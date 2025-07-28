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Новости Заявления Трампа
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Трамп: Россия могла бы сейчас быть очень богатой, но тратит все деньги на войну с Украиной

президент сша дональд трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика находится в сложном положении из-за расходов на войну.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что Москва направляет все ресурсы на "войны и убийства", хотя Россия могла бы быть "невероятно процветающей". Он подчеркнул, что экономика РФ является сравнительно слабой на фоне большой территории страны, и что сейчас она переживает трудности.

"Раньше экономика была сильной. Сейчас - нет. Ему сейчас тяжело. Экономически - это непросто. Но экономика у них достаточно маленькая, особенно по сравнению с огромной территорией. Эта земля - колоссальная", - сказал Трамп.

Он также напомнил о "жесткой позиции" в отношении Путина во время своей каденции, в частности о блокировании проекта "Северный поток". По его словам, несмотря на надежды на мирную договоренность, сейчас уже может быть поздно.

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Автор: 

россия (96693) Трамп Дональд (6052) война в Украине (5375)


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Топ комментарии
+2
Рижий так і не зрозумів,що для россії "ВЯЛІЧІЄ" цінніше за всі гроші на світі,без вєлічія нема россії.Але Трамп вес таки американець і тому йому це важко збагнути,капіталізм ніколи не зрозуміє комунізм
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28.07.2025 17:47 Ответить
+2
рашка ніколи не була, не є і не буде багатою !

кацапи все вкрадуть, переговняють або витратять на війну - "История государства рассейского"

.
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28.07.2025 17:48 Ответить
+1
Він взагалі нічого не зрозумів...
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28.07.2025 17:49 Ответить
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Рижий так і не зрозумів,що для россії "ВЯЛІЧІЄ" цінніше за всі гроші на світі,без вєлічія нема россії.Але Трамп вес таки американець і тому йому це важко збагнути,капіталізм ніколи не зрозуміє комунізм
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28.07.2025 17:47 Ответить
Він взагалі нічого не зрозумів...
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28.07.2025 17:49 Ответить
та ні,вже потрохи починає прозрівати
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28.07.2025 17:52 Ответить
Тiпо, чоловiк став притомним , бо збагнув, що в його вуха всякi там нiсенiтницi втирае двiйник, в юридичному планi, людина-нуль?
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28.07.2025 18:24 Ответить
Там все намного проще. Жадность звичайна: на фифти-фифти жмут запускать иностранный бизнес, а сами ни на что не способны. Бо страну , длиной в 8000 км, сцарь , при всем его желании осягнути не в змозi.
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28.07.2025 18:00 Ответить
рашка ніколи не була, не є і не буде багатою !

кацапи все вкрадуть, переговняють або витратять на війну - "История государства рассейского"

.
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28.07.2025 17:48 Ответить
Ті хто за кермом рф - богаті. А бидло яке населяє рф - всім по ***, а хто вздумає бузити - на швабру!
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28.07.2025 17:49 Ответить
Таке враження що йому ЄВРОПЕЙЦІ ТЕМНИКА НАПИСАЛИ Й ЗАКОЛДУВАЛИ
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28.07.2025 17:52 Ответить
Спочатку московитів від голоду сруськага, спасали США з країнами Західної Європи, а тепер, від прутня з Матвієнко????
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28.07.2025 17:55 Ответить
ну там вони і є багаті. ху йло із своїми членами політбюро. ну а бидло остальне? а навіщо їм ці багатства? вони звикли постійно жити в тому гімні, тож для них танки і ракети важливіші комфортного і заможного життя.
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28.07.2025 17:57 Ответить
Генераліссімус -очевидність....що- небудь будеш робити окрім пи₴діжа?
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28.07.2025 17:57 Ответить
Просто кацапам краще жити в гівні та здихати за кучку відморожених ГБ-стів. Нашо їм то богатство?
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28.07.2025 18:00 Ответить
До Трампа тільки дійшло - вже давно писав - шо країна в якій вся таблиця Мендєлєєва корисних копалин - затіває війни - орда
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28.07.2025 18:02 Ответить
********* апріорі ніколи не буде багатим
********* є світовим чемпіоном як все просрати, зі всіма посратися до кровної вражди та обісратися у всьому
така його доля
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28.07.2025 18:03 Ответить
Там карма чорна. Шо ви хтiли вiд краiни 404, бо на нiй п`ятсотрiчна анафема, за самозванство в релiгii кацапцерква не мае права на службу в церквах, бо не мае на це дозволу - ТОМОСУ. То й не диво, що при змiнi влади , царi як не з кашне роблять удавку, то посохом з черепушi роблять холодейь. На цапорилii немае наступностi, а звiдси й послiдовностi, при змiнi влади. Кожна нова влада вщент рушить надбання староi i починае марити новими поглядами , котрим не мае меж, бо сягають ген-ген (горизонтiв). Та навiть дурбентiй знае , що скiльки б ти не бiг до тих горизонтiв, на стiльки ж вони вiд тебе вiддаляються... Ото ж бо, кацапи й мають русскую водку, чорний хлiбю з тюлькою... А ШО ДЕЛАТЬ...
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28.07.2025 18:20 Ответить
Над всим свiтом iз Кремля хочуть панувати,
Та за тее iхнi люди мають вiк страждати.
Горизонтiв майбуття, обрii щасливi -
Про цi байки царям «милим» цiпить лиш в могилi.

Ой! Вей! Шiдi-рiдi, рiдна леле-мати,
Але манну чомусь мають однi лише Штати.
ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана
ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.
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28.07.2025 18:21 Ответить
США теж могли б бути дуже багатою країною, якби не витрачали на зброю трильйон на рік.
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28.07.2025 18:08 Ответить
При ху.....лі багатий має бути тільки він та його одновалізники, а всі раби повинні або гинуть, або виконувати що він каже.
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28.07.2025 18:20 Ответить
Терпеть не могу Трампа
Но если мы ,украинцы , будем его МОЧИТЬ с утра до вечера
И с вечера до утра
Последними словами
То вряд ли он полюбит Украину и украинцев !!!!!!!!
Учитесь у путина
Путин как никто изучил психологию Трампа
И сыграл на ней
Блестяще сыграл
А мы ведем себя тупо
Мочить последними словами можно того ,кто союзником не является
Ну неужто не понятны такие простые вещи????
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28.07.2025 18:34 Ответить
 
 