Орбан про торговельну угоду США-ЄС: Трамп "з’їв на сніданок" фон дер Ляєн
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп фактично "з’їв на сніданок" президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн під час укладання торгівельної угоди між США та ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
За словами Орбана, президентка Єврокомісії діяла в "легкій вазі", у той час як Трамп - "важковаговик" у переговорах.
"Це не угода... Дональд Трамп з'їв фон дер Ляєн на сніданок", - сказав угорський прем’єр.
Орбан також зазначив, що всі підозрювали такий розвиток подій ще до початку переговорів.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.
Топ коментарі
+12 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар28.07.2025 12:50 Відповісти Посилання
+3 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар28.07.2025 12:59 Відповісти Посилання
+2 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар28.07.2025 12:57 Відповісти Посилання
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Во-первых: этот недодиктатор в курсе, что Венгрия входит в ЕС и дотации урежут ей одной из первых?
Во-вторых: письменного заключения сделки всё ещё нет. А это ЕС, а не рашка, в ЕС есть бюрократические механизмы требующие времени.