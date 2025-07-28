Прем’єр Франції Байру розкритикував угоду ЄС-США: "Це чорний день для Європи"

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру жорстко розкритикував нову торговельну угоду між Європейським Союзом і США, назвавши її "чорним днем" для Європи.

Про це він заявив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Байру звинуватив Брюссель у поступках під тиском Вашингтона. "Це чорний день, коли союз вільних народів, об'єднаних своїми цінностями та захистом своїх інтересів, змиряється з підкоренням", - написав він.

Його позицію підтримали й інші урядовці. Міністр торгівлі Лоран Сен-Мартен наголосив, що Франція "залишає за собою право відповісти", якщо диспропорції у торгівлі не зникнуть. А міністр у справах Європи Бенджамен Аддад закликав готуватись до застосування інструменту протидії примусу (anti-coercion instrument), спрямованого проти економічного тиску з боку третіх країн.

Президент Франції Емманюель Макрон ситуацію наразі не коментував.

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