США призупинили обмеження на експорт технологій до Китаю, щоб забезпечити зустріч Трампа з Сі, - FT

США тимчасово відмовились від жорсткіших обмежень на експорт технологій до Китаю, аби не ускладнити торговельні переговори з Пекіном і забезпечити зустріч Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела в уряді, передає Цензор.НЕТ.

За словами чинних і колишніх американських посадовців, Міністерство торгівлі отримало вказівку уникати дій, які могли б викликати ескалацію. У понеділок у Стокгольмі має відбутись третій раунд переговорів США і Китаю.

Раніше цього року США планували заблокувати експорт чипів Nvidia H20, розроблених спеціально для китайського ринку. Але після лобіювання з боку гендиректора компанії Дженсена Хуанга адміністрація Трампа змінила позицію.

Низка експертів з нацбезпеки, включно з колишнім радником Білого дому Меттом Поттінгером, заявляють, що чип H20 може сприяти розвитку військового ШІ Китаю й має характеристики, що перевершують заборонений до експорту H100.

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