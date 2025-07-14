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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Заместитель министра Пентагона по политическим вопросам Колби призвал сосредоточиться на Китае, а не на военной помощи Украине, - WSJ

Колби приостановил помощь Украине

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби считает, что США должны бросить все силы на подготовку к войне с Китаем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что именно Колби подал министру обороны Питу Хегсету докладную записку с видением того, как запросы Украины на американское вооружение могут еще больше истощить и без того ограниченные запасы Пентагона.

В меморандуме не содержалось никаких рекомендаций, однако некоторые представители администрации и Конгресса утверждают, что его учитывали во время решения Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Киев, которое президент США Дональд Трамп позже отменил.

По словам его сторонников, этот инцидент наглядно демонстрирует стремление Колби выполнить многолетние обещания США укрепить свои военные позиции в Западной части Тихого океана.

Впрочем, ситуация также демонстрирует противоречивые вызовы для новой администрации, которая параллельно с поставками оружия Украине уже в начале своего срока начала масштабные военные действия против Ирана и хуситов на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига: Есть позитивные сигналы о возобновлении оборонной помощи США

"Колби очень глубоко задумался над тем, как Соединенные Штаты могут лучше всего защитить себя в эпоху ограниченных ресурсов. Многие политики отказались принять эту реальность", - говорит экс-советник Хегсета Дэн Колдуэлл.

Действия Колби вызвали недоумение у некоторых официальных лиц в регионе, поскольку давняя политика США "не позволяет четко заявить о том", какие действия Вашингтон может предпринять в случае нападения Китая на Тайвань, и также Трамп не обозначил своих дальнейших действий.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.

Некоторые американские СМИ написали, что глава Пентагона Пит Хегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине и не сообщал Белый дом об этом.

Автор: 

Китай (3087) Пентагон (1483) помощь (7979) Украина (45055)


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Топ комментарии
+23
ідіот же .. зосередження на Україні - і є зосередження на Китаї. поразка України приведе до війни за Тайвань. США вже зазделегідь обсирається питаючи союзників чи допоможуть їй у цій війні.
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14.07.2025 10:51 Ответить
+12
Типу кацапота не та сама ***** що і китайці.
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14.07.2025 10:52 Ответить
+9
"Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову...". Прямо діє на замовлення Китаю... Адже саме Китай зацікавлений у продовженні війни в Україні. Бо, зламавши хребта Росії, США матимуть "розв"язані руки", і зможе займаться Китаєм "напряму", не оглядаючись назад... РОсія, втративши надію завоювать Україну, буде займаться своєю територією, а не "бароться с бандеравцами"...
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14.07.2025 10:54 Ответить
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ідіот же .. зосередження на Україні - і є зосередження на Китаї. поразка України приведе до війни за Тайвань. США вже зазделегідь обсирається питаючи союзників чи допоможуть їй у цій війні.
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14.07.2025 10:51 Ответить
А чи будуть Штати воювати за Тайвань?

>> The United States has formal relations with the PRC, recognizes the PRC as the sole legal government of China, and simultaneously maintains https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan%E2%80%93United_States_relations its unofficial relations with Taiwan while taking no official position on Taiwanese sovereignty.

(джерело: Wikipedia, зноски 4,5,6)

Тобто, документ з ключовою ідею "нукакби да, но нєт" є основою американської політики щодо другої наймогутнішої (вже зараз) держави світу.
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14.07.2025 10:59 Ответить
Узбагойтесь, третьего числа таукытайсi огребли от амеров по полной, в районе Тайваня. Таукитайская береговая оборона протяженностью в 1000 км и глубиной в 100-300 км разрушена вщент, бо таукийсiпопытались атаковать ракетами амеравианосец. Но были разделаны как кролик, в сей секунд и без трепыханий. Таукытайсi заре зализують раны, но большей частью тримають свого язика в дупi. без натякiв , що до нападения на Тайвань и уже не претензируют присутствию военного амерфлота на Тайване. Там и кацапы обделались, резко запросили ваву прекратить пуляться ракетами и сойтись в четвер на перемовини9 в Турции). Так шо следим за карколомнiстю событий в нашу пользу...
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14.07.2025 11:15 Ответить
Але ж бо, не дарма вава не подовжив термiн вiйськового стану , та не пiдписав указ про чергову мобiлiзацiю, ондого.
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14.07.2025 11:19 Ответить
"Нічівоніпанятна, ноочєньінтєрєсна" (c) 😂
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14.07.2025 11:32 Ответить
Я же говорю, шо сразу видно насквозь чела, котрий не вилазить iз Vox Veritatis.
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14.07.2025 12:15 Ответить
А можна посилання на цю інфу?
Чи вона настільки засекречена що ніхто навіть на мобілку не зазняв?
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14.07.2025 13:29 Ответить
так питання уже не стоїть: воювати за тайвань, чи не за тайвань. питання стоїть так: воювати з китаєм чи капітулювани перед ними? а якшо воювати, то на яких рубежах?
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14.07.2025 11:48 Ответить
Погоджуюсь.Розбивши росію,США насправді надовго смирить китай.А це можна зробити тільки добряче допомігши Україні
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14.07.2025 11:01 Ответить
"Умиротворена" Росія буде нависать з півночі, над Китаєм. Саме тому, що тоді буде змушена йти в руслі політики США і НАТО. Та й не рішиться Китай, тоді, лізти на Тайвань. Крім того, ресурси РФ потрібні Китаю, саме для завоювання Тайваню...
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14.07.2025 11:23 Ответить
Чому одразу ідіот? 🤔 Може просто гроші взяв? Кацапські...
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14.07.2025 11:11 Ответить
В такому разі амери мають зосередитися на вивченні китайської мови і культури, щоб китайоси не били а тільки обісцяли
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14.07.2025 11:36 Ответить
Типу кацапота не та сама ***** що і китайці.
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14.07.2025 10:52 Ответить
У нас в школі такими підлогу витирали.
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14.07.2025 10:52 Ответить
Шо за падло,плять?
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14.07.2025 10:53 Ответить
Можна почати війну з Китаєм з анігіляції його васала-рашки...
Л-логіка!
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14.07.2025 10:54 Ответить
"Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову...". Прямо діє на замовлення Китаю... Адже саме Китай зацікавлений у продовженні війни в Україні. Бо, зламавши хребта Росії, США матимуть "розв"язані руки", і зможе займаться Китаєм "напряму", не оглядаючись назад... РОсія, втративши надію завоювать Україну, буде займаться своєю територією, а не "бароться с бандеравцами"...
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14.07.2025 10:54 Ответить
от паску* а колбі !!! китай без українського хліба ,та без русні , не рипнеться на Тайвань , дебілл американський ...
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14.07.2025 10:54 Ответить
цей клоун призначений сергієм керівником оп трампа, і все вказує на те , що це московит з нквс ,,, отака біда тож нам потрібно протриматися трошки більше 3 років до виборів президента США
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14.07.2025 10:54 Ответить
>> ... давня політика США "не дає змоги чітко заявити про те", які дії Вашингтон може вжити в разі нападу Китаю на Тайвань, і також Трамп не позначив своїх подальших дій.

