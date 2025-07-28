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Новини Зустріч Стармера з Трампом
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Трамп і Стармер сьогодні зустрінуться у Шотландії. Говоритимуть, зокрема, про Україну

Трамп та Стармер проведуть зустріч у Шотландії

Сьогодні, 28 липня, президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть зустріч у Шотландії.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп прийме Стармера у своєму гольф-курорті на заході Шотландії для переговорів. Сторони обговорюватимуть торгівлю та кризу у Секторі Гази. Очікується, що вони вирушать з розкішного гольф-курорту Трампа в Тернберрі.

Також читайте: США надсилатимуть військову техніку країнам НАТО, а вони працюватимуть з Україною, - Трамп

За даними джерел видання, Стармер відкликав своїх міністрів з літніх канікул для проведення засідання кабінету. Ймовірно, обговорюватимуть ситуацію в Секторі Гази, оскільки в Британії та за кордоном посилюється тиск з вимогою визнати Палестинську державу.

Трамп повідомив, що розуміє бажання Стармера обговорити питання Ізраїлю. За його словами, хоч США і збільшать допомогу Газі, вони хочуть, щоб інші країни також долучилися до цих зусиль.

На порядку денному зустрічі також буде Україна.

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Автор: 

Шотландія (52) Трамп Дональд (6538) Стармер Кір (238)


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Говоритимуть, зокрема, про Україну

Досі теж говорили - і шо?
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28.07.2025 10:18 Відповісти
А чому б під час гри в гольф про Неньку не побалакати?Буде як Вітков казав,про це рижий ще звіздіти три з половиною роки.
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28.07.2025 10:19 Відповісти
Звідки журналісти знають про що вони говоритимуть?
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28.07.2025 10:22 Відповісти
А тим часом у Швейцарії, лігві Шваба Коронавірусного. https://t.me/************/14710
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28.07.2025 11:08 Відповісти
оскільки в Британії та за кордоном посилюється тиск з вимогою визнати Палестинську державу. Джерело: https://censor.net/ua/n3565578
О, невже в Британії тиск ?
А хто його запустив цей тиск у хату... А!! Росісь-боти перебільшують що у Лондонстані перше ім'я це Мухамед, але все ж ситуація сумна.... Доліберастилися..
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28.07.2025 13:12 Відповісти
 
 