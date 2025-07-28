Трамп: Россия могла бы сейчас быть очень богатой, но тратит все деньги на войну с Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика находится в сложном положении из-за расходов на войну.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп отметил, что Москва направляет все ресурсы на "войны и убийства", хотя Россия могла бы быть "невероятно процветающей". Он подчеркнул, что экономика РФ является сравнительно слабой на фоне большой территории страны, и что сейчас она переживает трудности.
"Раньше экономика была сильной. Сейчас - нет. Ему сейчас тяжело. Экономически - это непросто. Но экономика у них достаточно маленькая, особенно по сравнению с огромной территорией. Эта земля - колоссальная", - сказал Трамп.
Он также напомнил о "жесткой позиции" в отношении Путина во время своей каденции, в частности о блокировании проекта "Северный поток". По его словам, несмотря на надежды на мирную договоренность, сейчас уже может быть поздно.
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кацапи все вкрадуть, переговняють або витратять на війну - "История государства рассейского"
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********* є світовим чемпіоном як все просрати, зі всіма посратися до кровної вражди та обісратися у всьому
така його доля
Та за тее iхнi люди мають вiк страждати.
Горизонтiв майбуття, обрii щасливi -
Про цi байки царям «милим» цiпить лиш в могилi.
Ой! Вей! Шiдi-рiдi, рiдна леле-мати,
Але манну чомусь мають однi лише Штати.
ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана
ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.
Но если мы ,украинцы , будем его МОЧИТЬ с утра до вечера
И с вечера до утра
Последними словами
То вряд ли он полюбит Украину и украинцев !!!!!!!!
Учитесь у путина
Путин как никто изучил психологию Трампа
И сыграл на ней
Блестяще сыграл
А мы ведем себя тупо
Мочить последними словами можно того ,кто союзником не является
Ну неужто не понятны такие простые вещи????