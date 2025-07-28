Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні виробництва дронів, - Зеленський

Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні дронів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в розмові з президентом Макроном ми домовились, що Україна дуже чітко деталізує наші актуальні, сьогоднішні потреби у фінансуванні в дронах. Оновлений документ уже представляється партнерам – секретар РНБО разом із командою Офісу все підготували", - сказав очільник держави.

Зеленський додав, що визначені показники щодо дронів на цей рік будуть чітко реалізовані.

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