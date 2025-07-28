Трамп: Росія могла б зараз бути дуже багатою, але витрачає всі гроші на війну з Україною
Президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка перебуває у складному становищі через витрати на війну.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп зазначив, що Москва спрямовує всі ресурси на "війни і вбивства", хоча Росія могла б бути "неймовірно процвітаючою". Він підкреслив, що економіка РФ є порівняно слабкою на тлі великої території країни, і що нині вона переживає труднощі.
"Раніше економіка була сильною. Зараз - ні. Йому зараз важко. Економічно - це непросто. Але економіка у них досить маленька, особливо порівняно з величезною територією. Ця земля - колосальна", - сказав Трамп.
Він також нагадав про "жорстку позицію" щодо Путіна під час своєї каденції, зокрема про блокування проєкту "Північний потік". За його словами, попри надії на мирну домовленість, зараз уже може бути запізно.
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кацапи все вкрадуть, переговняють або витратять на війну - "История государства рассейского"
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********* є світовим чемпіоном як все просрати, зі всіма посратися до кровної вражди та обісратися у всьому
така його доля
Та за тее iхнi люди мають вiк страждати.
Горизонтiв майбуття, обрii щасливi -
Про цi байки царям «милим» цiпить лиш в могилi.
Ой! Вей! Шiдi-рiдi, рiдна леле-мати,
Але манну чомусь мають однi лише Штати.
ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана
ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.
Но если мы ,украинцы , будем его МОЧИТЬ с утра до вечера
И с вечера до утра
Последними словами
То вряд ли он полюбит Украину и украинцев !!!!!!!!
Учитесь у путина
Путин как никто изучил психологию Трампа
И сыграл на ней
Блестяще сыграл
А мы ведем себя тупо
Мочить последними словами можно того ,кто союзником не является
Ну неужто не понятны такие простые вещи????