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Новости Атака беспилотников на Сумщину
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Один человек пострадал вследствие атаки российских БПЛА на Сумщину

Последствия атаки БПЛА на Сумскую область

Вечером 28 июля около 17:45 россияне атаковали Буринскую громаду Сумщины четырьмя ударными беспилотниками.

Об этом написал глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие удара разрушен местный магазин. Пострадала одна из продавщиц - ей оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Также зафиксировано повреждение жилых домов, дома культуры, нежилых помещений и автомобилей", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За трое суток на Сумщине в результате вражеских обстрелов пострадали более 30 человек, один человек погиб, - ОВА

Автор: 

беспилотник (4013) Сумская область (3517) Конотопский район (27) Конотоп (1) война в Украине (5392)


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