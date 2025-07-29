Пентагон протестировал дроны в условиях, приближенных к украинскому фронту, - Defense News

Минобороны США испытало беспилотники в условиях, имитирующих боевые действия в Украине. Тесты состоялись в июне на полигоне возле форта Вейнрайт, Аляска.

Об этом сообщает Defense News, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение четырех дней пять компаний демонстрировали свои дроновые системы. Часть из них испытала трудности из-за сложной среды радиоэлектронной борьбы. В частности, возникли проблемы с навигацией и обнаружением целей.

В Пентагоне подчеркивают, что тесты позволили выявить пробелы в технологиях и усовершенствовать некоторые системы до завершения испытаний. Старое оборудование использовали для имитации современных угроз.

Из-за невозможности проведения таких тестов в Украине, Аляску выбрали как безопасную альтернативу.

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