Заместитель министра Пентагона по политическим вопросам Колби призвал сосредоточиться на Китае, а не на военной помощи Украине, - WSJ
Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби считает, что США должны бросить все силы на подготовку к войне с Китаем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что именно Колби подал министру обороны Питу Хегсету докладную записку с видением того, как запросы Украины на американское вооружение могут еще больше истощить и без того ограниченные запасы Пентагона.
В меморандуме не содержалось никаких рекомендаций, однако некоторые представители администрации и Конгресса утверждают, что его учитывали во время решения Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Киев, которое президент США Дональд Трамп позже отменил.
По словам его сторонников, этот инцидент наглядно демонстрирует стремление Колби выполнить многолетние обещания США укрепить свои военные позиции в Западной части Тихого океана.
Впрочем, ситуация также демонстрирует противоречивые вызовы для новой администрации, которая параллельно с поставками оружия Украине уже в начале своего срока начала масштабные военные действия против Ирана и хуситов на Ближнем Востоке.
"Колби очень глубоко задумался над тем, как Соединенные Штаты могут лучше всего защитить себя в эпоху ограниченных ресурсов. Многие политики отказались принять эту реальность", - говорит экс-советник Хегсета Дэн Колдуэлл.
Действия Колби вызвали недоумение у некоторых официальных лиц в регионе, поскольку давняя политика США "не позволяет четко заявить о том", какие действия Вашингтон может предпринять в случае нападения Китая на Тайвань, и также Трамп не обозначил своих дальнейших действий.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.
По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.
Некоторые американские СМИ написали, что глава Пентагона Пит Хегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине и не сообщал Белый дом об этом.
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>> The United States has formal relations with the PRC, recognizes the PRC as the sole legal government of China, and simultaneously maintains https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan%E2%80%93United_States_relations its unofficial relations with Taiwan while taking no official position on Taiwanese sovereignty.
(джерело: Wikipedia, зноски 4,5,6)
Тобто, документ з ключовою ідею "нукакби да, но нєт" є основою американської політики щодо другої наймогутнішої (вже зараз) держави світу.
Чи вона настільки засекречена що ніхто навіть на мобілку не зазняв?
Л-логіка!
Опаний цирк під назвою "One China policy" гастролює у найвищих органах влади США з 1971-го року.
Але ось такі дебіли, лише хочуть спалити світ в новій безглуздій війні
"Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме... Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета».
І лише поразка росії може показати Китаю, що не варто нападати на Тайвань та влаштовувати ще одну війну, бо Китаю це буде дуже дорого коштувати, особливо комуністичній партії Китаю.