РФ атаковала Херсонскую область более 1700 дронов за неделю - ПВО уничтожила 75%, - ОВА
В течение недели украинские военные уничтожили 1292 российских дронов, которые атаковали Херсонскую область.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 736 беспилотников были сбиты в пределах Херсонской громады. В целом российские войска выпустили 1711 дронов по правобережной части области, из них 877 - непосредственно по Херсону.
Прокудин отметил, что украинским силам удалось обезвредить около 75% БпЛА.
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