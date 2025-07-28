Орбан о торговом соглашении США-ЕС: Трамп "съел на завтрак" фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп фактически "съел на завтрак" президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во время заключения торгового соглашения между США и ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По словам Орбана, президент Еврокомиссии действовала в "легком весе", в то время как Трамп - "тяжеловес" в переговорах.

"Это не соглашение... Дональд Трамп съел фон дер Ляйен на завтрак", - сказал венгерский премьер.

Орбан также отметил, что все подозревали такое развитие событий еще до начала переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.

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