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Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні виробництва дронів, - Зеленський
Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні дронів.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора в розмові з президентом Макроном ми домовились, що Україна дуже чітко деталізує наші актуальні, сьогоднішні потреби у фінансуванні в дронах. Оновлений документ уже представляється партнерам – секретар РНБО разом із командою Офісу все підготували", - сказав очільник держави.
Зеленський додав, що визначені показники щодо дронів на цей рік будуть чітко реалізовані.
Топ коментарі
+10 Алекс Мышкевич
показати весь коментар28.07.2025 21:57 Відповісти Посилання
+9 Володимир Д
показати весь коментар28.07.2025 21:57 Відповісти Посилання
+2 Вячеслав Перов
показати весь коментар28.07.2025 21:54 Відповісти Посилання
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потрібно все !
але Україні, а не ЗЄлєнському
.
за моїми підрахунками це - один МІЛІОН п'ятсот тисяч дронів !
не кажіть, що я помилився....
.
Це був 2023 р ... А зараз де Камишін, а де Умєров а де Залужний, котрий вимагав готуватися саме до дронної війни ???
а вова все дроcHить та дроcHить на тему дронів ...
у ЗЄльоних талант тільки просирати грант на півтора міліарда євро
.
А ти спробуй не КРАСТИ - може в тебе вийде....
****Макрон запитав "На які саме дрони?" (прямо як на іспиті в універі) А Зе в дронах (і не в дронах) не дуже...
Піде на перездачу, коли "дуже чітко деталізує наші актуальні, сьогоднішні потреби у фінансуванні в дронах"
Вартість угоди - 260 мільйонів доларів, термін виконання замовлення - шість років.
Система J-MUSIC, розроблена «Ельбіт Маарахот» після спроби терористів збити ізраїльський пасажирський літак авіакомпанії «Аркія» під час вильоту з Момбаси в 2002 році, користується великим попитом в Європі. Зокрема, вона встановлена на літаках-заправниках Airbus 330, на президентському літаку Еммануеля Макрона тощо.