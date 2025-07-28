РФ атакувала Херсонщину понад 1700 дронів за тиждень - ППО знищила 75%, - ОВА
Протягом тижня українські військові знищили 1292 російських дрони, які атакували Херсонську область.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 736 безпілотників були збиті у межах Херсонської громади. Загалом російські війська випустили 1711 дронів по правобережній частині області, з них 877 - безпосередньо по Херсону.
Прокудін зазначив, що українським силам вдалося знешкодити близько 75% БпЛА.
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