Трамп и Стармер сегодня встретятся в Шотландии. Будут говорить, в частности, об Украине

Сегодня, 28 июля, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут встречу в Шотландии.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп примет Стармера в своем гольф-курорте на западе Шотландии для переговоров. Стороны будут обсуждать торговлю и кризис в Секторе Газа. Ожидается, что они отправятся из роскошного гольф-курорта Трампа в Тернберри.

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По данным источников издания, Стармер отозвал своих министров с летних каникул для проведения заседания кабинета. Вероятно, будут обсуждать ситуацию в Секторе Газа, поскольку в Британии и за рубежом усиливается давление с требованием признать Палестинское государство.

Трамп сообщил, что понимает желание Стармера обсудить вопрос Израиля. По его словам, хоть США и увеличат помощь Газе, они хотят, чтобы другие страны также присоединились к этим усилиям.

На повестке дня встречи также будет Украина.

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