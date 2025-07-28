МИД Китая о санкциях в отношении КНР: Украина должна "исправить ошибочную политику"
Китай выступил с резкой критикой санкций, которые Украина ввела в отношении граждан и компаний КНР.
Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В Пекине призвали Киев "исправить ошибочную политику" и пригрозили принять ответные меры: "Китай всегда выступает против односторонних санкций, которые не одобрены Советом Безопасности ООН и призывает Украину исправить ошибочную политику, чтобы избежать негативных последствий", - заявил дипломат.
Го также подчеркнул, что правительство Китая "решительно будет защищать законные права и интересы" своих компаний.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
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З Китаєм зелені прос.ались,наклавши на них санкції,з США також конфліктують,бо їм президент США не підходить,для насмішки поширили,що він агент путіна,а країну завели в глухий кут,з негативними наслідками.
Притому,не хочуть піти,згідно терміну,наданого народом на виборах.
Якщо усунути причину (війну), не буде й ніяких "помилок".
Цзякунь, зіграй краще в Ґо з кимось. А потім склади все в дипломат і йди на***.
указі https://www.president.gov.ua/documents/5552025-55953 №555/2025 додаються списки фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовано санкції.
Так, у списку фізичних осіб зазначено 45 позицій, у списку юридичних - 50
не полінився- перегортав - без аналізу :
Додаток 1 - фізичні особи - усі громадани РФ
Додаток 2 - юридичні особи - усі зареєстровані РФ , одна - Казахстан ...
Ану - озвуч - де там заховані китайці
Чи то вилізло за старий - від 8 липня 2025 року № 466/2025
Ну ..., тоді довго думали ....