Сибига: Есть положительные сигналы о возобновлении оборонной помощи США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о наличии позитивных сигналов в вопросе возобновления военной помощи США Украине.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В ответ на вопрос журналистов, действительно ли Соединенные Штаты возобновили поставки помощи, Сибига отметил: "Положительные сигналы есть".

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

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В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.

Некоторые американские СМИ написали, что глава Пентагона Пит Гегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине и не сообщал Белый дом об этом.

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