Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА на Сумщину
Ввечері 28 липня близько 17:45 росіяни атакували Буринську громаду Сумщини чотирма ударними безпілотниками.
Про це написав очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок удару зруйновано місцевий магазин. Постраждала одна з продавчинь – їй оперативно надали медичну допомогу, загрози життю немає. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, будинку культури, нежитлових приміщень та автомобілів", - розповів він.
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