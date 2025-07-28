Європарламентарі критикують торговельну угоду ЄС зі США через 15% мита, - ЗМІ

Нова рамкова торгова угода між ЄС та США, укладена 27 липня, викликала хвилю критики в Європарламенті через встановлення 15-відсоткових мит на європейський імпорт до США.

Про це повідомляє ARD, пише Цензор.НЕТ.

Голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге (СДПН) заявив, що тарифи в чотири рази вищі за попередні, тоді як США отримають нульові мита на експорт до ЄС. Він також розкритикував обіцянку інвестувати 600 млрд євро в американську економіку, що, за його словами, не принесе користі європейцям.

Лідер "Лівих" Мартіш Шірдеван вважає угоду надмірною поступкою, яка "принесе мільярди Трампу" і поставить під загрозу тисячі робочих місць у ЄС.

Речниця "Зелених" Анна Кавацціні назвала документ "вкрай нерівним" і заявила, що мита на сталь і алюміній залишилися, а імпорт американського СПГ суперечить кліматичним цілям ЄС.

Навіть представники ЄНП, партії президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, заявили, що 15% тариф - це порушення принципів чесної торгівлі. Водночас деякі депутати ХДС вважають, що угода допомогла уникнути торгової війни.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.

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