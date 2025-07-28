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Новини Санкції РНБО
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МЗС Китаю про санкції щодо КНР: Україна має "виправити помилкову політику"

китай

Китай виступив з різкою критикою санкцій, які Україна запровадила щодо громадян і компаній КНР.

Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

У Пекіні закликали Київ "виправити помилкову політику" та пригрозили вжити заходів у відповідь: "Китай завжди виступає проти односторонніх санкцій, які не схвалені Радою Безпеки ООН і закликає Україну виправити помилкову політику, щоб уникнути негативних наслідків", - заявив дипломат. 

Ґо також підкреслив, що уряд Китаю "рішуче захищатиме законні права та інтереси" своїх компаній.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Автор: 

Китай (4780) санкції (12466)


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Топ коментарі
+17
Мавпи жовтолиці....Ще й вони погрожувати зібралися!
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28.07.2025 12:25 Відповісти
+16
китай от там на московський болотах ваше всьо...пішли н в х..з України людожери !...
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28.07.2025 12:25 Відповісти
+15
а ***** не хохо?
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28.07.2025 12:24 Відповісти
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а ***** не хохо?
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28.07.2025 12:24 Відповісти
китай от там на московський болотах ваше всьо...пішли н в х..з України людожери !...
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28.07.2025 12:25 Відповісти
Мавпи жовтолиці....Ще й вони погрожувати зібралися!
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28.07.2025 12:25 Відповісти
Невже українські санкції настільки болючі??? Он, рашку обклали з усіх боків і ЄС, і США, а їй взагалі все пофіг. А тут други )чи вже перша?) економіка світу і боїться якихось персоналізованих санкцій. Не соромно, жовтопикі?
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28.07.2025 12:28 Відповісти
Чого їм боятися? Потужного ніх..я? Проте відреагувати мають.
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28.07.2025 12:32 Відповісти
Так... так.... санкції "тільки на користь" й Китаю й Засрашці, потрібно більше.
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28.07.2025 12:41 Відповісти
Сміх сміхом, проте уявляєш що буде якщо Китай вгатить у відповідь?
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28.07.2025 12:51 Відповісти
відмовляться від української пшениці і сядуть на дієту?
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28.07.2025 13:15 Відповісти
Комплектуючи для дронів, та самі дрони, дешева китайська електроніка.
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28.07.2025 13:21 Відповісти
Віталій узькоокі вже давно нам не продають комплектуїчі,а кацапам все.
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28.07.2025 13:50 Відповісти
І нам продають, і кацапам продають. Я сподіваюся ти розумієш що в інтересах Китаю щоб ця війна тривала якнайдовше?
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28.07.2025 13:54 Відповісти
Майже вся сільгосптехніка , починаючи з мотоблоків по селах та фермерах - китайська .
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28.07.2025 13:34 Відповісти
Він тупий зедебіл, в нього немає мозку думати.
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28.07.2025 13:26 Відповісти
а що буде коли почнуть відмовляться від китайскої ху..ні ? Європа з америкою якось проживуть без них а ось китайський режим це не витягне .
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28.07.2025 13:38 Відповісти
Єдине питання: нащо штатам і Європі відмовлятися від "китайської ху..ні" ? Почни із себе. Відмовся від усього китайського. Ото буде прикол.
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28.07.2025 13:43 Відповісти
Ні, для них це просто справа принципу.
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28.07.2025 13:07 Відповісти
Китай, йди *****
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28.07.2025 12:31 Відповісти
Мразі комунофашисти
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28.07.2025 12:34 Відповісти
Україна може сісти за стіл переговорів з Пекінським режимом щодо вирішення внутріполітичної кризи китайської республіки
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28.07.2025 12:34 Відповісти
кнр = днр !!!!!! повернути легітимність в ООН законному уряду ( Тайвань, Китайська Республіка)
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28.07.2025 12:59 Відповісти
Своботу Тібету! (уйгурам, вн. Монголії, і т.п.)
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28.07.2025 12:36 Відповісти
Свободу Гімалаям!! Волю ісконно індійським людям!!
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28.07.2025 13:00 Відповісти
Китай і США-єдині,хто здатен зупинити путіна і закінчити війну.
З Китаєм зелені прос.ались,наклавши на них санкції,з США також конфліктують,бо їм президент США не підходить,для насмішки поширили,що він агент путіна,а країну завели в глухий кут,з негативними наслідками.
Притому,не хочуть піти,згідно терміну,наданого народом на виборах.
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28.07.2025 12:41 Відповісти
Та какала Укрална на цих жовтопиких **************. Що вони можуть нам зробити ? Нагадити собі в штани?.
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28.07.2025 12:41 Відповісти
Жовтопиких на мільярд більше ніж потрібно.
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28.07.2025 12:42 Відповісти
Вірно!! Амен
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28.07.2025 13:02 Відповісти
Китай є дволиким ,та завжди викручував події тільки на свою користь
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28.07.2025 12:42 Відповісти
Цікаво, а чому Китай не хоче "виступити проти односторонньої агресії, яка не схвалена Радою Безпеки ООН і закликати кацапетівку виправити помилкову політику, щоб уникнути негативних наслідків"?
Якщо усунути причину (війну), не буде й ніяких "помилок".
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28.07.2025 12:44 Відповісти
>> ... заявив дипломат.

