Украина уже представляет партнерам документ о потребностях в финансировании производства дронов, - Зеленский
Украина уже представляет партнерам документ о потребностях в финансировании дронов.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера в разговоре с президентом Макроном мы договорились, что Украина очень четко детализирует наши актуальные, сегодняшние потребности в финансировании в дронах. Обновленный документ уже представляется партнерам - секретарь СНБО вместе с командой Офиса все подготовили", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что определенные показатели по дронам на этот год будут четко реализованы.
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потрібно все !
але Україні, а не ЗЄлєнському
.
за моїми підрахунками це - один МІЛІОН п'ятсот тисяч дронів !
не кажіть, що я помилився....
.
у ЗЄльоних талант тільки просирати грант на півтора міліарда євро
.