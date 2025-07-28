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Новини Зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном
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США призупинили обмеження на експорт технологій до Китаю, щоб забезпечити зустріч Трампа з Сі, - FT

трамп,сі,цзіньпінь

США тимчасово відмовились від жорсткіших обмежень на експорт технологій до Китаю, аби не ускладнити торговельні переговори з Пекіном і забезпечити зустріч Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела в уряді, передає Цензор.НЕТ.

За словами чинних і колишніх американських посадовців, Міністерство торгівлі отримало вказівку уникати дій, які могли б викликати ескалацію. У понеділок у Стокгольмі має відбутись третій раунд переговорів США і Китаю.

Раніше цього року США планували заблокувати експорт чипів Nvidia H20, розроблених спеціально для китайського ринку. Але після лобіювання з боку гендиректора компанії Дженсена Хуанга адміністрація Трампа змінила позицію.

Низка експертів з нацбезпеки, включно з колишнім радником Білого дому Меттом Поттінгером, заявляють, що чип H20 може сприяти розвитку військового ШІ Китаю й має характеристики, що перевершують заборонений до експорту H100.

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Автор: 

США (23889) Сі Цзіньпін (343) Трамп Дональд (6538)


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Ще розцілуйте жовту рисову дупу в обидві "щоки"!
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28.07.2025 14:57 Відповісти
❗️Я збираюся скоротити ті 50 днів, які я дав Путіну, до меншої кількості, - Трамп
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28.07.2025 15:00 Відповісти
не буде чекати 50 днів щоб зробити "велике ніУя", просто скоротить інтригу ?
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28.07.2025 15:11 Відповісти
хєрово тіко, шо не сказав, коли саме та на скіки скорочує, а також чи не планує надати ***** новий термін
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28.07.2025 15:14 Відповісти
Кожна союзницька країна приносить свої жертви в глобальній боротьбі демократій проти диктатур. Від США теж не варто вимагати надто багато, роблять що можуть.
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28.07.2025 15:05 Відповісти
Тобто Тампон лизнув сраку Сі ради того щоб Сі запросив його до себе на прийом де Сі Тампона пошле нахер. Оце то Тампон зровив америку великою
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28.07.2025 15:09 Відповісти
А шо, у США ще залишились технології, які не експортовані до кєтаю?
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28.07.2025 15:36 Відповісти
А Сі дозволить Чубчику черевика поцілувати. Це той що хвалився що черга стоїть його дупу цілувати. Посміховисько.
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28.07.2025 15:44 Відповісти
 
 