Орбан о торговом соглашении США-ЕС: Трамп "съел на завтрак" фон дер Ляйен
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп фактически "съел на завтрак" президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во время заключения торгового соглашения между США и ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
По словам Орбана, президент Еврокомиссии действовала в "легком весе", в то время как Трамп - "тяжеловес" в переговорах.
"Это не соглашение... Дональд Трамп съел фон дер Ляйен на завтрак", - сказал венгерский премьер.
Орбан также отметил, что все подозревали такое развитие событий еще до начала переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.
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+16 Sophia-Maria Duglass #550966
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+5 ALEX SUROVV #593022
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Во-первых: этот недодиктатор в курсе, что Венгрия входит в ЕС и дотации урежут ей одной из первых?
Во-вторых: письменного заключения сделки всё ещё нет. А это ЕС, а не рашка, в ЕС есть бюрократические механизмы требующие времени.
А от залишити Угорщиту без фінансування давно пора. Хай її Трамп фінансує.
Арабы, Европа, Азия обещают триллионы вложений в америку, но будут меееедленно это выполнять. А там или осел сдохнет, или падишах.