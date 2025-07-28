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Новини Індустрія дронів
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Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні виробництва дронів, - Зеленський

виробництво дронів в Україні

Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні дронів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в розмові з президентом Макроном ми домовились, що Україна дуже чітко деталізує наші актуальні, сьогоднішні потреби у фінансуванні в дронах. Оновлений документ уже представляється партнерам – секретар РНБО разом із командою Офісу все підготували", - сказав очільник держави.

Зеленський додав, що визначені показники щодо дронів на цей рік будуть чітко реалізовані.

Читайте також: Україна отримає десятки тисяч ударних систем зі штучним інтелектом для дронів, - FT

Автор: 

Зеленський Володимир (24900) фінансування (3204) дрони (5191)


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Топ коментарі
+10
скажіть, йдеться саме про ті просраті ЗЄлєю півтора міліарда євро, що їх нам не дала Європа ?

за моїми підрахунками це - один МІЛІОН п'ятсот тисяч дронів !

не кажіть, що я помилився....

.
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28.07.2025 21:57 Відповісти
+9
Вже стає цікаво, як довго можна пісяти межиочі українцям та іншим народам з метою грабонути ще під якусь тему грошиків. Грьобані зелені сатаністи, Слуги... Мамони.
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28.07.2025 21:57 Відповісти
+2
які нахер дрони? потрібна вітчизнянна балістика
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28.07.2025 21:54 Відповісти
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які нахер дрони? потрібна вітчизнянна балістика
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28.07.2025 21:54 Відповісти
"дрони поля бою" балістикою не заміниш !

потрібно все !
але Україні, а не ЗЄлєнському

.
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28.07.2025 21:58 Відповісти
скажіть, йдеться саме про ті просраті ЗЄлєю півтора міліарда євро, що їх нам не дала Європа ?

за моїми підрахунками це - один МІЛІОН п'ятсот тисяч дронів !

не кажіть, що я помилився....

.
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28.07.2025 21:57 Відповісти
грудень. 2023 р -Камишін пояснив обіцянку Зеленського про мільйон дронів на рік - це тільки FPVОкрім FPV-дронів, ми вже спроможні виробити в наступному році більше ніж 10 тис. ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км", - написав Камишін.Міністр наголосив, що всі виробничі можливості вже готові і укладення контрактів на 2024 рік розпочинається.

Це був 2023 р ... А зараз де Камишін, а де Умєров а де Залужний, котрий вимагав готуватися саме до дронної війни ???

а вова все дроcHить та дроcHить на тему дронів ...
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28.07.2025 22:50 Відповісти
Вже стає цікаво, як довго можна пісяти межиочі українцям та іншим народам з метою грабонути ще під якусь тему грошиків. Грьобані зелені сатаністи, Слуги... Мамони.
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28.07.2025 21:57 Відповісти
для того щоб гроші грабануть, треба їх спочатку отримати

у ЗЄльоних талант тільки просирати грант на півтора міліарда євро

.
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28.07.2025 22:01 Відповісти
а можна подумати, що саме перед цим представленням документів партнерам вони протягли за 2о год закон про підпорядкування пограбування майбутніх грошей під власного Кравченка ( за його генпрокурвоврство один в один дали голоси ті ж виблдки включаючи ЙЮЛЮЮЮ)
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28.07.2025 22:53 Відповісти
УВАЖНО вивчіть біографію Кравченка, ЯК ВІН РІС ЯК МОЛОДИЙ ВИПУСКНИК у віськовій прокуратурі Севастополя за часів Януковича, аж до САМОГО ЗАХОПЛЕННЯ КРИМУ, як він потім керував наглядом за озброєнням у військовій прокуратурі спочатку в Ужгороді потім у Львові...( мабуть за Трамівським джавелінами наглядав) Потім його Єрмак вже перевів до Києва головою держадміністрації - щоб дєлать нерви Кличку. А до цього йому було у 2023 р відмовленнол на конкурсі на керівника НАБУ як недоброчесному...А потім він ще керував подактковою ...
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28.07.2025 23:00 Відповісти
А він хітрожоп... розумний. Де дрони, Бубочка? Так західні партнери грошенят не дали! Я дескать, что мог.... Просто денег нет, держитесь там и хорошего настроения.
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28.07.2025 21:58 Відповісти
разом із командою Офісу все підготували" - значит х*й шо будет.
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28.07.2025 21:59 Відповісти
Шо там не мудри в "документе", суть одна- дайте денег. Рост спецслужбы на 10к штыков(много денег) тоже мб документ для партнеров будет. Но все збс.
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28.07.2025 22:07 Відповісти
а де попередні грошики на дрони?...
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28.07.2025 22:08 Відповісти
Представлять документ, узгодять фінансування, створять робочу групу, укладуть контракти з посередниками - і тоді десь в гаражі приватна фірма виробить 100 дронів втридорога з гіршими характеристиками, після чого гроші підуть в офшори і все повториться від першого пункту.
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28.07.2025 22:18 Відповісти
А документ про зниження зарплати деяким чиновникам,хоча б до рівня трампа,не хоче представити?
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28.07.2025 22:21 Відповісти
Сезон відстрілу зелених свиней наближається.
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28.07.2025 22:33 Відповісти
Агов.... Зєля....
А ти спробуй не КРАСТИ - може в тебе вийде....
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28.07.2025 22:33 Відповісти
«На записах НАБУ в квартирі Міндіча за участі Зеленського є інформація про вживання наркотиків та оргії - вони це *******». - заявив в інтервʼю політв'язень, нардеп Олександр Дубінський.
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28.07.2025 22:33 Відповісти
Зе тупо попросив бабла на дрони, а **** Макрон запитав "На які саме дрони?" (прямо як на іспиті в універі) А Зе в дронах (і не в дронах) не дуже...

Піде на перездачу, коли "дуже чітко деталізує наші актуальні, сьогоднішні потреби у фінансуванні в дронах"
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28.07.2025 22:34 Відповісти
А де результат багато-багато анонсів про випуск десятків різних новостворених дронів, від яких кацапи зеленіють від заздрощів, і на які пішло десятки мільярдів?

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28.07.2025 22:36 Відповісти
А свої потреби, для ЗАХИСТУ України, з 2019 року, куди були направлені??? Міндіч з шиферами, глибоко стурбовані??
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28.07.2025 22:49 Відповісти
Ізраїльський оборонний концерн «Ельбіт» повідомив про перемогу на тендері європейської авіакомпанії Airbus на оснащення протиракетними системами транспортних літаків A400M, замовлених військово-повітряними силами Німеччини.

Вартість угоди - 260 мільйонів доларів, термін виконання замовлення - шість років.

Система J-MUSIC, розроблена «Ельбіт Маарахот» після спроби терористів збити ізраїльський пасажирський літак авіакомпанії «Аркія» під час вильоту з Момбаси в 2002 році, користується великим попитом в Європі. Зокрема, вона встановлена на літаках-заправниках Airbus 330, на президентському літаку Еммануеля Макрона тощо.
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28.07.2025 22:56 Відповісти
просто таки величезний попит 1 перший борт та десь сотня паливозаправників
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28.07.2025 23:28 Відповісти
 
 