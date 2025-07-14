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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Заступник міністра Пентагону з політичних питань Колбі закликав зосередитися на Китаї, а не на військовій допомозі Україні, - WSJ

Колбі призупинив допомогу Україні

Заступник очільника Пентагону з політичних питань Елбрідж Колбі вважає, що США мають кинути всі сили на підготовку до війни з Китаєм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що саме Колбі подав міністру оборони Піту Гегсету доповідну записку із баченням того, як запити України на американське озброєння можуть ще більше виснажити й без того обмежені запаси Пентагону. 

У меморандумі не містилося жодних рекомендацій, проте деякі представники адміністрації та Конгресу стверджують, що його враховували під час рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї до Києва, яке президент США Дональд Трамп пізніше скасував.

За словами його прихильників, цей інцидент наочно демонструє прагнення Колбі виконати багаторічні обіцянки США зміцнити свої військові позиції в Західній частині Тихого океану.

Утім, ситуація також демонструє суперечливі виклики для нової адміністрації, яка паралельно з постачанням зброї Україні вже на початку свого терміну розпочала масштабні військові дії проти Ірану та хуситів на Близькому Сході.

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"Колбі дуже глибоко замислився над тим, як Сполучені Штати можуть найкраще захистити себе в епоху обмежених ресурсів. Багато політиків відмовилися прийняти цю реальність", - каже ексрадник Гегсета Ден Колдуелл.

Дії Колбі викликали здивування у деяких офіційних осіб у регіоні, оскільки давня політика США "не дає змоги чітко заявити про те", які дії Вашингтон може вжити в разі нападу Китаю на Тайвань, і також Трамп не позначив своїх подальших дій.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Деякі американські ЗМІ написали, що очільник Пентагону Піт Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні та не повідомляв Білий дім про це.

Автор: 

Китай (4761) Пентагон (1451) допомога (8570) Україна (6003)


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Топ коментарі
+15
ідіот же .. зосередження на Україні - і є зосередження на Китаї. поразка України приведе до війни за Тайвань. США вже зазделегідь обсирається питаючи союзників чи допоможуть їй у цій війні.
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14.07.2025 10:51 Відповісти
+10
Типу кацапота не та сама ***** що і китайці.
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14.07.2025 10:52 Відповісти
+8
"Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову...". Прямо діє на замовлення Китаю... Адже саме Китай зацікавлений у продовженні війни в Україні. Бо, зламавши хребта Росії, США матимуть "розв"язані руки", і зможе займаться Китаєм "напряму", не оглядаючись назад... РОсія, втративши надію завоювать Україну, буде займаться своєю територією, а не "бароться с бандеравцами"...
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14.07.2025 10:54 Відповісти
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ідіот же .. зосередження на Україні - і є зосередження на Китаї. поразка України приведе до війни за Тайвань. США вже зазделегідь обсирається питаючи союзників чи допоможуть їй у цій війні.
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14.07.2025 10:51 Відповісти
А чи будуть Штати воювати за Тайвань?

>> The United States has formal relations with the PRC, recognizes the PRC as the sole legal government of China, and simultaneously maintains https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan%E2%80%93United_States_relations its unofficial relations with Taiwan while taking no official position on Taiwanese sovereignty.

(джерело: Wikipedia, зноски 4,5,6)

Тобто, документ з ключовою ідею "нукакби да, но нєт" є основою американської політики щодо другої наймогутнішої (вже зараз) держави світу.
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14.07.2025 10:59 Відповісти
Узбагойтесь, третьего числа таукытайсi огребли от амеров по полной, в районе Тайваня. Таукитайская береговая оборона протяженностью в 1000 км и глубиной в 100-300 км разрушена вщент, бо таукийсiпопытались атаковать ракетами амеравианосец. Но были разделаны как кролик, в сей секунд и без трепыханий. Таукытайсi заре зализують раны, но большей частью тримають свого язика в дупi. без натякiв , що до нападения на Тайвань и уже не претензируют присутствию военного амерфлота на Тайване. Там и кацапы обделались, резко запросили ваву прекратить пуляться ракетами и сойтись в четвер на перемовини9 в Турции). Так шо следим за карколомнiстю событий в нашу пользу...
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14.07.2025 11:15 Відповісти
Але ж бо, не дарма вава не подовжив термiн вiйськового стану , та не пiдписав указ про чергову мобiлiзацiю, ондого.
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14.07.2025 11:19 Відповісти
"Нічівоніпанятна, ноочєньінтєрєсна" (c) 😂
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14.07.2025 11:32 Відповісти
Погоджуюсь.Розбивши росію,США насправді надовго смирить китай.А це можна зробити тільки добряче допомігши Україні
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14.07.2025 11:01 Відповісти
"Умиротворена" Росія буде нависать з півночі, над Китаєм. Саме тому, що тоді буде змушена йти в руслі політики США і НАТО. Та й не рішиться Китай, тоді, лізти на Тайвань. Крім того, ресурси РФ потрібні Китаю, саме для завоювання Тайваню...
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14.07.2025 11:23 Відповісти
Чому одразу ідіот? 🤔 Може просто гроші взяв? Кацапські...
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14.07.2025 11:11 Відповісти
В такому разі амери мають зосередитися на вивченні китайської мови і культури, щоб китайоси не били а тільки обісцяли
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14.07.2025 11:36 Відповісти
Типу кацапота не та сама ***** що і китайці.
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14.07.2025 10:52 Відповісти
У нас в школі такими підлогу витирали.
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14.07.2025 10:52 Відповісти
Шо за падло,плять?
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14.07.2025 10:53 Відповісти
Можна почати війну з Китаєм з анігіляції його васала-рашки...
Л-логіка!
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14.07.2025 10:54 Відповісти
"Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову...". Прямо діє на замовлення Китаю... Адже саме Китай зацікавлений у продовженні війни в Україні. Бо, зламавши хребта Росії, США матимуть "розв"язані руки", і зможе займаться Китаєм "напряму", не оглядаючись назад... РОсія, втративши надію завоювать Україну, буде займаться своєю територією, а не "бароться с бандеравцами"...
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14.07.2025 10:54 Відповісти
от паску* а колбі !!! китай без українського хліба ,та без русні , не рипнеться на Тайвань , дебілл американський ...
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14.07.2025 10:54 Відповісти
цей клоун призначений сергієм керівником оп трампа, і все вказує на те , що це московит з нквс ,,, отака біда тож нам потрібно протриматися трошки більше 3 років до виборів президента США
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14.07.2025 10:54 Відповісти
>> ... давня політика США "не дає змоги чітко заявити про те", які дії Вашингтон може вжити в разі нападу Китаю на Тайвань, і також Трамп не позначив своїх подальших дій.

