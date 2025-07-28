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Новини Торговельна угода між США та ЄС
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Прем’єр Франції Байру розкритикував угоду ЄС-США: "Це чорний день для Європи"

прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру жорстко розкритикував нову торговельну угоду між Європейським Союзом і США, назвавши її "чорним днем" для Європи.

Про це він заявив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Байру звинуватив Брюссель у поступках під тиском Вашингтона. "Це чорний день, коли союз вільних народів, об'єднаних своїми цінностями та захистом своїх інтересів, змиряється з підкоренням", - написав він.

Його позицію підтримали й інші урядовці. Міністр торгівлі Лоран Сен-Мартен наголосив, що Франція "залишає за собою право відповісти", якщо диспропорції у торгівлі не зникнуть. А міністр у справах Європи Бенджамен Аддад закликав готуватись до застосування інструменту протидії примусу (anti-coercion instrument), спрямованого проти економічного тиску з боку третіх країн.

Президент Франції Емманюель Макрон ситуацію наразі не коментував.

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Автор: 

угода (692) США (23889) Євросоюз (13932) Байру Франсуа (4)


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Топ коментарі
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А можно якусь конкретику!!!
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28.07.2025 14:51 Відповісти
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А можно якусь конкретику!!!
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28.07.2025 14:51 Відповісти
хз, великорассєянська хромосома?
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28.07.2025 14:59 Відповісти
конкретика. французи і далі купують скрпалений кацапський газ - Тоталь Енерджі. правда вони це називають не купують кацапський, а забирають свій, оскільки ця Тоталь Енерджі у структурі цього кацапського Арктік СПГ має чи то 20 чи 30 % власності. а тут по цій вчоаршній укладеній угоді мабуть заборонили це робити французам і замість цапскього спг потрібно буде купувати вже американський. ну як варіант, точно невідомо деталей. однак такий варіант теж має право на життя, інакше би цей міністр не висказував зараз своє фі..
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28.07.2025 15:15 Відповісти
вот и консервы скрываются
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28.07.2025 14:57 Відповісти
Все, Європа вже не входить до золотого мільярда. Викреслюємо.
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28.07.2025 15:04 Відповісти
Золотой мильярд это белая раса которая владеет миром. Не викреслюємо.
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28.07.2025 15:11 Відповісти
Точно белая? Франция, что тоже белая раса?
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28.07.2025 15:14 Відповісти
ну як мінімум половина населення там точно білі. так що не підгорай тут, кацапе чи підкацапнику типу азірова і яника. палишся.
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28.07.2025 15:17 Відповісти
Гаразд, умовив, половину залишимо. Решту розстріляти.
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28.07.2025 15:21 Відповісти
я ж кажу, палишся. гбешними цитатами.. тебе теж колись можуть розстріляти. при спробі втечі на болота.
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28.07.2025 15:25 Відповісти
Якщо, що, я скажу, що це ти мене навчив, ділити людей на білих і чорних. Тож ти теж ховайся.
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28.07.2025 15:33 Відповісти
скажеш. якщо встигнеш. )
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28.07.2025 15:41 Відповісти
Многовато агентов кремля.
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28.07.2025 15:09 Відповісти
 
 