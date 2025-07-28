Збитки вугільних компаній у Росії цьогоріч можуть перевищити $3,9 млрд, що втричі більше, ніж у 2024 році.

Про це пише Служба зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Уже за перші п’ять місяців року галузь зафіксувала чисті втрати у понад $1,2 млрд. Причина – поєднання дорогих кредитів, падіння попиту, зростання витрат і недосконалої логістики. Загальний борг сектору перевищив $13 млрд, і до кінця року може сягнути $15,5 млрд, значну частину з яких становлять банківські позики.

Нестача коштів змусила компанії скорочувати інвестиції: капіталовкладення в галузь впадуть нижче минулорічного рівня у $2,75 млрд. Проте найнебезпечніше – борги по заробітній платі. У червні в Кузбасі призупинила роботу велика шахта "Спіридоновська", залишивши 900 працівників без заробітку. Загальна заборгованість перед ними – близько $1 млн. Роботодавець планує звільнити більшість працівників, щоб зменшити втрати", - зазначили у СЗР.

Так, у Кузбасі, де видобуток вугілля - це основне джерело зайнятості, ситуація перетворюється на соціальну кризу.

Деякі шахти наразі зупинено, інші працюють зі збитками, щоб уникнути масових звільнень.

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"Консервація шахт коштовна, а розконсервація – ще дорожча. Тим часом середня зарплата шахтарів становить лише $390–$440, а для більшості мешканців регіону – ще менше. Бюджет Кузбасу дефіцитний, борг регіону наближається до $1,1 млрд, що становить 42 % його доходів.

Не маючи плану дій, місцева влада закликає працівників залишати проблемні шахти. Трудова депресія в Кузбасі перетворюється на кадровий резерв для армії – динаміка, яка може призвести до дестабілізації не лише в регіоні, а й у державі загалом", - додали у СЗР.

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