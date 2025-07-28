Трамп: Росія могла б зараз бути дуже багатою, але витрачає всі гроші на війну з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка перебуває у складному становищі через витрати на війну.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що Москва спрямовує всі ресурси на "війни і вбивства", хоча Росія могла б бути "неймовірно процвітаючою". Він підкреслив, що економіка РФ є порівняно слабкою на тлі великої території країни, і що нині вона переживає труднощі.

"Раніше економіка була сильною. Зараз - ні. Йому зараз важко. Економічно - це непросто. Але економіка у них досить маленька, особливо порівняно з величезною територією. Ця земля - колосальна", - сказав Трамп.

Він також нагадав про "жорстку позицію" щодо Путіна під час своєї каденції, зокрема про блокування проєкту "Північний потік". За його словами, попри надії на мирну домовленість, зараз уже може бути запізно.

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