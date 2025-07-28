Залізнична аварія в Німеччині: серед постраждалих є п’ятеро українців

П'ятеро громадян України постраждали у залізничній аварії в Німеччині, яка сталася у неділю, 27 липня.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Серед пасажирів перебували, зокрема, п'ятеро громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми. Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих - відсутні", - заявили у відомстві з посиланням на Генеральне консульство України в Мюнхені.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені. Консули готові надавати необхідне сприяння.

Раніше повідомлялося, що ввечері неділі, 27 липня, у Німеччині зійшов з рейок пасажирський потяг. Щонайменше три людини загинули, ще 34 зазнали поранень.

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