Ракета и 26 дронов сбиты над Хмельницкой областью: повреждено административное здание предприятия
В ночь на понедельник, 28 июля 2025 года войска РФ пытались нанести удар по территории Хмельницкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
По информации Воздушных Сил, основное направление сегодняшней атаки противника было направлено на Староконстантинов.
"Благодаря слаженным действиям сил и средств противовоздушной обороны удалось уничтожить одну вражескую крылатую ракету и 26 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed", - отметил Тюрин.
Поступила информация, что в результате сегодняшней вражеской российской атаки повреждены 18 окон и входные двери административного здания одного из предприятий края.
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Grygir Kucher
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Микола Січень #486030
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сергей хорунжий #582086
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Grygir Kucher
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Марта Шепель #549182
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