Опаний цирк під назвою "One China policy" гастролює у найвищих органах влади США з 1971-го року.
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14.07.2025 10:55 Ответить
Ой дебіл, Китаю НЕ вигідна пряма війна з США. Так само як і для США, ця війна стане ще гіршою ніж те що було у Вьтнамі.
Але ось такі дебіли, лише хочуть спалити світ в новій безглуздій війні
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14.07.2025 10:56 Ответить
Це точно, з ким тоді будуть торгувати, з ху....лостаном можливо і за намиста нафту та газ отримувати
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14.07.2025 11:20 Ответить
Багато хто чекає сьогодні від Трампа про оголошення купи зброї для України, тому але дивлячись на його команду я не розділю великих радощів.Дай Боже аби хоча б один Петріот надав та здесяток ракет до нього і то вже буде добре.Пентагон або придурюється або дійсно не бачить що Китай та россвйскі свинособаки це одне ціле і їх потрібно знищити разом а не по одинці
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14.07.2025 10:59 Ответить
Щось не то в колбу залили?
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14.07.2025 10:59 Ответить
Чому сразу залили, може масканутий щось дав
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14.07.2025 11:15 Ответить
Неразбериха, беспорядки, путаница и т. д. и т.п.

"Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме... Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета».

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14.07.2025 11:01 Ответить
Шерлок робив, а Ватсон описував?
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14.07.2025 11:05 Ответить
Нехай зосередиться на своїй смердючій колбі, агент кремля, глиноміс продажній
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14.07.2025 11:06 Ответить
Ну і сиділо б собі в колбі...
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14.07.2025 11:08 Ответить
Пан Колбі не розуміє, що поки проблему росії не вирішити, то осередки нестабільності та загроз для США будуть виникати і надалі по всьому світу. І зосередитися на Китаї не вдасться.
І лише поразка росії може показати Китаю, що не варто нападати на Тайвань та влаштовувати ще одну війну, бо Китаю це буде дуже дорого коштувати, особливо комуністичній партії Китаю.
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14.07.2025 11:08 Ответить
Яки ж в команді Трампа всі розумні, тільки на кожне їх "хлебало" подивитися і зразу видно "розумний" на стадії неандертальца.
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14.07.2025 11:10 Ответить
Але для себе доляри добре вміють рахувати. Це в них така політика.
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14.07.2025 11:29 Ответить
Точно, треба зосереджуватись там і на тому, де тобі ПИКУ не збираються бити ! Бо геніальні пілоти літають там, де євреї все зачистили. А моряки не плавають, де євреї ще не підчищали.
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14.07.2025 11:12 Ответить
Дивлюся усім дебілам воювати хочеться, саме удома сидіти буде, а його солдати гинутимуть. Дуже ху...ло нагадує
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14.07.2025 11:13 Ответить
Обмежені запаси Пентагону - військові заводи шо вже зупинились?
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14.07.2025 11:16 Ответить
Ще один салліван тільки вже при Трампі
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14.07.2025 11:23 Ответить
Який висновок потрібно зробити було ще вчора, а такий, всі ресурси в Україні необхідно направляти тільки на захист України, всі проекти, типу ремонт доріг, а особливо будування, ремонти бюджетних організацій і такі подібні витрати, замороження спецпенсій , витрати на утримання партій, депутатів всіх рівнів і таке подібне. В першу чергу виробництво зброї, в пріорітеті дрони, будування укріплень, не бутафорних, а у вигляді тунелей і на закінчення зміни в криманальному кодексі, які передбачають покарання за корупцію у вигляді довічного або переведення вв штрафбатальйони!
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14.07.2025 11:38 Ответить
Продавати Китаю всі нові технології, щоб вони могли розробляти ******* озброєння і в той же час розповідати про якесь стримування. Все по американськи, нічого не змінилось з часів минулих воєн.
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14.07.2025 11:44 Ответить
И что американские мальчики будут воевать с китаем?
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14.07.2025 12:31 Ответить
Ще одна тупоголовая руда потвора!!!
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14.07.2025 12:46 Ответить
 
 