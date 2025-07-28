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Новости Встреча Трампа и Си
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США приостановили ограничения на экспорт технологий в Китай, чтобы обеспечить встречу Трампа с Си, - FT

трамп,си,цзиньпин

США временно отказались от более жестких ограничений на экспорт технологий в Китай, чтобы не усложнить торговые переговоры с Пекином и обеспечить встречу Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в правительстве, передает Цензор.НЕТ.

По словам действующих и бывших американских чиновников, Министерство торговли получило указание избегать действий, которые могли бы вызвать эскалацию. В понедельник в Стокгольме должен состояться третий раунд переговоров США и Китая.

Ранее в этом году США планировали заблокировать экспорт чипов Nvidia H20, разработанных специально для китайского рынка. Но после лоббирования со стороны гендиректора компании Дженсена Хуанга администрация Трампа изменила позицию.

Ряд экспертов по нацбезопасности, включая бывшего советника Белого дома Мэтта Поттингера, заявляют, что чип H20 может способствовать развитию военного ИИ Китая и имеет характеристики, превосходящие запрещенный к экспорту H100.

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Автор: 

США (27574) Си Цзиньпин (308) Трамп Дональд (6052)


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Ще розцілуйте жовту рисову дупу в обидві "щоки"!
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28.07.2025 14:57 Ответить
❗️Я збираюся скоротити ті 50 днів, які я дав Путіну, до меншої кількості, - Трамп
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28.07.2025 15:00 Ответить
не буде чекати 50 днів щоб зробити "велике ніУя", просто скоротить інтригу ?
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28.07.2025 15:11 Ответить
хєрово тіко, шо не сказав, коли саме та на скіки скорочує, а також чи не планує надати ***** новий термін
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28.07.2025 15:14 Ответить
Кожна союзницька країна приносить свої жертви в глобальній боротьбі демократій проти диктатур. Від США теж не варто вимагати надто багато, роблять що можуть.
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28.07.2025 15:05 Ответить
Тобто Тампон лизнув сраку Сі ради того щоб Сі запросив його до себе на прийом де Сі Тампона пошле нахер. Оце то Тампон зровив америку великою
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28.07.2025 15:09 Ответить
А шо, у США ще залишились технології, які не експортовані до кєтаю?
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28.07.2025 15:36 Ответить
А Сі дозволить Чубчику черевика поцілувати. Це той що хвалився що черга стоїть його дупу цілувати. Посміховисько.
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28.07.2025 15:44 Ответить
 
 