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Новости Индустрия дронов
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Украина уже представляет партнерам документ о потребностях в финансировании производства дронов, - Зеленский

производство дронов в Украине

Украина уже представляет партнерам документ о потребностях в финансировании дронов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в разговоре с президентом Макроном мы договорились, что Украина очень четко детализирует наши актуальные, сегодняшние потребности в финансировании в дронах. Обновленный документ уже представляется партнерам - секретарь СНБО вместе с командой Офиса все подготовили", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что определенные показатели по дронам на этот год будут четко реализованы.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21376) финансирование (1820) дроны (4352)


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Топ комментарии
+5
скажіть, йдеться саме про ті просраті ЗЄлєю півтора міліарда євро, що їх нам не дала Європа ?

за моїми підрахунками це - один МІЛІОН п'ятсот тисяч дронів !

не кажіть, що я помилився....

.
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28.07.2025 21:57 Ответить
+4
Вже стає цікаво, як довго можна пісяти межиочі українцям та іншим народам з метою грабонути ще під якусь тему грошиків. Грьобані зелені сатаністи, Слуги... Мамони.
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28.07.2025 21:57 Ответить
+2
які нахер дрони? потрібна вітчизнянна балістика
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28.07.2025 21:54 Ответить
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які нахер дрони? потрібна вітчизнянна балістика
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28.07.2025 21:54 Ответить
"дрони поля бою" балістикою не заміниш !

потрібно все !
але Україні, а не ЗЄлєнському

.
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28.07.2025 21:58 Ответить
скажіть, йдеться саме про ті просраті ЗЄлєю півтора міліарда євро, що їх нам не дала Європа ?

за моїми підрахунками це - один МІЛІОН п'ятсот тисяч дронів !

не кажіть, що я помилився....

.
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28.07.2025 21:57 Ответить
Вже стає цікаво, як довго можна пісяти межиочі українцям та іншим народам з метою грабонути ще під якусь тему грошиків. Грьобані зелені сатаністи, Слуги... Мамони.
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28.07.2025 21:57 Ответить
для того щоб гроші грабануть, треба їх спочатку отримати

у ЗЄльоних талант тільки просирати грант на півтора міліарда євро

.
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28.07.2025 22:01 Ответить
А він хітрожоп... розумний. Де дрони, Бубочка? Так західні партнери грошенят не дали! Я дескать, что мог.... Просто денег нет, держитесь там и хорошего настроения.
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28.07.2025 21:58 Ответить
разом із командою Офісу все підготували" - значит х*й шо будет.
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28.07.2025 21:59 Ответить
Шо там не мудри в "документе", суть одна- дайте денег. Рост спецслужбы на 10к штыков(много денег) тоже мб документ для партнеров будет. Но все збс.
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28.07.2025 22:07 Ответить
а де попередні грошики на дрони?...
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28.07.2025 22:08 Ответить
Представлять документ, узгодять фінансування, створять робочу групу, укладуть контракти з посередниками - і тоді десь в гаражі приватна фірма виробить 100 дронів втридорога з гіршими характеристиками, після чого гроші підуть в офшори і все повториться від першого пункту.
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28.07.2025 22:18 Ответить
А документ про зниження зарплати деяким чиновникам,хоча б до рівня трампа,не хоче представити?
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28.07.2025 22:21 Ответить
 
 