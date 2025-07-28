Убытки угольных компаний в России в этом году могут превысить прошлогодние в три раза, - СВР

Убытки угольных компаний в России в этом году могут превысить $3,9 млрд, что втрое больше, чем в 2024 году.

Об этом пишет Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Уже за первые пять месяцев года отрасль зафиксировала чистые потери в более чем $1,2 млрд. Причина - сочетание дорогих кредитов, падение спроса, рост расходов и несовершенной логистики. Общий долг сектора превысил $13 млрд, и к концу года может достичь $15,5 млрд, значительную часть из которых составляют банковские займы.

Нехватка средств заставила компании сокращать инвестиции: капиталовложения в отрасль упадут ниже прошлогоднего уровня в $2,75 млрд. Однако самое опасное - долги по заработной плате. В июне в Кузбассе приостановила работу крупная шахта "Спиридоновская", оставив 900 работников без заработка. Общая задолженность перед ними - около $1 млн. Работодатель планирует уволить большинство работников, чтобы уменьшить потери", - отметили в СВР.

Так, в Кузбассе, где добыча угля - это основной источник занятости, ситуация превращается в социальный кризис.

Некоторые шахты сейчас остановлены, другие работают с убытками, чтобы избежать массовых увольнений.

Также читайте: Последствия санкций: Российские власти готовят план спасения для угольной промышленности на $800 миллионов

"Консервация шахт дорогая, а расконсервация - еще дороже. Между тем средняя зарплата шахтеров составляет лишь $390-$440, а для большинства жителей региона - еще меньше. Бюджет Кузбасса дефицитный, долг региона приближается к $1,1 млрд, что составляет 42 % его доходов.

Не имея плана действий, местные власти призывают работников покидать проблемные шахты. Трудовая депрессия в Кузбассе превращается в кадровый резерв для армии - динамика, которая может привести к дестабилизации не только в регионе, но и в государстве в целом", - добавили в СВР.

Читайте: Экономика Беларуси в стагнации из-за интеграции с Россией, - СВР