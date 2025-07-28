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Новости
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Ракета и 26 дронов сбиты над Хмельницкой областью: повреждено административное здание предприятия

шахед

В ночь на понедельник, 28 июля 2025 года войска РФ пытались нанести удар по территории Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

По информации Воздушных Сил, основное направление сегодняшней атаки противника было направлено на Староконстантинов.

"Благодаря слаженным действиям сил и средств противовоздушной обороны удалось уничтожить одну вражескую крылатую ракету и 26 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed", - отметил Тюрин.

Также читайте: Последствия атаки "Шахедов" на Хмельнитчину: повреждены отель, дом и магазин ритуальных услуг. ФОТОрепортаж

Поступила информация, что в результате сегодняшней вражеской российской атаки повреждены 18 окон и входные двери административного здания одного из предприятий края.

Автор: 

Староконстантинов (8) Хмельницкая область (980) Хмельницкий район (21)


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А де поділися аж 7 кінджалів, що летіли на Хмельтниччину? Кончене москлище Тюрін нам тут казки розказує?
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28.07.2025 11:54 Ответить
Було 7 кинджалів?
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28.07.2025 11:58 Ответить
Вже ж начебто писали, що всі "кінжали" не досягли цілей.
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28.07.2025 12:33 Ответить
Хто писав, зелена зрада?
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28.07.2025 13:23 Ответить
Сволота обстрілює Старокостянтинів.
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28.07.2025 12:18 Ответить
 
 