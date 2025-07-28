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Новини Атака безпілотників на Сумщину
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Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА на Сумщину

Наслідки атаки БпЛА на Сумщину

Ввечері 28 липня близько 17:45 росіяни атакували Буринську громаду Сумщини чотирма ударними безпілотниками.

Про це написав очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок удару зруйновано місцевий магазин. Постраждала одна з продавчинь – їй оперативно надали медичну допомогу, загрози життю немає. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, будинку культури, нежитлових приміщень та автомобілів", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три доби на Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали понад 30 людей, одна людина загинула, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4619) Сумська область (4079) Конотопський район (28) Буринь (1) війна в Україні (5430)


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