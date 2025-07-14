Заступник міністра Пентагону з політичних питань Колбі закликав зосередитися на Китаї, а не на військовій допомозі Україні, - WSJ

Заступник очільника Пентагону з політичних питань Елбрідж Колбі вважає, що США мають кинути всі сили на підготовку до війни з Китаєм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що саме Колбі подав міністру оборони Піту Гегсету доповідну записку із баченням того, як запити України на американське озброєння можуть ще більше виснажити й без того обмежені запаси Пентагону.

У меморандумі не містилося жодних рекомендацій, проте деякі представники адміністрації та Конгресу стверджують, що його враховували під час рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї до Києва, яке президент США Дональд Трамп пізніше скасував.

За словами його прихильників, цей інцидент наочно демонструє прагнення Колбі виконати багаторічні обіцянки США зміцнити свої військові позиції в Західній частині Тихого океану.

Утім, ситуація також демонструє суперечливі виклики для нової адміністрації, яка паралельно з постачанням зброї Україні вже на початку свого терміну розпочала масштабні військові дії проти Ірану та хуситів на Близькому Сході.

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"Колбі дуже глибоко замислився над тим, як Сполучені Штати можуть найкраще захистити себе в епоху обмежених ресурсів. Багато політиків відмовилися прийняти цю реальність", - каже ексрадник Гегсета Ден Колдуелл.

Дії Колбі викликали здивування у деяких офіційних осіб у регіоні, оскільки давня політика США "не дає змоги чітко заявити про те", які дії Вашингтон може вжити в разі нападу Китаю на Тайвань, і також Трамп не позначив своїх подальших дій.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Деякі американські ЗМІ написали, що очільник Пентагону Піт Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні та не повідомляв Білий дім про це.