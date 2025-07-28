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Новини Торговельна угода між США та ЄС
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Орбан про торговельну угоду США-ЄС: Трамп "з’їв на сніданок" фон дер Ляєн

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп фактично "з’їв на сніданок" президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн під час укладання торгівельної угоди між США та ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За словами Орбана, президентка Єврокомісії діяла в "легкій вазі", у той час як Трамп - "важковаговик" у переговорах.

"Це не угода... Дональд Трамп з'їв фон дер Ляєн на сніданок", - сказав угорський прем’єр.

Орбан також зазначив, що всі підозрювали такий розвиток подій ще до початку переговорів.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.

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Автор: 

угода (692) США (23889) Євросоюз (13932) Орбан Віктор (606)


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Топ коментарі
+12
А чого цей придурок радіє ? Він же без дотацій ЕС не виживе
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28.07.2025 12:50 Відповісти
+3
Оце жаба вугорська так сіла на шпагат. на двох стільцях між чкими стоїть пляшка. І Трампу вилизав і лобіює купувати кацапський газ і нафту. Побачимо як вугорська жаба Орбан буде купувати американську нафту і газ замість рашистської. Як він тоді буде виправдовуватись перед Трампом.
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28.07.2025 12:59 Відповісти
+2
Орбан, ти чого роздаешь візи кацапським фсбєшникам ? Зовсім криша поїхала ?
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28.07.2025 12:57 Відповісти
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А чого цей придурок радіє ? Він же без дотацій ЕС не виживе
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28.07.2025 12:50 Відповісти
Класика жанру
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28.07.2025 13:19 Відповісти
Йому дотації не потрібний, йому ху...ло платить, а на свій народ він як ху...ло клало
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28.07.2025 13:23 Відповісти
Старому чЛЄну, прутінського фсб, орбану, в носі крутить, від своєї перспективи, як у мілошевича або каддафі чи башара асада!!
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28.07.2025 12:54 Відповісти
Орбан, ти чого роздаешь візи кацапським фсбєшникам ? Зовсім криша поїхала ?
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28.07.2025 12:57 Відповісти
Тобто - Орбан хоче сказати , що ця угода не вигідна ЄС ...? Але ж Угорщина ж Угорщіна в ЄС , то що тепер Орбану робити - блокувати цю угоду ?! ....
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28.07.2025 12:58 Відповісти
Орбан ненавидить Урсулку, бо вона якось при всіх відчитувала його.
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28.07.2025 13:55 Відповісти
Оце жаба вугорська так сіла на шпагат. на двох стільцях між чкими стоїть пляшка. І Трампу вилизав і лобіює купувати кацапський газ і нафту. Побачимо як вугорська жаба Орбан буде купувати американську нафту і газ замість рашистської. Як він тоді буде виправдовуватись перед Трампом.
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28.07.2025 12:59 Відповісти
Орбану треба було самому поїхати до Трампа. Два агента ФСБ якось би домовились. На крайняк куратору в Москву зателефонували б для рішення.
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28.07.2025 12:59 Відповісти
Ти бач, бляха, який розумний.
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28.07.2025 13:00 Відповісти
Скорей бы ЕС х а не дотации Венгрии предоставил. От Трампа сразу "помощь" повалит, в заявлениях, разумеется.
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28.07.2025 13:01 Відповісти
Ага. Її з'їв, а тобою підтерся!
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28.07.2025 13:03 Відповісти
Урсулу то він з'їв а орбаном і путіним гидує чи що ?
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28.07.2025 13:05 Відповісти
Это мягко сказано. Переговорами это трудно назвать. Трамп выглядел настоящим боссом и доказал что его стратегия работает гениально. Может на женщин так действует его аура альфа-самца.
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28.07.2025 13:05 Відповісти
Це думки з резервації , чи шоб туди не попасти
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28.07.2025 13:20 Відповісти
Тоді чому на самого Трампа так само діє "аура" ху#ла? 😂
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28.07.2025 13:21 Відповісти
У них родственные мужланские души.
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28.07.2025 13:24 Відповісти
Бабник він старий з варикозом і пузом, а не самєц. Дай Бог йому провалитися в якусь з його лунок на полі, або перечепитися через клюшку. Славний був би кінець.
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28.07.2025 13:50 Відповісти
Тобою б він подавився
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28.07.2025 13:06 Відповісти
Итог соглашения - евроскептики будут критиковать ЕС. Это тоже одна из целей политики Трампа.
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28.07.2025 13:07 Відповісти
Лизнул зад Путе, лизнул зад Дональду и держится на плаву.. Вот такой Витька хитрый, шустрый и умный.... Или лучше быть типа гордым, смелым, брутальным, воинственным, но при этом тоже просить помощь и тырить ее по карманам...
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28.07.2025 13:12 Відповісти
Подождите, Я что-то запутался.
Во-первых: этот недодиктатор в курсе, что Венгрия входит в ЕС и дотации урежут ей одной из первых?
Во-вторых: письменного заключения сделки всё ещё нет. А это ЕС, а не рашка, в ЕС есть бюрократические механизмы требующие времени.
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28.07.2025 13:13 Відповісти
Комсомолка показала свою слабость и даже непрофессионализм.
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28.07.2025 13:17 Відповісти
Какая комсомолка? Вы про орбана? Я думаю, ему просто нужно отрабатывать кремлевские деньги по кремлевской методичке, а подумать головой он не хочет.
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28.07.2025 13:27 Відповісти
Циганва угорська дві пісі смокче)
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28.07.2025 13:14 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю орбанутий підстилка ху....ла за гроші, а трампанутий по любові
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28.07.2025 13:16 Відповісти
Времена огромной разницы торгового баланса между хитрозадыми еэсовцами и штатами заканчиваются,тактика пиявки присосавшейся к американскому рынку сбыта придется чем то заменить.
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28.07.2025 13:20 Відповісти
Інші справа орбан - на білковій дієті від )(уйла, чисті калорії
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28.07.2025 13:21 Відповісти
Орбана путін давно вже з'їв...та перетравив на лайно....яке продовжує смердіти постійно!
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28.07.2025 13:43 Відповісти
 
 