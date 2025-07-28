МЗС Китаю про санкції щодо КНР: Україна має "виправити помилкову політику"

Китай виступив з різкою критикою санкцій, які Україна запровадила щодо громадян і компаній КНР.

Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У Пекіні закликали Київ "виправити помилкову політику" та пригрозили вжити заходів у відповідь: "Китай завжди виступає проти односторонніх санкцій, які не схвалені Радою Безпеки ООН і закликає Україну виправити помилкову політику, щоб уникнути негативних наслідків", - заявив дипломат.

Ґо також підкреслив, що уряд Китаю "рішуче захищатиме законні права та інтереси" своїх компаній.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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