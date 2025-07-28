УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9873 відвідувача онлайн
Новини Заяви Трампа
1 961 25

Трамп: Росія могла б зараз бути дуже багатою, але витрачає всі гроші на війну з Україною

президент сша дональд трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка перебуває у складному становищі через витрати на війну.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що Москва спрямовує всі ресурси на "війни і вбивства", хоча Росія могла б бути "неймовірно процвітаючою". Він підкреслив, що економіка РФ є порівняно слабкою на тлі великої території країни, і що нині вона переживає труднощі.

"Раніше економіка була сильною. Зараз - ні. Йому зараз важко. Економічно - це непросто. Але економіка у них досить маленька, особливо порівняно з величезною територією. Ця земля - колосальна", - сказав Трамп.

Він також нагадав про "жорстку позицію" щодо Путіна під час своєї каденції, зокрема про блокування проєкту "Північний потік". За його словами, попри надії на мирну домовленість, зараз уже може бути запізно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готові завдати нових "блискавичних ударів" по ядерних об’єктах Ірану, - Трамп

Автор: 

росія (66879) Трамп Дональд (6538) війна в Україні (5430)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Рижий так і не зрозумів,що для россії "ВЯЛІЧІЄ" цінніше за всі гроші на світі,без вєлічія нема россії.Але Трамп вес таки американець і тому йому це важко збагнути,капіталізм ніколи не зрозуміє комунізм
показати весь коментар
28.07.2025 17:47 Відповісти
+2
рашка ніколи не була, не є і не буде багатою !

кацапи все вкрадуть, переговняють або витратять на війну - "История государства рассейского"

.
показати весь коментар
28.07.2025 17:48 Відповісти
+1
Він взагалі нічого не зрозумів...
показати весь коментар
28.07.2025 17:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рижий так і не зрозумів,що для россії "ВЯЛІЧІЄ" цінніше за всі гроші на світі,без вєлічія нема россії.Але Трамп вес таки американець і тому йому це важко збагнути,капіталізм ніколи не зрозуміє комунізм
показати весь коментар
28.07.2025 17:47 Відповісти
Він взагалі нічого не зрозумів...
показати весь коментар
28.07.2025 17:49 Відповісти
та ні,вже потрохи починає прозрівати
показати весь коментар
28.07.2025 17:52 Відповісти
Тiпо, чоловiк став притомним , бо збагнув, що в його вуха всякi там нiсенiтницi втирае двiйник, в юридичному планi, людина-нуль?
показати весь коментар
28.07.2025 18:24 Відповісти
Там все намного проще. Жадность звичайна: на фифти-фифти жмут запускать иностранный бизнес, а сами ни на что не способны. Бо страну , длиной в 8000 км, сцарь , при всем его желании осягнути не в змозi.
показати весь коментар
28.07.2025 18:00 Відповісти
рашка ніколи не була, не є і не буде багатою !

кацапи все вкрадуть, переговняють або витратять на війну - "История государства рассейского"

.
показати весь коментар
28.07.2025 17:48 Відповісти
Ті хто за кермом рф - богаті. А бидло яке населяє рф - всім по ***, а хто вздумає бузити - на швабру!
показати весь коментар
28.07.2025 17:49 Відповісти
Таке враження що йому ЄВРОПЕЙЦІ ТЕМНИКА НАПИСАЛИ Й ЗАКОЛДУВАЛИ
показати весь коментар
28.07.2025 17:52 Відповісти
Спочатку московитів від голоду сруськага, спасали США з країнами Західної Європи, а тепер, від прутня з Матвієнко????
показати весь коментар
28.07.2025 17:55 Відповісти
ну там вони і є багаті. ху йло із своїми членами політбюро. ну а бидло остальне? а навіщо їм ці багатства? вони звикли постійно жити в тому гімні, тож для них танки і ракети важливіші комфортного і заможного життя.
показати весь коментар
28.07.2025 17:57 Відповісти
Генераліссімус -очевидність....що- небудь будеш робити окрім пи₴діжа?
показати весь коментар
28.07.2025 17:57 Відповісти
Просто кацапам краще жити в гівні та здихати за кучку відморожених ГБ-стів. Нашо їм то богатство?
показати весь коментар
28.07.2025 18:00 Відповісти
До Трампа тільки дійшло - вже давно писав - шо країна в якій вся таблиця Мендєлєєва корисних копалин - затіває війни - орда
показати весь коментар
28.07.2025 18:02 Відповісти
********* апріорі ніколи не буде багатим
********* є світовим чемпіоном як все просрати, зі всіма посратися до кровної вражди та обісратися у всьому
така його доля
показати весь коментар
28.07.2025 18:03 Відповісти
Там карма чорна. Шо ви хтiли вiд краiни 404, бо на нiй п`ятсотрiчна анафема, за самозванство в релiгii кацапцерква не мае права на службу в церквах, бо не мае на це дозволу - ТОМОСУ. То й не диво, що при змiнi влади , царi як не з кашне роблять удавку, то посохом з черепушi роблять холодейь. На цапорилii немае наступностi, а звiдси й послiдовностi, при змiнi влади. Кожна нова влада вщент рушить надбання староi i починае марити новими поглядами , котрим не мае меж, бо сягають ген-ген (горизонтiв). Та навiть дурбентiй знае , що скiльки б ти не бiг до тих горизонтiв, на стiльки ж вони вiд тебе вiддаляються... Ото ж бо, кацапи й мають русскую водку, чорний хлiбю з тюлькою... А ШО ДЕЛАТЬ...
показати весь коментар
28.07.2025 18:20 Відповісти
Над всим свiтом iз Кремля хочуть панувати,
Та за тее iхнi люди мають вiк страждати.
Горизонтiв майбуття, обрii щасливi -
Про цi байки царям «милим» цiпить лиш в могилi.

Ой! Вей! Шiдi-рiдi, рiдна леле-мати,
Але манну чомусь мають однi лише Штати.
ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана
ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.
показати весь коментар
28.07.2025 18:21 Відповісти
США теж могли б бути дуже багатою країною, якби не витрачали на зброю трильйон на рік.
показати весь коментар
28.07.2025 18:08 Відповісти
При ху.....лі багатий має бути тільки він та його одновалізники, а всі раби повинні або гинуть, або виконувати що він каже.
показати весь коментар
28.07.2025 18:20 Відповісти
Терпеть не могу Трампа
Но если мы ,украинцы , будем его МОЧИТЬ с утра до вечера
И с вечера до утра
Последними словами
То вряд ли он полюбит Украину и украинцев !!!!!!!!
Учитесь у путина
Путин как никто изучил психологию Трампа
И сыграл на ней
Блестяще сыграл
А мы ведем себя тупо
Мочить последними словами можно того ,кто союзником не является
Ну неужто не понятны такие простые вещи????
показати весь коментар
28.07.2025 18:34 Відповісти
рыжий оказался гораздо глупее, чем могло бы быть. Он похоже в жизни ни одной книжки не прочитал, он как Брежнев, только писатель. Когда то в СССР стебались с дорого Леонида Ильича, Америка переплюнула советское руководство. Сперва иногда приходящий в сознание Байден, теперь абсолютный невежда Трамп. Одна надежда на Американские институции, ну и на Американский народ.
показати весь коментар
28.07.2025 19:14 Відповісти
 
 