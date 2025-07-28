Ракета и 26 дронов сбиты над Хмельницкой областью: повреждено административное здание предприятия

В ночь на понедельник, 28 июля 2025 года войска РФ пытались нанести удар по территории Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

По информации Воздушных Сил, основное направление сегодняшней атаки противника было направлено на Староконстантинов.

"Благодаря слаженным действиям сил и средств противовоздушной обороны удалось уничтожить одну вражескую крылатую ракету и 26 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed", - отметил Тюрин.

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Поступила информация, что в результате сегодняшней вражеской российской атаки повреждены 18 окон и входные двери административного здания одного из предприятий края.