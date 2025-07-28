УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10120 відвідувачів онлайн
Новини
1 032 5

Ракету та 26 дронів збито над Хмельниччиною: пошкоджено адмінбудівлю підприємства

шахед

У ніч проти понеділка, 28 липня 2025 року війська РФ намагалися завдати удару по території Хмельницької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Повітряних Сил, основний напрямок сьогоднішньої атаки противника був спрямований на Старокостянтинів.

"Завдяки злагодженим діям сил та засобів протиповітряної оборони вдалося знищити одну ворожу крилату ракету та 26 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed", - зауважив Тюрін.

Також читайте: Наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччину: пошкоджено готель, будинок та магазин ритуальних послуг. ФОТОрепортаж

Надійшла інформація, що внаслідок сьогоднішньої ворожої російської атаки пошкоджено 18 вікон та вхідні двері адміністративної будівлі одного з підприємств краю.

Автор: 

Старокостянтинів (10) Хмельницька область (1000) Хмельницький район (22)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де поділися аж 7 кінджалів, що летіли на Хмельтниччину? Кончене москлище Тюрін нам тут казки розказує?
показати весь коментар
28.07.2025 11:54 Відповісти
Було 7 кинджалів?
показати весь коментар
28.07.2025 11:58 Відповісти
Вже ж начебто писали, що всі "кінжали" не досягли цілей.
показати весь коментар
28.07.2025 12:33 Відповісти
Хто писав, зелена зрада?
показати весь коментар
28.07.2025 13:23 Відповісти
Сволота обстрілює Старокостянтинів.
показати весь коментар
28.07.2025 12:18 Відповісти
 
 