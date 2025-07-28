Украина уже представляет партнерам документ о потребностях в финансировании производства дронов, - Зеленский

Украина уже представляет партнерам документ о потребностях в финансировании дронов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в разговоре с президентом Макроном мы договорились, что Украина очень четко детализирует наши актуальные, сегодняшние потребности в финансировании в дронах. Обновленный документ уже представляется партнерам - секретарь СНБО вместе с командой Офиса все подготовили", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что определенные показатели по дронам на этот год будут четко реализованы.

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