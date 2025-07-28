Один человек пострадал вследствие атаки российских БПЛА на Сумщину
Вечером 28 июля около 17:45 россияне атаковали Буринскую громаду Сумщины четырьмя ударными беспилотниками.
Об этом написал глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Вследствие удара разрушен местный магазин. Пострадала одна из продавщиц - ей оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Также зафиксировано повреждение жилых домов, дома культуры, нежилых помещений и автомобилей", - рассказал он.
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