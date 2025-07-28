Железнодорожная авария в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев

Пятеро граждан Украины пострадали в железнодорожной аварии в Германии, которая произошла в воскресенье, 27 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Среди пассажиров находились, в частности, пятеро граждан Украины: 59-летний мужчина и семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми. Все граждане Украины находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях. Угрозы их жизни нет. Граждане Украины среди погибших отсутствуют", - заявили в ведомстве со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Мюнхене. Консулы готовы оказывать необходимое содействие.

Ранее сообщалось, что вечером воскресенья, 27 июля, в Германии сошел с рельсов пассажирский поезд. По меньшей мере три человека погибли, еще 34 получили ранения.

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