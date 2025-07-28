Трамп: Россия могла бы сейчас быть очень богатой, но тратит все деньги на войну с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика находится в сложном положении из-за расходов на войну.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что Москва направляет все ресурсы на "войны и убийства", хотя Россия могла бы быть "невероятно процветающей". Он подчеркнул, что экономика РФ является сравнительно слабой на фоне большой территории страны, и что сейчас она переживает трудности.

"Раньше экономика была сильной. Сейчас - нет. Ему сейчас тяжело. Экономически - это непросто. Но экономика у них достаточно маленькая, особенно по сравнению с огромной территорией. Эта земля - колоссальная", - сказал Трамп.

Он также напомнил о "жесткой позиции" в отношении Путина во время своей каденции, в частности о блокировании проекта "Северный поток". По его словам, несмотря на надежды на мирную договоренность, сейчас уже может быть поздно.

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