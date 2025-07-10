Сибіга: Є позитивні сигнали щодо відновлення оборонної допомоги США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про наявність позитивних сигналів у питанні відновлення військової допомоги США Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У відповідь на запитання журналістів, чи дійсно Сполучені Штати відновили постачання допомоги, Сибіга зазначив: "Позитивні сигнали є".

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

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У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Деякі американські ЗМІ написали, що очільник Пентагону Піт Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні та не повідомляв Білий дім про це.

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