС довелося обирати між поганим варіантом і дуже поганим .
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28.07.2025 11:44 Відповісти
Что то слабовато Трамп прощучил этих хитрозадых еэсовцев.
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28.07.2025 11:57 Відповісти
Флаг одной из таких стран находится рядом с вашим шильдом. Попробуйте мыслить головой и хотя бы закончить среднюю школу. Ваше невежество столь же велико, сколь и Ваша безграмотность.
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28.07.2025 12:36 Відповісти
Я легко могу доказать свою правоту,а у вас из арсенала аргументов против моих золотых утверждений только примитивные эмоции и жалобное тявканье.
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28.07.2025 12:54 Відповісти
Невже імпорт кацапського газу кліматичним цілям ЄС не суперечить?
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28.07.2025 12:21 Відповісти
А тупой Трамп таки добивается своих целей. Может он не такой уж и тупой. Просто он не политики а барыга, но такие как он прекрасно понимают нынешнюю бюрократическую систему. Понимает что ее проще продавить внаглую чем пытаться договорится. ***** это кстати тоже поняло. Но ему ресурсов не хватило на продавить, а договариваться оно не умеет. В принципе он прямой как ствол. Об этом он и в своей книге писал. Требуй максимума и если не можешь дать что-то взамен сделай так чтобы отказ от сделки выглядел для контрагента хедшим сценарием чем согласие. Все как по нотам. Очевидно, просто,но с нынешними бюрократами работает на раз два. В принципе своих целей он пока добивается, пусть и с сопутствующими потерями, но по другому не бывает.
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28.07.2025 12:25 Відповісти
Трамп витер пол Урсулою і викинув з Білого дому. Вона весь час дебільно посміхалася і підлизувалася.
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28.07.2025 12:41 Відповісти
 
 