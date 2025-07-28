Ракету та 26 дронів збито над Хмельниччиною: пошкоджено адмінбудівлю підприємства

У ніч проти понеділка, 28 липня 2025 року війська РФ намагалися завдати удару по території Хмельницької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Повітряних Сил, основний напрямок сьогоднішньої атаки противника був спрямований на Старокостянтинів.

"Завдяки злагодженим діям сил та засобів протиповітряної оборони вдалося знищити одну ворожу крилату ракету та 26 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed", - зауважив Тюрін.

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Надійшла інформація, що внаслідок сьогоднішньої ворожої російської атаки пошкоджено 18 вікон та вхідні двері адміністративної будівлі одного з підприємств краю.