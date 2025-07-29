Враг пытался прорвать нашу оборону в районах Родинского, Новоэкономического и Котлино. Продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

На Южно-Слобожанском направлении за минувшие сутки, 28 июля 2025 года, враг атаковал наши оборонительные укрепления в районе Зеленого, а на Купянском направлении - вблизи Нововасильевки, Радьковки и Песчаного. Успехов на операционных направлениях противник не достиг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков возле Новоегоровки, Среднего, Ямполевки, Шандриголово, Колодязей, Карповки, Дроновки и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций не допущено.

На Сиверском направлении украинские воины не допустили потерь позиций в районе Григорьевки и Выемки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг накапливает силы для дальнейших атак на Покровском направлении. Продолжаются тяжелые бои возле Новоселки, Камышевахи, Зеленого Поля и Темировки, - ОСГВ "Хортиця"

По данным ОСГВ "Хортиця", на Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия российских агрессоров были направлены на наши позиции неподалеку Белой Горы, Плещиевки, Щербиновки и в городской застройке Торецка. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

На Добропольском направлении враг провел штурмовые действия в районах Попова Яра, Владимировки, Русина Яра и Бойковки. Все атаки отбиты со значительными потерями для противника.

"На Покровском направлении российские захватчики пытались реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Новоукраинка, Лысовка, Котлино и Зверево. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Муравки, Филии и Дачного. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - говорится в сообщении.

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На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Зеленого Гая, Александрограда, Воскресенки, Зеленой Долины, Камышевахи и Поддубного. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.