Цзякунь, зіграй краще в Ґо з кимось. А потім склади все в дипломат і йди на***.
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28.07.2025 12:46 Відповісти
Захід вас з лайна витяг, він вас в лайно і загонить разом з вашими посіпаками з оркостану.
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28.07.2025 12:50 Відповісти
Так, звісно цю помилку треба виправити. Та нарешті вже послати на✖️уй червонопузих. Бо там і шукати приводу не треба
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28.07.2025 13:03 Відповісти
якою-якою радою? якого такого ООН? самі ж і знищили корисний колись орган, перетворили на маліну маньяків і убивць.
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28.07.2025 13:13 Відповісти
Україна має взагалі відмовитися від китайської ***** у всьому!
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28.07.2025 13:20 Відповісти
Китай виступив з різкою критикою санкцій, які Україна запровадила щодо громадян і компаній КНР. Джерело: https://censor.net/ua/n3565609

указі https://www.president.gov.ua/documents/5552025-55953 №555/2025 додаються списки фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовано санкції.

Так, у списку фізичних осіб зазначено 45 позицій, у списку юридичних - 50
не полінився- перегортав - без аналізу :
Додаток 1 - фізичні особи - усі громадани РФ
Додаток 2 - юридичні особи - усі зареєстровані РФ , одна - Казахстан ...

Ану - озвуч - де там заховані китайці


Чи то вилізло за старий - від 8 липня 2025 року № 466/2025
Ну ..., тоді довго думали ....
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28.07.2025 13:24 Відповісти
Чому епіцентри досі на 100% завалені китайським товаром?
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28.07.2025 13:32 Відповісти
Китайские педики,автоматически приравниваются к русским пида.асам.Я б весь бизнес вместе иранским национализировал здесь,визы аннулировал всем без исключения(за малым колличеством случаев под разбор обстоятельств), и под сраку в родные пенаты....Некуй им здесь делать...Что не копни,то военные шпионы,то промышленные...Я уже не говорю о непосредственной помощи рашки в этой войне...Твари...Угрожать еще вздумали...Вертели мы тот китай на бую....после всего что уже произошло.Пусть их соседи-очко им лижут....взростила Европа и Америка монстра...то то ей теперь это встанет поставить и загнать обратно в стойло окуевшие полтора миллиарда муравьев с претензией на мировое господство
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28.07.2025 13:40 Відповісти
після того як в очередний раз викинув на вітер гроші купуючи китайську х..йню - сказав собі що більше ніколи ! Досить ! Краще заплатити більше та не мати проблем . А після останніх подій та підтримки цими мавпами путінського оркостану - взагалі не помічаю зроблене в китаї. Коли гинуть наші люди купувати китайське значить спонсорувати орків ху.ла )
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28.07.2025 13:47 Відповісти
 
 