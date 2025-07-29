Ворог намагався прорвати нашу оборону в районах Родинського, Новоекономічного та Котлиного. Тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

На Південно-Слобожанському напрямку упродовж минулої доби, 28 липня 2025 року, ворог атакував наші оборонні укріплення в районі Зеленого, а на Купʼянському напрямку - поблизу Нововасилівки, Радьківки та Піщаного. Успіхів на операційних напрямках противник не досягнув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Новоєгорівки, Середнього, Ямполівки, Шандриголового, Колодязів, Карпівки, Дронівки та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку українські воїни не допустили втрат позицій в районі Григорівки та Виїмки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог накопичує сили для подальших атак на Покровському напрямку. Тривають важкі бої біля Новосілки, Комишувахи, Зеленого Поля та Темирівки, - ОСУВ "Хортиця"

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії російських агресорів були спрямовані на наші позиції неподалік Білої Гори, Плещіївки, Щербинівки та у міській забудові Торецька. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

На Добропільському напрямку ворог провів штурмові дії у районах Попового Яру, Володимирівки, Русиного Яру та Бойківки. Усі атаки відбито зі значними втратами для противника.

"На Покровському напрямку російські загарбники намагалися реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Новоукраїнка, Лисівка, Котлине та Звірове. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Муравки, Філії та Дачного. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - йдеться у повідомленні.

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На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Зеленого Гаю, Олексадрограда, Воскресенки, Зеленої Долини, Комишувахи та Піддубного. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвинути наступ.