Опаний цирк під назвою "One China policy" гастролює у найвищих органах влади США з 1971-го року.
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14.07.2025 10:55 Відповісти
Ой дебіл, Китаю НЕ вигідна пряма війна з США. Так само як і для США, ця війна стане ще гіршою ніж те що було у Вьтнамі.
Але ось такі дебіли, лише хочуть спалити світ в новій безглуздій війні
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14.07.2025 10:56 Відповісти
Це точно, з ким тоді будуть торгувати, з ху....лостаном можливо і за намиста нафту та газ отримувати
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14.07.2025 11:20 Відповісти
Багато хто чекає сьогодні від Трампа про оголошення купи зброї для України, тому але дивлячись на його команду я не розділю великих радощів.Дай Боже аби хоча б один Петріот надав та здесяток ракет до нього і то вже буде добре.Пентагон або придурюється або дійсно не бачить що Китай та россвйскі свинособаки це одне ціле і їх потрібно знищити разом а не по одинці
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14.07.2025 10:59 Відповісти
Щось не то в колбу залили?
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14.07.2025 10:59 Відповісти
Чому сразу залили, може масканутий щось дав
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14.07.2025 11:15 Відповісти
Неразбериха, беспорядки, путаница и т. д. и т.п.

"Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме... Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета».

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14.07.2025 11:01 Відповісти
Шерлок робив, а Ватсон описував?
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14.07.2025 11:05 Відповісти
Нехай зосередиться на своїй смердючій колбі, агент кремля, глиноміс продажній
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14.07.2025 11:06 Відповісти
Ну і сиділо б собі в колбі...
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14.07.2025 11:08 Відповісти
Пан Колбі не розуміє, що поки проблему росії не вирішити, то осередки нестабільності та загроз для США будуть виникати і надалі по всьому світу. І зосередитися на Китаї не вдасться.
І лише поразка росії може показати Китаю, що не варто нападати на Тайвань та влаштовувати ще одну війну, бо Китаю це буде дуже дорого коштувати, особливо комуністичній партії Китаю.
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14.07.2025 11:08 Відповісти
Яки ж в команді Трампа всі розумні, тільки на кожне їх "хлебало" подивитися і зразу видно "розумний" на стадії неандертальца.
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14.07.2025 11:10 Відповісти
Але для себе доляри добре вміють рахувати. Це в них така політика.
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14.07.2025 11:29 Відповісти
Точно, треба зосереджуватись там і на тому, де тобі ПИКУ не збираються бити ! Бо геніальні пілоти літають там, де євреї все зачистили. А моряки не плавають, де євреї ще не підчищали.
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14.07.2025 11:12 Відповісти
Дивлюся усім дебілам воювати хочеться, саме удома сидіти буде, а його солдати гинутимуть. Дуже ху...ло нагадує
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14.07.2025 11:13 Відповісти
Обмежені запаси Пентагону - військові заводи шо вже зупинились?
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14.07.2025 11:16 Відповісти
Ще один салліван тільки вже при Трампі
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14.07.2025 11:23 Відповісти
Який висновок потрібно зробити було ще вчора, а такий, всі ресурси в Україні необхідно направляти тільки на захист України, всі проекти, типу ремонт доріг, а особливо будування, ремонти бюджетних організацій і такі подібні витрати, замороження спецпенсій , витрати на утримання партій, депутатів всіх рівнів і таке подібне. В першу чергу виробництво зброї, в пріорітеті дрони, будування укріплень, не бутафорних, а у вигляді тунелей і на закінчення зміни в криманальному кодексі, які передбачають покарання за корупцію у вигляді довічного або переведення вв штрафбатальйони!
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14.07.2025 11:38 Відповісти
 
 