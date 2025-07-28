МИД Китая о санкциях в отношении КНР: Украина должна "исправить ошибочную политику"

Китай выступил с резкой критикой санкций, которые Украина ввела в отношении граждан и компаний КНР.

Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Пекине призвали Киев "исправить ошибочную политику" и пригрозили принять ответные меры: "Китай всегда выступает против односторонних санкций, которые не одобрены Советом Безопасности ООН и призывает Украину исправить ошибочную политику, чтобы избежать негативных последствий", - заявил дипломат.

Го также подчеркнул, что правительство Китая "решительно будет защищать законные права и интересы" своих компаний.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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