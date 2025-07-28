США приостановили ограничения на экспорт технологий в Китай, чтобы обеспечить встречу Трампа с Си, - FT

США временно отказались от более жестких ограничений на экспорт технологий в Китай, чтобы не усложнить торговые переговоры с Пекином и обеспечить встречу Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в правительстве, передает Цензор.НЕТ.

По словам действующих и бывших американских чиновников, Министерство торговли получило указание избегать действий, которые могли бы вызвать эскалацию. В понедельник в Стокгольме должен состояться третий раунд переговоров США и Китая.

Ранее в этом году США планировали заблокировать экспорт чипов Nvidia H20, разработанных специально для китайского рынка. Но после лоббирования со стороны гендиректора компании Дженсена Хуанга администрация Трампа изменила позицию.

Ряд экспертов по нацбезопасности, включая бывшего советника Белого дома Мэтта Поттингера, заявляют, что чип H20 может способствовать развитию военного ИИ Китая и имеет характеристики, превосходящие запрещенный к экспорту H100.

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