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Новини обстріли Херсонщини
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РФ атакувала Херсонщину понад 1700 дронів за тиждень - ППО знищила 75%, - ОВА

дрон,ворожий

Протягом тижня українські військові знищили 1292 російських дрони, які атакували Херсонську область.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 736 безпілотників були збиті у межах Херсонської громади. Загалом російські війська випустили 1711 дронів по правобережній частині області, з них 877 - безпосередньо по Херсону.

Прокудін зазначив, що українським силам вдалося знешкодити близько 75% БпЛА.

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Автор: 

Херсон (3525) дрони (5183) Херсонська область (6047) Херсонський район (479)


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