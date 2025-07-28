Трамп і Стармер сьогодні зустрінуться у Шотландії. Говоритимуть, зокрема, про Україну

Сьогодні, 28 липня, президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть зустріч у Шотландії.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп прийме Стармера у своєму гольф-курорті на заході Шотландії для переговорів. Сторони обговорюватимуть торгівлю та кризу у Секторі Гази. Очікується, що вони вирушать з розкішного гольф-курорту Трампа в Тернберрі.

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За даними джерел видання, Стармер відкликав своїх міністрів з літніх канікул для проведення засідання кабінету. Ймовірно, обговорюватимуть ситуацію в Секторі Гази, оскільки в Британії та за кордоном посилюється тиск з вимогою визнати Палестинську державу.

Трамп повідомив, що розуміє бажання Стармера обговорити питання Ізраїлю. За його словами, хоч США і збільшать допомогу Газі, вони хочуть, щоб інші країни також долучилися до цих зусиль.

На порядку денному зустрічі також буде Україна.

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