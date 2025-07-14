Заместитель министра Пентагона по политическим вопросам Колби призвал сосредоточиться на Китае, а не на военной помощи Украине, - WSJ

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби считает, что США должны бросить все силы на подготовку к войне с Китаем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что именно Колби подал министру обороны Питу Хегсету докладную записку с видением того, как запросы Украины на американское вооружение могут еще больше истощить и без того ограниченные запасы Пентагона.

В меморандуме не содержалось никаких рекомендаций, однако некоторые представители администрации и Конгресса утверждают, что его учитывали во время решения Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Киев, которое президент США Дональд Трамп позже отменил.

По словам его сторонников, этот инцидент наглядно демонстрирует стремление Колби выполнить многолетние обещания США укрепить свои военные позиции в Западной части Тихого океана.

Впрочем, ситуация также демонстрирует противоречивые вызовы для новой администрации, которая параллельно с поставками оружия Украине уже в начале своего срока начала масштабные военные действия против Ирана и хуситов на Ближнем Востоке.

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"Колби очень глубоко задумался над тем, как Соединенные Штаты могут лучше всего защитить себя в эпоху ограниченных ресурсов. Многие политики отказались принять эту реальность", - говорит экс-советник Хегсета Дэн Колдуэлл.

Действия Колби вызвали недоумение у некоторых официальных лиц в регионе, поскольку давняя политика США "не позволяет четко заявить о том", какие действия Вашингтон может предпринять в случае нападения Китая на Тайвань, и также Трамп не обозначил своих дальнейших действий.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.

Некоторые американские СМИ написали, что глава Пентагона Пит Хегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине и не сообщал Белый дом об этом.