МЗС Китаю про санкції щодо КНР: Україна має "виправити помилкову політику"
Китай виступив з різкою критикою санкцій, які Україна запровадила щодо громадян і компаній КНР.
Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У Пекіні закликали Київ "виправити помилкову політику" та пригрозили вжити заходів у відповідь: "Китай завжди виступає проти односторонніх санкцій, які не схвалені Радою Безпеки ООН і закликає Україну виправити помилкову політику, щоб уникнути негативних наслідків", - заявив дипломат.
Ґо також підкреслив, що уряд Китаю "рішуче захищатиме законні права та інтереси" своїх компаній.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З Китаєм зелені прос.ались,наклавши на них санкції,з США також конфліктують,бо їм президент США не підходить,для насмішки поширили,що він агент путіна,а країну завели в глухий кут,з негативними наслідками.
Притому,не хочуть піти,згідно терміну,наданого народом на виборах.
Якщо усунути причину (війну), не буде й ніяких "помилок".
Цзякунь, зіграй краще в Ґо з кимось. А потім склади все в дипломат і йди на***.
указі https://www.president.gov.ua/documents/5552025-55953 №555/2025 додаються списки фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовано санкції.
Так, у списку фізичних осіб зазначено 45 позицій, у списку юридичних - 50
не полінився- перегортав - без аналізу :
Додаток 1 - фізичні особи - усі громадани РФ
Додаток 2 - юридичні особи - усі зареєстровані РФ , одна - Казахстан ...
Ану - озвуч - де там заховані китайці
Чи то вилізло за старий - від 8 липня 2025 року № 466/2025
Ну ..., тоді довго думали ....