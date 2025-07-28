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Новости Торговое соглашение между США и ЕС
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Орбан о торговом соглашении США-ЕС: Трамп "съел на завтрак" фон дер Ляйен

Венгрия поддержит санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп фактически "съел на завтрак" президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во время заключения торгового соглашения между США и ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По словам Орбана, президент Еврокомиссии действовала в "легком весе", в то время как Трамп - "тяжеловес" в переговорах.

"Это не соглашение... Дональд Трамп съел фон дер Ляйен на завтрак", - сказал венгерский премьер.

Орбан также отметил, что все подозревали такое развитие событий еще до начала переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европарламентарии критикуют торговое соглашение ЕС с США из-за 15% пошлин, - СМИ

Автор: 

соглашение (1360) США (27574) Евросоюз (17439) Орбан Виктор (511)


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Топ комментарии
+16
А чого цей придурок радіє ? Він же без дотацій ЕС не виживе
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28.07.2025 12:50 Ответить
+5
Оце жаба вугорська так сіла на шпагат. на двох стільцях між чкими стоїть пляшка. І Трампу вилизав і лобіює купувати кацапський газ і нафту. Побачимо як вугорська жаба Орбан буде купувати американську нафту і газ замість рашистської. Як він тоді буде виправдовуватись перед Трампом.
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28.07.2025 12:59 Ответить
+3
Орбан, ти чого роздаешь візи кацапським фсбєшникам ? Зовсім криша поїхала ?
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28.07.2025 12:57 Ответить
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А чого цей придурок радіє ? Він же без дотацій ЕС не виживе
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28.07.2025 12:50 Ответить
Класика жанру
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28.07.2025 13:19 Ответить
Йому дотації не потрібний, йому ху...ло платить, а на свій народ він як ху...ло клало
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28.07.2025 13:23 Ответить
Старому чЛЄну, прутінського фсб, орбану, в носі крутить, від своєї перспективи, як у мілошевича або каддафі чи башара асада!!
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28.07.2025 12:54 Ответить
Орбан, ти чого роздаешь візи кацапським фсбєшникам ? Зовсім криша поїхала ?
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28.07.2025 12:57 Ответить
Тобто - Орбан хоче сказати , що ця угода не вигідна ЄС ...? Але ж Угорщина ж Угорщіна в ЄС , то що тепер Орбану робити - блокувати цю угоду ?! ....
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28.07.2025 12:58 Ответить
Орбан ненавидить Урсулку, бо вона якось при всіх відчитувала його.
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28.07.2025 13:55 Ответить
Оце жаба вугорська так сіла на шпагат. на двох стільцях між чкими стоїть пляшка. І Трампу вилизав і лобіює купувати кацапський газ і нафту. Побачимо як вугорська жаба Орбан буде купувати американську нафту і газ замість рашистської. Як він тоді буде виправдовуватись перед Трампом.
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28.07.2025 12:59 Ответить
Орбану треба було самому поїхати до Трампа. Два агента ФСБ якось би домовились. На крайняк куратору в Москву зателефонували б для рішення.
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28.07.2025 12:59 Ответить
Ти бач, бляха, який розумний.
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28.07.2025 13:00 Ответить
Скорей бы ЕС х а не дотации Венгрии предоставил. От Трампа сразу "помощь" повалит, в заявлениях, разумеется.
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28.07.2025 13:01 Ответить
Ага. Її з'їв, а тобою підтерся!
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28.07.2025 13:03 Ответить
Урсулу то він з'їв а орбаном і путіним гидує чи що ?
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28.07.2025 13:05 Ответить
Это мягко сказано. Переговорами это трудно назвать. Трамп выглядел настоящим боссом и доказал что его стратегия работает гениально. Может на женщин так действует его аура альфа-самца.
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28.07.2025 13:05 Ответить
Це думки з резервації , чи шоб туди не попасти
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28.07.2025 13:20 Ответить
Тоді чому на самого Трампа так само діє "аура" ху#ла? 😂
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28.07.2025 13:21 Ответить
У них родственные мужланские души.
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28.07.2025 13:24 Ответить
Бабник він старий з варикозом і пузом, а не самєц. Дай Бог йому провалитися в якусь з його лунок на полі, або перечепитися через клюшку. Славний був би кінець.
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28.07.2025 13:50 Ответить
Тобою б він подавився
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28.07.2025 13:06 Ответить
Итог соглашения - евроскептики будут критиковать ЕС. Это тоже одна из целей политики Трампа.
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28.07.2025 13:07 Ответить
Лизнул зад Путе, лизнул зад Дональду и держится на плаву.. Вот такой Витька хитрый, шустрый и умный.... Или лучше быть типа гордым, смелым, брутальным, воинственным, но при этом тоже просить помощь и тырить ее по карманам...
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28.07.2025 13:12 Ответить
Подождите, Я что-то запутался.
Во-первых: этот недодиктатор в курсе, что Венгрия входит в ЕС и дотации урежут ей одной из первых?
Во-вторых: письменного заключения сделки всё ещё нет. А это ЕС, а не рашка, в ЕС есть бюрократические механизмы требующие времени.
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28.07.2025 13:13 Ответить
Комсомолка показала свою слабость и даже непрофессионализм.
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28.07.2025 13:17 Ответить
Какая комсомолка? Вы про орбана? Я думаю, ему просто нужно отрабатывать кремлевские деньги по кремлевской методичке, а подумать головой он не хочет.
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28.07.2025 13:27 Ответить
Циганва угорська дві пісі смокче)
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28.07.2025 13:14 Ответить
Наскільки я пам'ятаю орбанутий підстилка ху....ла за гроші, а трампанутий по любові
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28.07.2025 13:16 Ответить
Времена огромной разницы торгового баланса между хитрозадыми еэсовцами и штатами заканчиваются,тактика пиявки присосавшейся к американскому рынку сбыта придется чем то заменить.
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28.07.2025 13:20 Ответить
Інші справа орбан - на білковій дієті від )(уйла, чисті калорії
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28.07.2025 13:21 Ответить
Орбана путін давно вже з'їв...та перетравив на лайно....яке продовжує смердіти постійно!
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28.07.2025 13:43 Ответить
Фон дер Ляен навряд стане їсти Орбана. Бо вона розумна жінка високого походження і лайно не їсть.
А от залишити Угорщиту без фінансування давно пора. Хай її Трамп фінансує.
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28.07.2025 14:27 Ответить
Поця орбан не понимает всей красоты игры всего мира против идиота трампа.
Арабы, Европа, Азия обещают триллионы вложений в америку, но будут меееедленно это выполнять. А там или осел сдохнет, или падишах.
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28.07.2025 14:28 Ответить
А Путін коли цю тварину з'їв?
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28.07.2025 14:29 Ответить
 
 