Трамп и Стармер сегодня встретятся в Шотландии. Будут говорить, в частности, об Украине
Сегодня, 28 июля, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут встречу в Шотландии.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Трамп примет Стармера в своем гольф-курорте на западе Шотландии для переговоров. Стороны будут обсуждать торговлю и кризис в Секторе Газа. Ожидается, что они отправятся из роскошного гольф-курорта Трампа в Тернберри.
По данным источников издания, Стармер отозвал своих министров с летних каникул для проведения заседания кабинета. Вероятно, будут обсуждать ситуацию в Секторе Газа, поскольку в Британии и за рубежом усиливается давление с требованием признать Палестинское государство.
Трамп сообщил, что понимает желание Стармера обсудить вопрос Израиля. По его словам, хоть США и увеличат помощь Газе, они хотят, чтобы другие страны также присоединились к этим усилиям.
На повестке дня встречи также будет Украина.
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Досі теж говорили - і шо?
О, невже в Британії тиск ?
А хто його запустив цей тиск у хату... А!! Росісь-боти перебільшують що у Лондонстані перше ім'я це Мухамед, але все ж ситуація сумна.... Доліберастилися..