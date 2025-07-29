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Новости Дроны для Пентагона
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Пентагон протестировал дроны в условиях, приближенных к украинскому фронту, - Defense News

лелека,дроны

Минобороны США испытало беспилотники в условиях, имитирующих боевые действия в Украине. Тесты состоялись в июне на полигоне возле форта Вейнрайт, Аляска.

Об этом сообщает Defense News, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение четырех дней пять компаний демонстрировали свои дроновые системы. Часть из них испытала трудности из-за сложной среды радиоэлектронной борьбы. В частности, возникли проблемы с навигацией и обнаружением целей.

В Пентагоне подчеркивают, что тесты позволили выявить пробелы в технологиях и усовершенствовать некоторые системы до завершения испытаний. Старое оборудование использовали для имитации современных угроз.

Из-за невозможности проведения таких тестов в Украине, Аляску выбрали как безопасную альтернативу.

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нашо умови фронту наближати?
оно є фронт, там є кому, де, як та на кому тестувати, no problem
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29.07.2025 10:58 Ответить
Крєтіно! Ідіото! Іпмотєнто!! ©
Невже не можно було разом з гашими курсантами та мобіками займатись?
Та й пора вже хоч по декілька направляти на цапів з реальною бч - хоч буде мати уявлення про реальні можливості а не умовний комфортний полігон
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29.07.2025 10:58 Ответить
Пентагон побоявся, що їх системи в Україні "обсеруться по повній"... Тому вибрали Аляску...
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29.07.2025 10:58 Ответить
Не бояться, а тепереконан, що обкаляються. Їх ******** технологічний стан - кавалерія проти танкових корпусів.
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29.07.2025 11:01 Ответить
Ти мабуть повністю з глузду з'їхав. Викинути Треба фсб методичку. Їх системи врятували Україну
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29.07.2025 11:16 Ответить
"Ігорку"... "З глузду з"їхав" саме ТИ... Бо тут мова ведеться не про Б-1 чи Б-2... І не про "Петріоти" з "Томагавками"... А про БПЛА тактичні... Ті, що зараз палять багаточисельні дрібні цілі безпосередньо коло лінії фронту... А не ті, що одним ударом палять цілі регіони... Так от - у виробництві та використанні саме тактичних БПЛА, американці ВІДСТАЮТЬ!!! Як від нас, із Ізраїлем, так і від кацапів з китайцями та персами...
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29.07.2025 11:51 Ответить
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29.07.2025 11:09 Ответить
Навіщо найближчих, тестуйте у нас, ху...лостан готовий їх приймати на себе
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29.07.2025 11:13 Ответить
Аляска то вже майже наближені умови в Украіні.
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29.07.2025 11:38 Ответить
І саме цікаве що вони навіть гранату з дрона скинули.
Та не попали. На мій превеликий жаль))))
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29.07.2025 12:28 Ответить
 
 