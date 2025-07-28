РФ атаковала Херсонскую область более 1700 дронов за неделю - ПВО уничтожила 75%, - ОВА

В течение недели украинские военные уничтожили 1292 российских дронов, которые атаковали Херсонскую область.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 736 беспилотников были сбиты в пределах Херсонской громады. В целом российские войска выпустили 1711 дронов по правобережной части области, из них 877 - непосредственно по Херсону.

Прокудин отметил, что украинским силам удалось обезвредить около 75% БпЛА.

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