РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10096 посетителей онлайн
Новости Торговое соглашение между США и ЕС
2 131 14

Премьер Франции Байру раскритиковал соглашение ЕС-США: "Это черный день для Европы"

премьер-министр Франции Франсуа Байру

Премьер-министр Франции Франсуа Байру жестко раскритиковал новое торговое соглашение между Европейским Союзом и США, назвав его "черным днем" для Европы.

Об этом он заявил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Байру обвинил Брюссель в уступках под давлением Вашингтона. "Это черный день, когда союз свободных народов, объединенных своими ценностями и защитой своих интересов, смиряется с подчинением", - написал он.

Его позицию поддержали и другие чиновники. Министр торговли Лоран Сен-Мартен подчеркнул, что Франция "оставляет за собой право ответить", если диспропорции в торговле не исчезнут. А министр по делам Европы Бенджамен Аддад призвал готовиться к применению инструмента противодействия принуждению (anti-coercion instrument), направленного против экономического давления со стороны третьих стран.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ситуацию пока не комментировал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о торговом соглашении США-ЕС: Трамп "съел на завтрак" фон дер Ляйен

Автор: 

соглашение (1360) США (27574) Евросоюз (17439) Байру Франсуа (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+1
А можно якусь конкретику!!!
показать весь комментарий
28.07.2025 14:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можно якусь конкретику!!!
показать весь комментарий
28.07.2025 14:51 Ответить
хз, великорассєянська хромосома?
показать весь комментарий
28.07.2025 14:59 Ответить
конкретика. французи і далі купують скрпалений кацапський газ - Тоталь Енерджі. правда вони це називають не купують кацапський, а забирають свій, оскільки ця Тоталь Енерджі у структурі цього кацапського Арктік СПГ має чи то 20 чи 30 % власності. а тут по цій вчоаршній укладеній угоді мабуть заборонили це робити французам і замість цапскього спг потрібно буде купувати вже американський. ну як варіант, точно невідомо деталей. однак такий варіант теж має право на життя, інакше би цей міністр не висказував зараз своє фі..
показать весь комментарий
28.07.2025 15:15 Ответить
вот и консервы скрываются
показать весь комментарий
28.07.2025 14:57 Ответить
Все, Європа вже не входить до золотого мільярда. Викреслюємо.
показать весь комментарий
28.07.2025 15:04 Ответить
Золотой мильярд это белая раса которая владеет миром. Не викреслюємо.
показать весь комментарий
28.07.2025 15:11 Ответить
Точно белая? Франция, что тоже белая раса?
показать весь комментарий
28.07.2025 15:14 Ответить
ну як мінімум половина населення там точно білі. так що не підгорай тут, кацапе чи підкацапнику типу азірова і яника. палишся.
показать весь комментарий
28.07.2025 15:17 Ответить
Гаразд, умовив, половину залишимо. Решту розстріляти.
показать весь комментарий
28.07.2025 15:21 Ответить
я ж кажу, палишся. гбешними цитатами.. тебе теж колись можуть розстріляти. при спробі втечі на болота.
показать весь комментарий
28.07.2025 15:25 Ответить
Якщо, що, я скажу, що це ти мене навчив, ділити людей на білих і чорних. Тож ти теж ховайся.
показать весь комментарий
28.07.2025 15:33 Ответить
скажеш. якщо встигнеш. )
показать весь комментарий
28.07.2025 15:41 Ответить
Многовато агентов кремля.
показать весь комментарий
28.07.2025 15:09 Ответить
 
 