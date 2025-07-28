Премьер Франции Байру раскритиковал соглашение ЕС-США: "Это черный день для Европы"

Премьер-министр Франции Франсуа Байру жестко раскритиковал новое торговое соглашение между Европейским Союзом и США, назвав его "черным днем" для Европы.

Об этом он заявил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Байру обвинил Брюссель в уступках под давлением Вашингтона. "Это черный день, когда союз свободных народов, объединенных своими ценностями и защитой своих интересов, смиряется с подчинением", - написал он.

Его позицию поддержали и другие чиновники. Министр торговли Лоран Сен-Мартен подчеркнул, что Франция "оставляет за собой право ответить", если диспропорции в торговле не исчезнут. А министр по делам Европы Бенджамен Аддад призвал готовиться к применению инструмента противодействия принуждению (anti-coercion instrument), направленного против экономического давления со стороны третьих стран.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ситуацию пока не комментировал.

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