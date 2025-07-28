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Новости Встреча Стармера с Трампом
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Трамп и Стармер сегодня встретятся в Шотландии. Будут говорить, в частности, об Украине

Трамп и Стармер проведут встречу в Шотландии

Сегодня, 28 июля, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут встречу в Шотландии.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп примет Стармера в своем гольф-курорте на западе Шотландии для переговоров. Стороны будут обсуждать торговлю и кризис в Секторе Газа. Ожидается, что они отправятся из роскошного гольф-курорта Трампа в Тернберри.

Также читайте: США будут отправлять военную технику странам НАТО, а они будут работать с Украиной, - Трамп

По данным источников издания, Стармер отозвал своих министров с летних каникул для проведения заседания кабинета. Вероятно, будут обсуждать ситуацию в Секторе Газа, поскольку в Британии и за рубежом усиливается давление с требованием признать Палестинское государство.

Трамп сообщил, что понимает желание Стармера обсудить вопрос Израиля. По его словам, хоть США и увеличат помощь Газе, они хотят, чтобы другие страны также присоединились к этим усилиям.

На повестке дня встречи также будет Украина.

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Автор: 

Шотландия (61) Трамп Дональд (6052) Стармер Кир (235)


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Говоритимуть, зокрема, про Україну

Досі теж говорили - і шо?
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28.07.2025 10:18 Ответить
А чому б під час гри в гольф про Неньку не побалакати?Буде як Вітков казав,про це рижий ще звіздіти три з половиною роки.
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28.07.2025 10:19 Ответить
Звідки журналісти знають про що вони говоритимуть?
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28.07.2025 10:22 Ответить
А тим часом у Швейцарії, лігві Шваба Коронавірусного. https://t.me/************/14710
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28.07.2025 11:08 Ответить
оскільки в Британії та за кордоном посилюється тиск з вимогою визнати Палестинську державу. Джерело: https://censor.net/ua/n3565578
О, невже в Британії тиск ?
А хто його запустив цей тиск у хату... А!! Росісь-боти перебільшують що у Лондонстані перше ім'я це Мухамед, але все ж ситуація сумна.... Доліберастилися..
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28.07.2025 13:12 Ответить
 
 